Černá nesluší každé ženě. Některou pohltí a ona uvadne, říká návrhářka

Jako návrhářku vás trendy neovlivňují, tušíte ale, co se dnes nosí?

Nedávno jsem jako kostýmní výtvarnice „oblékala“ film Okupace z let 1973 až 1989 a trendy jsou hlavně tyto roky, což je vidět ve všech obchodech s módou. Mně to vyhovovalo, nemusela jsem díky tomu skoro nic vyrábět a všechno jsem nakoupila v obchodech. Do našich šatníků se vrací hlavně osmdesátá a devadesátá léta, která tu jsou s námi s menšími přestávkami prakticky pořád.