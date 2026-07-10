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Královna elegance i nevkusných úletů. V šatníku hvězdy KVIFF Juliette Binoche

Karolína Snellgrove
Francouzská herečka Juliette Binoche dorazila před karlovarský Grandhotel Pupp... Nepovedené róby jsou smutným úkazem, pokud si v nich však nositelka dojde pro... Juliette Binoche. Na premiéře svého možná nejznámějšího filmu Čokoláda Juliette Binoche zazářila.... Tento úlet z roku 2005 snad můžeme Juliette Binoche prominout. Byla to doba,... Klasika Juliette Binoche mimořádně sluší. Vezměme si z ní příklad. Džíny,... Na Oscary v roce 2001 dorazila Binoche fakticky převlečená za Coco Chanel.... Takto ano. Spojení ostré a tlumené červené překvapivě dobře funguje. Zvlášť... Juliette Binoche ve své minimalistické poloze nestaví na okázalosti. Dává... Tento model je jedním slovem dokonalost. Zapamatujme si: když už huňatý kožich,... Šaty krásné, ale okázalý náhrdelník v bílém zlatě se poněkud třískal s mosazně... Francouzská herečka je pověstná svou přirozeností. Ta se u ní neprojevuje jen v...
Juliette Binoche je ztělesněním pořekadla, že méně znamená více. Tím, jak se obléká, i tím, jak se neobléká. Jako by měla dvě tváře. Jedna je luxusní, elegantní, minimalistická a druhá okázalá až kýčovitá. Nahlédněte s námi do šatníku hvězdy letošního Filmového festivalu v Karlových Varech.

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