Jak se stane, že se Kanaďanka s filipínskými kořeny rozhodne přestěhovat do Česka?
Není to náhoda. K Česku mám citové vazby a vzpomínky. V minulosti jsem poznala několik výjimečných lidí z Česka, kteří se nakonec stali důležitou součástí mého života. A když se po několika návštěvách Prahy naskytla příležitost se sem odstěhovat, šla jsem do toho.
Nezvažovala jste třeba i jinou evropskou zemi?
Když jsem v roce 2022 úplně poprvé navštívila Prahu, okamžitě jsem se tu cítila jako doma. Žádnou jinou evropskou zemi, vlastně ani žádnou jinou zemi na světě jsem proto vážně nezvažovala.
Jak na vaše rozhodnutí reagovala rodina a přátelé?
Pocházím z velmi tradiční filipínské rodiny, kde je běžné žít s rodiči klidně i po třicítce. Když jsem se stěhovala do Česka, bylo mi 27 let, měla jsem vystudovanou vysokou školu, normální práci a podle všech měřítek jsem byla dospělá. I přesto jsem ale měla obrovský strach rodině říct, že se chci odstěhovat.
Pamatujete si, co vám řekli?
Ze začátku nebyli úplně nadšení. Jakmile ale viděli, že stěhování beru vážně a mám v hlavě jasný plán, jak si vybudovat nový život, začali mě podporovat. A za to jsem jim opravdu moc vděčná.
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Co jste o Česku věděla předtím, než jste se sem přestěhovala?
Díky předchozím návštěvám jsem věděla, že život tady je mnohem pomalejší, vyváženější a v určitém slova smyslu i zdravější než v Kanadě. Pro Severní Ameriku je hodně typická „hustle culture“, což v běžném životě znamená, že většinu času věnujete práci a na nic jiného nemáte čas. Velkou část dne navíc strávíte dojížděním, což se třeba v mém případě odrazilo na tom, že jsem následně neměla energii na žádný společenský život. I proto se mi líbí, jak moc si Češi váží rovnováhy mezi pracovním a osobním životem a jak snadné je tu mít čas na koníčky.
Vzpomínáte si, jak vypadaly vaše první dny v Česku?
První dny byly naprostý kolotoč. Měla jsem ale obrovské štěstí, že jsem na to nebyla sama. Hodně mi pomohli čeští přátelé, a to nejen s byrokracií, ale také s praktickými věcmi, jako bylo založení bankovního účtu, pojištění nebo zařizování bytu.
Stýskalo se vám po domově?
Ano, to bylo v prvních dnech opravdu nejtěžší.
A nastal někdy moment, kdy jste přemýšlela, jestli stěhování nebyla chyba?
Nikdy jsem nezažila zásadní okamžik, kdy bych svého rozhodnutí opravdu litovala. Určitě ale přišly chvíle paniky, třeba když jsem řešila, jak skloubit svou kariéru zdravotní sestry se životem v zahraničí.
Jak to myslíte?
Původně jsem plánovala žít v zahraničí a každých pár měsíců létat zpátky do Kanady, pracovat tam jako zdravotní sestra a udržovat si licenci. Po přestěhování do Prahy jsem ale zjistila, že je to z logistických důvodů naprosto nereálné, takže jsem musela svou licenci pozastavit. Bylo to pro mě těžké, protože jsem měla pocit, že se vzdávám části sebe a své identity. Zároveň to ale byla oběť, která podle mě za to stála.
Nepřemýšlela jste o tom, že byste pracovala jako zdravotní sestra v Praze?
Věděla jsem, že v Česku nemůžu pracovat jako zdravotní sestra kvůli jazykové bariéře. A tak jsem začala hledat práci, ke které nutně nepotřebuji konkrétní české vzdělání. Logickým vyústěním pak byla práce asistentky učitele.
Zasteskne se vám přesto někdy po práci zdravotní sestry? Dokázala byste si představit, že byste se k této profesi časem vrátila?
Upřímně? Vůbec ne. Bohužel mám z práce v kanadském zdravotnictví hodně traumat a špatných vzpomínek, hlavně z první linie během covidu, z nemocnice, porodnictví a veřejného zdravotnictví. Práce zdravotní sestry je velmi stresující a vyhoření je v téhle profesi bohužel časté. Já sama jsem navíc zažila i dost toxické pracovní prostředí, které se podepisovalo na psychice kolegů. Takže i kdybych tady mohla jako zdravotní sestra pracovat, pravděpodobně bych se k tomu nevrátila.
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Když zůstanu u zdravotnictví, máte už vlastní zkušenost s českým zdravotnictvím? Jak ho vnímáte jako pacientka, ale zároveň i jako někdo, kdo pracoval v tomto oboru v Kanadě? Překvapilo vás něco?
Připadá mi velmi kvalitní a v Praze také dostupnější než v Kanadě. Zatím jsem byla jen u praktického lékaře na preventivní prohlídce nebo kvůli drobnějším nemocem, u zubaře a na očním. Všechno se podařilo vyřídit bez větších komplikací a ani finančně to nebylo nijak náročné.
