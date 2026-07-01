Z ultramaratonů jste se dostala na závody na deset a pět kilometrů. Nebývá postup spíš opačný?
Já si myslím, že tomu tak úplně není, protože málokdo z dráhových běžců se dostane k ultramaratonu. Je to úplně jiná disciplína, liší se i tréninky a samozřejmě množstvím vynaloženého času.
Začněme tedy těmi delšími tratěmi. Kolik toho musí člověk naběhat, aby si řekl, že zvládne sto kilometrů?
Záleží, jaký máte cíl. Já jsem vždycky chtěla podávat co nejlepší výkony a ideálně vyhrávat. Chtěla jsem běhat za reprezentaci, abych se mohla účastnit mistrovství Evropy a světa na sto kilometrů. A v takovém případě jsem musela splňovat jasně dané limity. Pamatuju si, že svou první stovku jsem uběhla za osm hodin a devět minut. Co se týče tréninku, musíte naběhat objemy. Řekla bych, že týdně stačí 120 až 140 kilometrů. A v tomhle objemu je potřeba trénovat i rychlost, pokud chcete mít dobrý čas.
Děti vedu k samostatnému myšlení a stavím na tom, co umějí. I proto jsem vystudovala pedagogické minimum na matfyzu. Ale narazila jsem. Ne u dětí, u dospělých.