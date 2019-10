Na Instagramu mi můžete koukat pod ruce, říká kadeřník hvězd

I podzimní slunce pálí. Je potřeba vlasům věnovat zvýšenou péči?

Určitě ano! Stejně jako chráníme pokožku, chráníme i vlas. Hlavně pokud jsou dámské vlasy zesvětlované, barvené nebo kudrnaté. Platí to i pro muže, především pro ty s delšími vlasy. Na období plná slunce nebo alespoň na dovolenou používejte šampon a kondicionér z řady určené na vlasy namáhané sluncem. Můj top produkt je ochranný sprej s UV faktorem, který se do vlasů nanáší při slunění. Je to asi nejjednodušší a nejrychlejší způsob ochrany vlasů. Invigo Sun UV Hair Color Protection Spray od Welly nebo Helio Guard Spray od System Professional.

A co ve sprše? Je vhodné si pokaždé umýt vlasy šamponem?

Frekvence mytí hlavy šamponem je individuální. V zásadě platí, že máte-li zdravou pokožku hlavy a vhodný šampon, časté mytí vám neublíží. Je důležité všechny přípravky z vlasů důkladně vypláchnout. Také hodně záleží na tom, jestli si po mytí vlasy necháte uschnout přirozeně, nebo je pokaždé fénujete, kulmujete či žehlíte. Časté namáhání vlasů vysokým teplem je silně vysušuje. Kvalitní fén, tedy výkonný a se správnou teplotou, by měl být základ. Požádejte svého kadeřníka, ať vám ukáže, jak si účes správně a rychle vyfoukat.

Péče o vlasy se rychle vyvíjí. Je něco, co před deseti lety bylo bráno jako zázračná kúra a dnes už se to nepoužívá? A naopak – je nový přípravek, který teď „frčí“?

Kadeřníci mohou o vlasy klientů pečovat stále intenzivněji a náročné procesy provádět šetrněji než kdykoli předtím. Nejsou přípravky, které bychom předtím považovali za zázračné, a teď už se nepoužívají. Naopak, jsou ještě lepší a ještě zázračnější. Největším posunem je možnost zesvětlovat vlasy s minimálním zatížením. Dobrý kadeřník může být opravdu trochu kouzelník.

Jaká je nejčastější chyba v péči o vlasy?

Velkým hitem poslední doby je návrat suchých šamponů. Osvěžit vlasy druhý den po mytí je v pořádku, ale oddalovat mytí třeba týden je pro pokožku zatěžující. Vede to například k lupům. Velký hit je blond, ale ženy se zesvětlenými jemnými vlasy musí konečně přestat své vlasy žehlit, jinak se vlas bude stále lámat. Pánové někdy zapomínají, že sestřih vypadá dobře tři, maximálně pět týdnů a pak je dobré navštívit znovu kadeřníka nebo barbera. Skvělé je, že se o sebe začali starat i muži, takže segment přípravků se značně rozšířil a poskytuje pánské klientele perfektní servis.

Martin Tyl na síti Na instagramovém účtu @tylmarty najdete inspiraci, tutorialy, tipy na účesy i fotky ze zákulisí focení hvězd. Účet sleduje přes 10 tisíc fanoušků.

Bez čeho byste se při své práci neobešel?

Přípravek, který nejvíc používám, je rozhodně lak, aby to všechno drželo. Můj top je Shaper Zero Gravity od Sebastianu. Při své práci se také neobejdu bez kvalitních nástrojů. Velkým posunem je fén Supersonic od Dysonu. Je neuvěřitelně rychlý, lehký a tichý, vypadá nadčasově a podle mě má nejlepší difuzér, co jsem kdy použil. Nejenže si ho pořídili všichni kadeřníci v salonu, ale už i značná část naší klientely.

Koukal jsem na váš Instagram. Dáváte tam i návody na různé účesy. Jak vás to napadlo a jakou máte zpětnou vazbu?

Návody a jiné tutorialy vytvářím na základě požadavků followerů, takže jestli je něco, co chcete vidět, je tohle ideální komunikační kanál. Na Instagramu mi můžete tak trochu koukat pod ruce. Vlastně celý můj Instagram je návod na účesy. Prozrazuji svá know-how, jak češu známé osobnosti, barvím a stříhám v salonu nebo školím poslední trendy. Nedávno jste mohli vidět, jak připravuji účesy na červený koberec karlovarského filmového festivalu. Snažím se tvořit obsah pro kadeřníky i běžné milovníky účesů.

Kadeřníkem už jste nějaký ten pátek, co se za tu dobu změnilo? A nemyslím jen trendy a technické vychytávky. Jak se například mění požadavky zákazníků?

Největší změnou je asi rychlost, kterou se nesou všechny trendy světem. Dřív jsme ohromovali klienty tím, jak jsme se ze školení vrátili plní inspirace novými trendy. Dnes přijde klient a má plný telefon fotek, ví přesně, co chce, jak se ta technika jmenuje – a dost často i ví, jak se to dělá.