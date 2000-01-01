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Juliette Binoche je ztělesněním pořekadla, že méně znamená více. Tím, jak se obléká, i tím, jak se neobléká. Jako by měla dvě tváře. Jedna je luxusní, elegantní, minimalistická a druhá okázalá až kýčovitá. Nahlédněte s námi do šatníku hvězdy letošního Filmového festivalu v Karlových Varech.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nepovedené róby jsou smutným úkazem, pokud si v nich však nositelka dojde pro Oscara, je to o to horší. Juliette Binoche v historickém alžbětinském kostýmu přebírala v roce 1997 cenu za výkon v Anglickém pacientovi.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv to může být pro někoho nuda, Juliette Binoche je bohužel či bohudík jako stvořená pro nesmrtelnou módní klasiku: černé roláky, bílé košile, baloňáky, baleríny... Tak trochu jako Audrey Hepburnová.
Autor: Profimedia.cz
Na premiéře svého možná nejznámějšího filmu Čokoláda Juliette Binoche zazářila. Šedomodré šaty zdobené řadami knoflíčků skvěle zalichotily její siluetě i tónu pleti. Díky své nadčasovosti navíc nezestárly ani o den.
Autor: Profimedia.cz
Tento úlet z roku 2005 snad můžeme Juliette Binoche prominout. Byla to doba, kdy jsme se zcela dobrovolně nevkusně oblékali všichni.
Autor: Profimedia.cz
Klasika Juliette Binoche mimořádně sluší. Vezměme si z ní příklad. Džíny, baloňák a sportovní tenisky jsou trojkou, která zaručí úspěch, ať už jsme nenalíčené, nebo se nemůžeme pochlubit čerstvě umytou kšticí.
Autor: Profimedia.cz
Na Oscary v roce 2001 dorazila Binoche fakticky převlečená za Coco Chanel. Autorem modelu, který osciloval na hraně divadelního kostýmu, byl Jean Paul Gaultier.
Autor: Profimedia.cz
Takto ano. Spojení ostré a tlumené červené překvapivě dobře funguje. Zvlášť když se jedná o spolehlivou dvojici kalhot s vysokým pasem a blůzky s vázačkou.
Autor: Profimedia.cz
Juliette Binoche ve své minimalistické poloze nestaví na okázalosti. Dává přednost nenucené eleganci, kvalitním materiálům a střihům, které dají vyniknout figuře. Díky tomu jsou její modely velmi nadčasové. Tak schválně: poznali byste, že je tato fotka dvacet let stará?
Autor: Profimedia.cz
Tento model je jedním slovem dokonalost. Zapamatujme si: když už huňatý kožich, tak jen v kombinaci s jednoduchým zbytkem outfitu.
Autor: Profimedia.cz
Šaty krásné, ale okázalý náhrdelník v bílém zlatě se poněkud třískal s mosazně zbarveným páskem. Herečka si v tomto případě měla vybrat jen jedno, ideálně pouze náhrdelník.
Autor: Profimedia.cz
Francouzská herečka je pověstná svou přirozeností. Ta se u ní neprojevuje jen v herectví, ale také v módě. Často volí nenápadný make-up i účes, které nechávají vyniknout jejímu oděvu i charismatu.
Autor: Profimedia.cz
V tomto případě přirozenost Juliette Binoche zanikla pod nánosem flitrů a přísným, staženým účesem, který jí přidal roky. Juliette, prosím, podržte se napříště své francouzské elegance.
Autor: Profimedia.cz
Tento model je svým způsobem také lekce. Lekce o tom, že dobře fungují buď barvy kontrastní nebo tón v tónu. Padesát odstínů růžové působí jako pořádný chaos, lakované černé boty pak jako pěst na oko.
Autor: Profimedia.cz
Jiný model, stejný případ. Když už outfit ve stylu barevných bloků, pak jedině v odstínech, které leží na opačných stranách barevného spektra.
Autor: Profimedia.cz
Naopak černá s kanárkovou žlutou vytvořily zajímavý kontrast. Všimněme si, že herečka často sází na dlouhé náušnice, které opticky protáhnou obličej i šíji.
Autor: Reuters
Další lekce „protahování“. Kromě dlouhých náušnic si Binoche dopomohla hlubokým výstřihem do V. Ten je také důvodem, proč všem ženám bez výjimky sluší košile a košilové šaty.
Autor: Profimedia.cz
Herečka na galavečer Nadace na podporu výzkumu AIDS v roce 2016 přišla se svým typickým nedbalým účesem. I ten může vypadat překvapivě dobře, pokud je jasné, že jde o záměr. Vždy by měl dotvářet vycizelovaný outfit.
Autor: Reuters
Na šperky si Binoche obvykle příliš nepotrpí. V Cannes v roce 2017 udělala výjimku v podobě kruhových zlatých náušnic.
Autor: Reuters
Juliette Binoche pro červený koberec často volí modely s hladkou, chtělo by se říct až nenápadnou siluetou. Minimalismus v jejím podání působí moderně a elegantně, nikdy však neztrácí slavnostní charakter.
