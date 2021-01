Baví mě košilové šaty s límečkem a haleny vpředu kratší, říká návrhářka

Jak zvládáte práci a do toho starost o tři děti?

Už když se holčičky narodily, rozdělila jsem si den tak, že vždy dopoledne pracuji a odpoledne se jim věnuji. A hodně pracuji po nocích.

Co je na vaší tvorbě typické?

Od začátku, co tvořím, jsem si oblíbila košilové šaty s límečky. Nejtypičtější je pro mě právě neustálé obměňování střihů košilových šatů. Ráda objevuji nové materiály, a protože miluju moře a přírodu, vymyslela jsem si vloni poprvé v tom duchu i vlastní design látky. Jsem typická tím, že u halen šiji pořád přední díl o dost kratší než zadní, to mě pořád baví.

Zasednete někdy sama k šicímu stroji?

Všechno, co navrhuji, se šije zásadně v Česku. Sama za šicí stroj sedám už jen ve chvíli, kdy potřebuji doma něco opravit nebo si šiju záclony, případně něco holčičkám, ale co se týče mých kolekcí, tak kvůli nim už za stroj nesedám.

Co by se měly naučit nosit české ženy?

Hlavně by bylo fajn, kdyby se ženy měly rády a nebály se prodat samy sebe, svou krásu. Každá ženská je krásná a měla by to na ulici předvést.

Pokračujete v tandemu s Ester Geislerovou na vtipném projektu „vztahová trička“?

Už jsme s Ester cítily, že jsme obě dost upracované, tak jsme se domluvily, že ona se bude teď i v rámci našeho dua věnovat víc přednáškám a podcastům a já módě. Každá tomu, co ji baví ze všeho nejvíc.