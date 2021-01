Nevyhazujte peníze oknem. Naučte se pečovat o všechny vaše kabelky

Ať už jde o kabelku luxusní značky, z jejíž pořizovací ceny se nejedné dámě protáčí panenky, či o pravý opak, kdy model stál pouze pár korun, každý kousek si zaslouží správnou péči.

Pravá kůže samozřejmě vyžaduje větší pozornost oproti kožence, jenže nejde pouze o materiál, ze kterého je doplněk vyroben. Zohlednit je potřeba i další aspekty. Třeba řetízkový popruh, zdobné přezky či zipy dovedou při nesprávném uložení napáchat nepěknou paseku.

Tak jako věnujete péči svým koženým botám, zapomínat nesmíte ani na ostatní kožené doplňky.

Stále jako nová

Skladování hraje jednu z podstatných rolí. Kabelky ukládejte samostatně, žádné hromadění jedna na druhou. V případě, že kabelku nenosíte, vycpěte ji, ať stále drží původní tvar. Zvláště u kůže je potřeba neustále zachovávat linie.



Je to z toho důvodu, že bez výplně se kabelka zohýbá, což má za následek přepadnutí na jednu stranu a poškození vzhledu kabelky. K vycpání lze použít hedvábný papír, noviny nebo známé „antistresové“ bublinkové výplně. V rámci lepšího uskladnění a vyšetření prostoru můžete menší kabelky vkládat do těch větších.

Důsledná opatrnost a péče je vůbec nejlepší investicí. Tašky a boty si díky tomu budete moci užívat dlouhé roky.

Kožené doplňky obecně nemají rády vlhko. Pořiďte si proto pomocníky v podobě textilního vaku, který poslouží jako ochranný štít. Jestli ho nechcete kupovat, skvěle poslouží i starý povlak na polštář.



Nikdy kabelky neskladujte v plastu, igelitové tašce nebo v plastovém pytli, takový materiál zachycuje vlhkost a kabelka v něm nemůže dýchat. Zvláště do drahých tašek můžete vložit sáčky proti vlhkosti.

Pozor na slunce. Sluneční paprsky mají vliv na barevnost, odstíny postupem času blednou. Kabelky také ukládejte mimo umělé zdroje tepla, radiátory materiály vysušují a povrch následně praská.



Pravidla správné údržby

Před prvním nošením je dobré kabelku nastříkat impregnací ve spreji. Pokud je kabelka špinavá, postačí navlhčený hadřík s tuhým mýdlem, čímž jemně očistíte nečistoty. Kožené kabelky držte dál od olejů, parfémů a velkého množství vody. Skvrny či promočení kabelku nenávratně zničí.



To samé platí u čistění vnitřku tašky. Stopy po tužce na oči, rtěnce či jídle zkuste smýt navlhčeným hadříkem či jemně promněte textilní látku v ruce, snažte se tkaninu držet co nejdále od kabelky. Spony, přezky, zapínání a kování je dobré ošetřovat přípravky, které jsou určené na šperky.

Tip: Kabelku neperte a nečistěte žádným chemickým přípravkem!

Vosky a impregnace

„Dlouhodobé vystavení zvýšené vlhkosti může kůži nevratně poškodit. V případě, že prší, snažte se kůži zbytečně nevystavovat dešti. Když se i přesto stane, že zmoknete, pokuste se co nejdříve kůži vysušit. Stane-li se, že kůži více namočíte, co nejdříve ji vysušte za pomoci bavlněného hadříku, který absorbuje co nejvíce tekutiny a nechte zvolna uschnout,“ radí Markéta Folberová, zakladatelka značky českých kožených kabelek Folbeur.

Nepotrpíte si na „fajnové“ kabelky, které stojí dvě vaše měsíční výplaty? To ještě není důvod, proč opomíjet péči.

„Nikdy nesušte za pomoci velkého zdroje tepla, jako je fén, topení či kamna, můžete tak kůži nenávratně poškodit. O kabelku se starejte speciálním voskem, který kůži změkčuje a vyživuje, nebo jiným přípravkem na ošetření kožených produktů. Jednou za dva tři měsíce se hodí i impregnace. Kůže je kůže a ta časem stárne. Aby měla krásný stárnoucí vintage efekt, musíte se o ni starat. Jestliže kůže praskne, nebo se natrhne, odneste ji do opravy profesionálovi,“ dodává odbornice.



Takto ne!

„Nedávejte si kabelku na zem, utečou vám z ní peníze!“ Jistě jste toto rčení alespoň jednou v životě slyšela, to však není jediný důvod, proč milované doplňky na zem nepatří.



Nejenže je to nehygienické, ale kabelku vystavujete poškození. Odložte ji nejlépe na židli vedle sebe. Mnohdy se doporučují i závěsné háčky ke stolu, jenže ty mohou kabelku, zvláště její popruhy, vytahat.

Myslete také na její nosnost. Ač do kabelky máme tendence vložit celý náš svět, nedělejte to. Prospějete svým zádům i samotnému doplňku. Některé materiály mohou pod tíhou měnit tvar nebo se protáhnout. Uvažujte nad limitem, jaký vše kabelka zvládne.

Žádná kabelka není jen obyčejný kousek, jde o módní třešničku každého outfitu.