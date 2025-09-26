Móda je dnes v chaosu, věřím v návrat elegance, říká návrhář Ťapťuch

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Český módní návrhář a pedagog Josef Ťapťuch zasvětil život oděvní tvorbě – od socialistických továren přes pařížské ateliéry až po přednáškové sály vysokých škol. V pořadu Rozstřel vzpomínal na začátky své kariéry, zkušenosti z domů Valentina či Pierra Cardina i na to, proč se dnešní móda ocitla ve „fázi velkého zmatku“.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Dnes jsme ve vrcholné dekadenci, kdy je možné všechno a kdy přichází extrémy. Ale jsem si jistý, že brzy přijde klidnější období, návrat k tradiční eleganci, jakou známe třeba z padesátých let,“ říká Ťapťuch.

Podle Ťapťucha se z oblečení dá vyčíst víc než jen vkus. „Oděv identifikuje člověka a jeho základní instinkty, jak se začlenit do společnosti, jak splynout s davem, jestli chce být šedou myškou, nebo naopak, jak z davu vystoupit a být sám sebou, být jedinečným, viditelným originálem. Ale to ještě nestačí, chce to i jistou míru elegance, a to kouzlo nastane tehdy, když se sejdou duše, tělo a oděv. To je pak opravdový zázrak,“ vysvětluje.

Dodává, že móda není jen o drahých značkách. „I v obyčejném oděvu může člověk působit krásně, pokud ho dokáže nosit. Je to o osobnosti, důstojnosti, zdravé sebejistotě a pohybu,“ podotýká.

Bláznivé kreace i hold recyklaci. Jak vidí budoucnost módy mladí návrháři

Móda za socialismu? Překvapivě fungovala

Ťapťuch začínal v šedých časech komunismu, kdy v obchodech vládla uniformita. Přesto se mu s kolegy podařilo prorazit. „Byli jsme naštvaní mladí lidé, kteří nenašli v obchodech, co chtěli. A tak jsme to začali dělat sami, protože jsme ovládli techniku střihu a šití a našli jsme si rychle cestu k průmyslu. V malých družstvech se dala vyprodukovat i velmi atraktivní kolekce a díky tehdy odvážným obchodníkům se kupodivu naše móda dostala i na trh, a výborně se prodávala,“ vzpomíná.

Překážkou nebyli ani politici. „Naopak – manželky papalášů se chtěly hezky oblékat, takže jsme dveře měli spíš otevřené,“ dodává s úsměvem. V salonech Styl a Eva, které navazovaly na legendární prvorepublikové značky Rosenbaum a Podolská se šily exklusivní modely přímo na míru, jednoduše pokračovaly ve skvělé tradici zakázkového krejčovství z první republiky. „Ale samozřejmě jen pro ty, kdo na to měli. Takový model stál samozřejmě víc než jeden průměrný měsíční plat.“

Od kontroverzních výroků po šílené činy. Návrháři, kteří šokovali nejen módou

Z Paříže si odvezl lekci o sex-appealu

Později návrháře Ťapťucha stipendia zavedla nejprve do Itálie, kde navrhoval pro Valentina, později do Francie. „U Pierra Cardina jsem pochopil, co je to skutečný sex-appeal – souhra přitažlivosti těla, oduševnělé osobnosti a dokonalého a nápaditého střihu. To bylo pro mě nové,“ popisuje. Setkal se s řadou osobností – od Karla Lagerfelda po slavného ilustrátora Erté.

„Byla to doba, kdy i největší návrháři byli dostupní, a nebyla kolem nich aureola dnešních celebrit. Byli to ještě žijící zakladatelé těch slavných módních domů, každodenně přítomní ve studiu, většinou velmi skromní a pracovití lidé, ostatně móda vždy byla a je tvrdá dřina,“ připomíná.

Jako pedagog dnes sleduje práci nové generace českých návrhářů. „Jsou pragmatičtí a velmi pracovití, covid je naučil i technickým dovednostem. Daří se jim, a to je skvělé. Autorská móda v Česku sice nemá jednoduchou pozici na trhu, ale vidím tu velkou renesanci zakázkové tvorby,“ hodnotí.

Naopak k fast fashion má kritický postoj. „Velké řetězce se sice chovají logicky – jdou za ziskem a stále nabízejí více dostupnější módu, ale nabídka dnes mnohonásobně překračuje poptávku, a důsledkem je obrovské množství odpadu. Dřív se kolekce přirozeně doprodávaly, zboží bylo méně, ale dnes se ty přebytky už musí hromadně likvidovat. Ekologická rétorika už nestačí, je to problém, který se musí řešit i legislativně,“ upozorňuje.

Jaké největší chyby podle profesora Ťapťucha dělají Češi při výběru oblečení? Které okamžiky z pařížských ateliérů mu nejvíc utkvěly v paměti? A proč si myslí, že éra fast fashion už brzy narazí na své limity? I na to odpovídal Josef Ťapťuch v Rozstřelu.

