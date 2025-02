Kardashianová, Foxová, Censori. Kanye West své partnerky šatí, svléká a ztrácí

Část 1/3

Kanye West a Kim Kardashianová (New York, 2. prosince 2018)

Kim Kardashianová

Do obecného povědomí vstoupila v roce 2007 jako hvězda reality show Držte krok s Kardashians (Keeping Up with the Kardashians). Když se pořad začal vysílat, nebylo Kim ještě ani třicet, a tak vcelku přirozeně tíhla k minišatům a divokým vzorům.

Její outfity zdůrazňovaly lepé křivky a už tehdy byly často považovány za provokativní. Možná právě to upoutalo Kanyeho Westa, se kterým si začala románek v roce 2012. Jejich první rande prý bylo lekcí stylingu v Paříži. Lektorem byl – jak jinak – samotný Kanye.

V jedné epizodě reality show se Kim nechala slyšet: „Vždycky jsem si myslela, že mám skvělý cit pro módu, dokud jsem nepotkala svého manžela a ten mi neřekl, že je ve skutečnosti hrozný.“

West jí důkladně zanalyzoval šatník a vyházel vše, co se mu nelíbilo. „Měla jsem asi 250 párů bot, a když byl hotový, zůstaly mi jen dva. Obrečela jsem to,“ svěřila se Kardashianová v populární reality show. Kanye přivedl Kim k experimentům s minimalističtějšími a sofistikovanějšími kousky. Pod jeho dohledem začala nosit neutrální tóny a jednoduché siluety.

V jejím šatníku měly nově místo pouze prestižní značky jako Givenchy, Balmain, Lanvin a samozřejmě i Balenciaga, které je Kardashianová věrná dodnes. Léta zářila v jejích kampaních, ambasadorkou se ovšem stala až v roce 2024.

Mnozí Kim v šatech, které vynesla na Met Gala v roce 2013, přirovnávali k pohovce.

Po boku Kanyeho Kardashianová několikrát málem „zbořila internet“. Jedním z jejích nejikoničtějších outfitů byla róba od návrháře Riccarda Tisciho pro Givenchy, kterou oblékla na Met Gala v roce 2013. Šaty s květinovým potiskem a dlouhými rukávy zdůrazňovaly její těhotenské bříško a vyvolaly smíšené reakce veřejnosti. Mnozí ji přirovnávali k pohovce.

V roce 2019 zase na Met Gala šokovala upnutými „nahými“ šaty od Thierryho Muglera, které vytvořily iluzi mokrého těla. Kim se kvůli nim několik týdnů učila nosit korzet, aby mohla i v takto (doslova) svazující róbě dýchat.

Zdaleka nejznámější model ovšem vynesla na Met Gala v roce 2021. Černá róba s vlečkou jí zakrývala úplně všechno včetně obličeje. Byl pod ní podepsán Demna Gvasalia, kreativní ředitel Balenciagy. Ačkoli už byli odloučení, Kim na Instagramu naznačila, že je model ovlivněný Kanyem a jeho albem Donda.

V „Kanyeho“ éře, která trvala až do jejich rozvodu v roce 2021, Kardashianová spolupracovala s mnoha návrháři a uvedla na trh vlastní módní značky. Mezi nimi i Skims, která se zaměřuje na spodní prádlo pro různé typy postav. I přes všechny tyto zkušenosti přiznala, že se po rozvodu bez Kanyeho módních rad cítila ztracená.