Autor: Profimedia.cz
Jeden z nejlepších modelů své kariéry vynesla Juliette Binoche na 69. ročníku festivalu Berlinale v roce 2019. Tady se povedlo úplně všechno: šaty mají nádherný odstín i střih, dlouhé náušnice i uhlazený účes herečce velmi sluší.
Autor: Profimedia.cz
Juliette Binocheová se nebojí pánských vlivů, nikdy však neztrácí ženskost. Vázanky směle kombinuje s vysokými jehlovými podpatky.
Autor: Profimedia.cz
Risk je v tomto případě zisk. Ostře růžové sako s ramenními vycpávkami opět dodává Binoche špetku pánského elementu, který je vyvážen kotníčkovými kozačkami na jehle. Podobné boty by měla herečka nosit častěji, sedí jí lépe než její oblíbené páskové střevíčky na podpatku.
Autor: Profimedia.cz
Ano, ano, třikrát ano. Džíny, bílé tričko a výrazný klobouk vytvoří elegantní, minimalistický, čistý, pohodlný outfit. Zde není co vytknout. Jedná se navíc o model, kterým se může snadno inspirovat každá z nás.
Autor: Profimedia.cz
Styl Juliette Binoche je synonymem pro francouzskou eleganci. Herečka si pověstně zakládá na harmonii: oblečení, účes i doplňky tvoří přirozený celek, který nepůsobí přeplácaně ani prvoplánově.
Autor: Profimedia.cz
Pak je tu ovšem druhá Juliette Binoche, která riskuje, což se jí většinou nevyplácí. Je trochu jako módní Jekyll a Hyde. Ve své druhé poloze herečka obléká výrazné střihy, materiály i barvy, které jsou kýčovité, navzájem se bijí, dělají ji starší, širší či kratší. Všimněme si, že její Hydeovské modely jsou také velmi často pokryty flitry.
Autor: Profimedia.cz
Povedené večerní modely naopak pracují s nenápadnými detaily: asymetrií, vázačkou, hlubokým výstřihem nebo zajímavým šperkem. Tyto prvky dodávají jejímu vzhledu noblesu a činí model zapamatovatelným.
Autor: Profimedia.cz
Módní styl Juliette Binoche je hlubokou studnicí inspirace pro ženy, které hledají rovnováhu mezi elegancí a ležérností. Na neformální schůzku, do práce i na večeři, tento model zvládne vše.
Autor: Profimedia.cz
Herečka často sahá po monochromatických kombinacích, které nechávají vyniknout střihům i detailům, jako je třeba tento předimenzovaný límec.
Autor: Profimedia.cz
Občas se herečka dočká nelichotivé nálepky „mánička“ nebo „starý rocker“. Uznávám, že v tomto případě by lépe zapůsobil upravenější účes. Zbytek outfitu je ovšem na jedničku.
Autor: Profimedia.cz
Jedním ze svých nejlepších modelů se blýskla loni na filmovém festivalu v Cannes. Díky originální kápi působila velmi křehce a žensky.
Autor: Reuters
Tajemné, sofistikované osobní kouzlo, ono pověstné „je ne sais quoi“, můžeme Juliette Binoche všichni jen závidět.
Autor: Reuters
Každý nemusí být fanouškem „luxusní teplákovky“, za mě jde ovšem o skvělou volbu. Ležérní střih Binoche v rámci svého pověstného citu pro harmonii vyvážila okázalým šperkem. Bravo!
Autor: Profimedia.cz
Černá patří k barvám, ke kterým se herečka často vrací. Právem, protože jí mimořádně sluší. V jejím podání černá nikdy nepůsobí nudně nebo přísně, ale naopak sofistikovaně a velmi žensky.
Autor: ČTK
Představuji vám, dámy a pánové, jeden z nejhorších outfitů Juliette Binoche. Co všechno je zde špatně? Ani nevím, kde mám začít. Volný střih, zmačkaná látky, šílené, navzájem se bijící barvy...
Autor: Profimedia.cz
Naštěstí povedené modely u Juliette Binoche převažují. Ty nejlepší si zpravidla schovává pro filmový festival v Cannes. Rudé šaty ohromujícího střihu vynesla v roce 2024.
Autor: Reuters
Módní trendy Juliette Binoche nic neříkají. Jako pravá Francouzka dává přednost nadčasovosti. Díky tomu stárne mnohem pomaleji než jiné celebrity. Z jejích fotek je těžké určit, jestli byly pořízeny včera nebo před deseti lety.
Autor: AP
I tento model zaznamenal v Cannes velký úspěch. Stál na malých, avšak stylových detailech, jako byly náušnice různé velikosti.
Autor: AP
Na Met Gala a opět kápě. Herečka si nejspíš dobře uvědomuje, že jí tento doplněk opravdu sekne.
Autor: AP
Uvidíme, s čím zazáří v Karlových Varech. Zatím jsme ji viděli při příjezdu v nedbale stylovém outfitu, který je pro ni charakteristický. Košile mohla být zastrkaná do kalhot, ale co se cestování týče, je pohodlí přeci jen nade vše.
Autor: Anna Kristová, MAFRA