Hostem pořadu Rozstřel je Josef Ťapťuch, renomovaný módní návrhář a vysokoškolský pedagog. Moderuje a připravuje Elen Černá.
Hostem pořadu Rozstřel je Josef Ťapťuch, renomovaný módní návrhář a vysokoškolský pedagog. Moderuje a připravuje Elen Černá.
Hostem pořadu Rozstřel je Josef Ťapťuch, renomovaný módní návrhář a vysokoškolský pedagog. Moderuje a připravuje Elen Černá.
Hostem pořadu Rozstřel je Josef Ťapťuch, renomovaný módní návrhář a vysokoškolský pedagog. Moderuje a připravuje Elen Černá.
17 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní

Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox,...

Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí

Mnoho žen se silikonových implantátů zbavuje a vrací se k přírodnímu poprsí. Silikonové výplně si nechala odstranit například Zuzana Belohorcová nebo Alice Bendová. Stále jsou tu ovšem ženy, které...

Nemá ruce ani nohy, přesto si žena užívá spokojeného života

Šestadvacetiletá Briel Adamsová se narodila s mužskými pohlavními orgány. Neměla ruce ani nohy a její příchod na svět nebyl jednoduchý. V pubertě si uvědomila, že se necítí být mužem, a dnes si užívá...

Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem

Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...

Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka

Premium

Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...

Móda je dnes v chaosu, věřím v návrat elegance, říká návrhář Ťapťuch

Vysíláme

Český módní návrhář a pedagog Josef Ťapťuch zasvětil život oděvní tvorbě – od socialistických továren přes pařížské ateliéry až po přednáškové sály vysokých škol. V pořadu Rozstřel vzpomínal na...

26. září 2025

Krásnější díky abstinenci. Za proměnu vzhledu vděčí žena sama sobě

Klara Lima, původem z Česka, prošla po smrti rodičů těžkým obdobím, bojovala s drogami a čelila posměchu okolí. Po téměř smrtelném předávkování v Mexiku se rozhodla svůj život změnit. Podstoupila...

26. září 2025  8:20

Moje matka objevila mobil a sociální sítě. Nestačím se divit, co tam vyvádí

Sociální sítě jsou šikovným pomocníkem, ale mohou být i špatným sluhou a novodobou drogou. Své o tom ví i Jindra, jejíž maminka se ve virtuálním světě zhlédla. A také Tereza, která má patálie se...

26. září 2025

Na tyčinky zapomeňte. Top jsou palačinky, míní autorka Svačinkové bichle

Školní svačinky mohou za tik v oku mnoha rodičů. Je vůbec možné dětem do školy připravit každý den jinou sváču, když stejnou činnost děláme od pondělí do pátku od září až do června? „Vždy to jde....

26. září 2025

Bez antiperspirantu ani krok. Nanášejte jej večer a hlavně na suchou kůži

Používání deodorantu či antiperspirantu bereme často jako samozřejmost. Jenže i tato zdánlivá banalita skrývá spoustu úskalí, která mohou snížit účinnost produktu nebo poškodit pokožku i oblečení....

26. září 2025

Podzimní kosmetická péče od A do Z. Doplňte živiny, vyhlaďte vrásky

Podle průzkumu je téměř polovina žen při pohledu do zrcadla nespokojená se svým vzhledem – tedy každá druhá. Máte alespoň jednu kamarádku? Takže statisticky to trápí buď vás, nebo ji... Vybrali jsme...

26. září 2025

KVÍZ: Co víte o ženském zdraví? 15 otázek vás prověří

Ženské zdraví je široké téma – od hormonální rovnováhy, přes prevenci až po specifické zdravotní potíže. Otestujte si své znalosti v našem kvízu a zjistěte, zda se orientujete v nejdůležitějších...

vydáno 26. září 2025

Mille-feuille řezy

Mille-feuille řezy
Recept

Lehké

45 min

Elegantní francouzský dezert složený z křupavého listového těsta a vrstveného vanilkového krému.

Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka

Premium

Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...

25. září 2025

Bez táty a bez jídla. Jessica Chastainová se z depresí vypracovala až k sošce Oscara

Premium

V dětství často chodila spát o hladu a spolužáci ji šikanovali kvůli zrzavým vlasům. Později trpěla úzkostmi a depresemi. Přesto Jessica Chastainová ukázala svou silnou vůli. Dnes je jednou z...

25. září 2025

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

V jednapadesáti má písničkářka super postavu, bez práce by ji nedocílila

Kilcher Jewelová jako písničkářka potřebuje být v super kondici, aby zvládala turné i pobíhání po pódiu. V jednapadesáti má díky pravidelnému posilování lepší postavu, než mívala před třiceti lety. A...

25. září 2025  11:29

Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem

Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...

25. září 2025  8:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.