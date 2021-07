Je tomu už pár let, co si ryze volnočasová taška získala srdce žen doslova na všech kontinentech. Dnes se menší kabelky přes rameno nosí nejen na toulky městem, ale i do práce či do vybrané společnosti. Jsou nadčasovou stálicí, která ze světa trendů jen tak nezmizí, proto nesmí chybět ani vám.

Autor: Profimedia.cz