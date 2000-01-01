zavřít
Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších fotografií. Často se festivalu přezdívá přehlídka plastických operací. Ňadra i pozadí má vylepšeno mnoho tanečnic.
Autor: koláž iDNES.cz
Brazílie je světovou velmocí plastické chirurgie. Ženy si tam rády připlatí, aby měly oblejší křivky.
Autor: ČTK
Dokonale kulatý zadeček tam má každá druhá žena.
Autor: ČTK
Plastiky jsou v zemi mnohem dostupnější, než je tomu jinde po světě.
Autor: Profimedia.cz
Dokonce jsou zde i kliniky, které jsou určené pro ty, co nemají moc financí, ale po plastice touží.
Autor: ČTK
Dokonalost je zkrátka v Brazílii na prvním místě a na lidech to je rozhodně znát.
Autor: Profimedia.cz
Na festivalu pak ukazují dokonalá těla.
Autor: ČTK
Jen plastiky ale nestačí. Na festival se tanečnice připravují celé měsíce.
Autor: ČTK
Cvičení, posilování. Snaží se, aby měly lepší kondici. Nosit těžký kostým totiž není jednoduché.
Autor: Profimedia.cz
Přesto je pro každou tanečnici obrovská čest, že se může objevit na Sambodromu.
Autor: Profimedia.cz
Na sobě mají mnohdy jen proužky látky.
Autor: ČTK
Odhalená těla jsou nedílnou součásti festivalu.
Autor: Profimedia.cz
Ženy nosí kostýmy, které jsou posety kamínky a třpytí se na dálku.
Autor: Profimedia.cz
Většina žen si nechává před festivalem aplikovat falešné opálení.
Autor: ČTK
Aby bylo jasně vidět, že opálené jsou, nosí na nástřik plavky.
Autor: Profimedia.cz
Fantazii se co se kostýmů týče meze nekladou.
Autor: Profimedia.cz
Naopak by asi pro mnohé bylo zvláštní se zahalovat.
Autor: Profimedia.cz
Některé tanečnice jsou na festivalu pravidelně každý rok.
Autor: Profimedia.cz
Svaly, implantáty, výplně. Přehlídka na festivalu si žádá dokonalost.
Autor: ČTK
Karneval v Riu je legendární.
Autor: ČTK
Na konci festivalu bude tradičně vyhlášen vítěz soutěže škol samby zvolený porotou.
Autor: Reuters
Festival už si zažil mnohé. Například v době pandemie koronaviru se nekonal vůbec. Na místě Sambodromu bylo místo toho očkovací centrum.
Autor: Reuters
Ženy se nebojí ukázat ani jizvy po plastických operacích.
Autor: Profimedia.cz
Nahota a odhalování na festivalu nejsou vnímány jako něco nevhodného.
Autor: Profimedia.cz
Vykukující ňadro zde není důvod k odvracení zraku.
Autor: Profimedia.cz
Některé ženy ukazují ňadra celá. A jsou na ně hrdé.
Autor: Profimedia.cz
Všechny masky se tvoří dlouhé měsíce, aby byly naprosto dokonalé.
Autor: Profimedia.cz
Karneval v Riu de Janeiro. Aneb proč nosit spodní prádlo, když ho lze namalovat.
Autor: Profimedia.cz
Kostýmy jsou nákladnou záležitostí a taneční školy do nich investují nemalé částky.
Autor: Profimedia.cz
Odhalených zadečků je na festivalu k vidění tolik, až zrak přechází.
Autor: Profimedia.cz
Čokoládové krásky vlnící se v rytmu samby s úsměvem od ucha k uchu rozveselují diváky.
Autor: Profimedia.cz
Anděl, démon, drak nebo motýl. Inspirace se hledá všude.
Autor: Reuters
Masky jako návrat ke kořenům i pocta ženství.
Autor: Reuters
Většina žen navíc celou přehlídku absolvuje v botách na vysokém podpatku.
Autor: Reuters
Ženy se předhánějí v tom, kdo má lepší kostým a kdo lépe tančí.
Autor: ČTK
Jisté ale je, že čím veselejší kostým je, tím víc upoutá pozornost.
Autor: ČTK
Na výkonu tanečnic ale záleží nejvíc.
Autor: ČTK
Ženy jsou na konci své cesty Sambodromem opocené a vyčerpané. Shodují se ale na tom, že jsou nesmírně šťastné.
Autor: ČTK
Rio de Janeiro je zkrátka jednou za rok na pár dnů centrem smyslnosti a samby.
Autor: ČTK
Kulatý zadeček, štíhlý pas a dmoucí se ňadra. To je na festivalu k vidění na každém kroku.
Autor: ČTK
Ani o svítící kostýmy tu není nouze.
Autor: ČTK