Zároveň mě překvapilo, že mě praktický lékař v jednom případě ke specialistovi neposlal a řekl mi, ať si ho najdu sama. Když budu konkrétní, potřebovala jsem znovu předepsat lék na pleť, který jsem užívala v Kanadě, a praktický lékař mi řekl, že si dermatologa musím najít sama. V Kanadě je naopak běžné, že vám praktický lékař nabídne doporučení ke specialistovi. Na druhou stranu pak na termín čekáte klidně několik měsíců, což také není úplně ideální.
V čem se váš každodenní život v Praze nejvíc liší od života v Kanadě?
Je úplně jiný, a to v tom nejlepším slova smyslu. Jak už jsem zmiňovala, velmi si užívám rovnováhu mezi prací a osobním životem. Mám pocit, že teď toho stíhám mnohem víc. Mám práci, která mě baví, žiju ve městě, kde se dá všude dojít pěšky, takže mám čas pracovat na plný úvazek, vařit, odpočívat, vídat přátele a věnovat se i vedlejším aktivitám, jako jsou sociální sítě nebo soukromé doučování angličtiny. Od té doby, co žiju v Praze, už nezažívám každodenní vyhoření.
Co podle vás Češi na životě ve své vlastní zemi dostatečně neoceňují?
Možná je to trochu legrační, ale opravdu si cením toho, že jsou v Česku všechna čtyři roční období a v každém z nich se dá dělat spousta věcí. V části Kanady, odkud pocházím, je zima prakticky sedm měsíců v roce a skutečně letní počasí často trvá jen tři nebo čtyři týdny. Počasí tady si proto opravdu užívám a myslím, že je to jedna z věcí, kterou Češi možná berou jako samozřejmost.
Na svém Instagramu @babiiigoes popisujete slasti a strasti života v Česku. Právě tam jste o sobě napsala, že jste introvertka. Jak náročné tedy bylo najít si zde nové přátele?
Nejvíc mi pomohly právě sociální sítě. Od chvíle, kdy sdílím svůj život online, mi začali psát lidé, kterým připadalo zajímavé, že někdo z Kanady vůbec zná Českou republiku, a zaujal je i můj životní příběh. Hodně mi pomohlo být otevřená novým setkáním, nebát se o sobě mluvit a zároveň se zajímat o ostatní. Pro mě jako introvertku to často znamenalo vystoupit z komfortní zóny, ale právě díky tomu jsem si tu našla nové přátele.
A co komunikace s Čechy? Narážíte na jazykovou bariéru?
Celkově nemám v běžném životě s komunikací žádné větší problémy. Je skvělé, že v centru Prahy většina lidí mluví anglicky. Když ale jdu k lékaři nebo zubaři trochu dál od centra, většinou poprosím někoho z českých přátel, aby šel se mnou. Díky tomu zatím všechno proběhlo bez problémů.
Jaký na vás Češi udělali první dojem? Vzpomínáte si na nějaké setkání, které vás překvapilo?
Jako Kanaďanku mě zpočátku trochu zaskočilo, jak vážně a sarkasticky mohou Češi působit. O Kanaďanech se stereotypně říká, že jsou velmi přátelští, usmívají se a dávají se s lidmi do řeči, a ono to tak opravdu častokrát je.
Jednou jsem se číšníka v Praze zeptala, jak se má. V Kanadě je to jen běžná zdvořilostní fráze a vlastně ani neočekáváme, že nám ten člověk opravdu řekne, jak se cítí. Číšník to ale vzal doslova a začal si stěžovat, jak špatnou a náročnou směnu má. Vůbec jsem nevěděla, co na to říct, protože jsem měla pocit, že najednou úplně vybočil ze scénáře. A tak jsem se postupně přestala číšníků a prodavačů ptát, jak se mají, a vlastně jsem se také přestala usmívat na cizí lidi, které míjím na ulici.
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A jak se váš pohled na Čechy změnil postupem času?
Po návštěvě několika dalších evropských zemí jsem zjistila, že Češi jsou vlastně velmi vtipní, srdeční a ochotní. Jenom vás potřebují trochu lépe poznat.
Je něco z Kanady, po čem se vám v Česku opravdu stýská?
Kromě těch samozřejmých věcí, jako je rodina, mi hodně chybí multikulturní kuchyně. Kanada je opravdu směsicí nejrůznějších kultur, takže tam najdete obrovské množství velmi autentických restaurací. Chybí mi například etiopské jídlo, které je v mém rodném městě hodně populární. Nebo sushi bez smetanového sýra. A i když jsem byla dost špatná řidička, někdy mi chybí možnost sednout do vlastního auta, pustit si nahlas hudbu a sama si u ní zpívat.
Co česká kuchyně? Které jídlo máte nejraději?
Moje nejoblíbenější jídlo je svíčková.
V srpnu uplynul rok od vašeho stěhování. Když přemýšlíte nad budoucností, vidíte se dál v Česku, nebo vás láká vyzkoušet život v jiné zemi?
Rozhodně se vidím tady. Dokážu si představit, že si v Česku vybuduji život, zapustím tu kořeny, založím rodinu a vytvořím si dlouhodobou kariéru, ideálně v oblasti sociálních sítí. K Praze mám spoustu citových vazeb, takže by pro mě bylo těžké vrátit se domů nebo se přestěhovat do jiné země. Mám moc ráda lidi, které jsem tady poznala, ale také to, kým jsem se od přestěhování do Prahy stala. Jsem sebevědomější, samostatnější a víc si vážím života. A myslím, že právě stěhování do Česka na tom má velký podíl.