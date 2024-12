Nosila ho každá druhá žena. Péřový kabát čínské firmy se stal virálním hitem

Čínská firma Orolay vyráběla skládací židle, police, stoly pověšené na zeď a také… kabáty. Všechno jejich zboží bylo (a dodnes je) k dostání na Amazonu, který je na Západě velmi populárním nákupním portálem.

V roce 2019 se okolo jednoho z kabátů strhla hotová lavina. Najednou ho nosili všichni. Z „kabátu z Amazonu“ se stal virální hit a jednička v žebříčku bestsellerů. Vysloužil si tedy místo i v našem seriálu Legendární outfity.

Osm kamarádek a já

Je takřka nemožné přesně určit, kde má tato nenadálá a všepohlcující lavina počátek. Každý si vzpomene, kde kabát on sám viděl poprvé. Ale kdo ho měl první? Těžko říct. „Viděla jsem ho poprvé na mámině kamarádce,“ napsala na internetovém fóru jedna z mnoha majitelek. „Líbil se mi, tak jsem si ho taky koupila. Když jsem šla o dva týdny později do obchodu, měli ho na sobě další tři lidi.“

Jiná se pochlubila: „Taky mám kabát z Amazonu. Jedné paní ve frontě přede mnou se tak líbil, že si ho objednala na mobilu přímo před mýma očima.“ „Po tom, co jsem si ho koupila, ho začalo nosit dalších osm mých kamarádek,“ svěřila se další z žen. Podobných příspěvků najdeme na sítích nepočítaně.

Módymilovné dámy ze střední vrstvy, kde se kabát dočkal největší popularity, většinou nevidí rády, když má někdo stejnou věc jako ony. U „kabátu z Amazonu“ jako by to nikomu nevadilo. „Konečně mám svůj po tom, co jsem jich napočítala dvacet během jediné procházky,“ zní jedna z recenzí na zmíněném nákupním portálu.

A co je tedy na kabátu tak neodolatelného? Prý je velmi lehký, pohodlný a díky výplni z prachového peří také teplý. Zipy a kontrastní prošití mají podle některých názorů nádech Balenciagy a hovoří pro něj i lidová cena sto dolarů (v přepočtu asi 2 400 korun). Svým vzezřením a komfortem, který poskytuje, přitom bývá často srovnáván s bundami značek Canada Goose či Moncler, jejichž cena je ovšem i desetkrát vyšší.

Velkou roli hraje i cílová skupina, jíž jsou ženy ve věku mezi 18 a 34 lety. U mladé generace je podle marketingových specialistů až násobně vyšší šance než u jiných věkových skupin, že si něco pořídí na základě doporučení kamaráda či influencera. Sláva kabátu se přitom šířila především ústně, na Instagramu, různých fórech a blozích.

Propadly mu i celebrity

Kevin Chiu, zakladatel firmy Orolay, se pochlubil, že v lednu 2019 vydělal díky jednomu modelu kabátu víc než za celý rok 2017: celkem pět milionů dolarů (v přepočtu asi 120 milionů korun).

Ačkoli letos uběhlo už pět let od chvíle, kdy se tento dominový efekt spustil, kabát je stále velmi populární. Oblíbily si ho i některé celebrity. Loni jsme v něm mohli vidět třeba herečku Emmu Stone. Neodolala mu ani její kolegyně Naomi Wattsová či moderátorka Oprah Winfreyová. Ta ho dokonce zahrnula do svého tradičního, mimořádně vlivného seznamu věcí, které si za uplynulý rok oblíbila.

Firma Orolay se honosí tím, že si produkty navrhuje i šije sama a její zaměstnanci dostávají férové mzdy. Hlavním odbytištěm je už od založení e-shopu v roce 2010 západní Evropa a Spojené státy.

Neukojitelný hlad, který na Západě zavládl po kabátech, samozřejmě nezůstal bez odezvy. Dnes jsou prošívané zimní svrchníky primárním artiklem firmy. Orolay je nabízí v mnoha různých provedeních a barvách. Všechny charakteristické prvky, včetně zipů a kapes, jim ovšem zůstaly.