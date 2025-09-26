Móda je dnes v chaosu, věřím v návrat elegance, říká návrhář Ťapťuch

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Dnes jsme ve vrcholné dekadenci, kdy je možné všechno a kdy přichází extrémy. Ale jsem si jistý, že brzy přijde klidnější období, návrat k tradiční eleganci, jakou známe třeba z padesátých let,“ říká Ťapťuch.
Podle Ťapťucha se z oblečení dá vyčíst víc než jen vkus. „Oděv identifikuje člověka a jeho základní instinkty, jak se začlenit do společnosti, jak splynout s davem, jestli chce být šedou myškou, nebo naopak, jak z davu vystoupit a být sám sebou, být jedinečným, viditelným originálem. Ale to ještě nestačí, chce to i jistou míru elegance, a to kouzlo nastane tehdy, když se sejdou duše, tělo a oděv. To je pak opravdový zázrak,“ vysvětluje.
Dodává, že móda není jen o drahých značkách. „I v obyčejném oděvu může člověk působit krásně, pokud ho dokáže nosit. Je to o osobnosti, důstojnosti, zdravé sebejistotě a pohybu,“ podotýká.
Ťapťuch začínal v šedých časech komunismu, kdy v obchodech vládla uniformita. Přesto se mu s kolegy podařilo prorazit. „Byli jsme naštvaní mladí lidé, kteří nenašli v obchodech, co chtěli. A tak jsme to začali dělat sami, protože jsme ovládli techniku střihu a šití a našli jsme si rychle cestu k průmyslu. V malých družstvech se dala vyprodukovat i velmi atraktivní kolekce a díky tehdy odvážným obchodníkům se kupodivu naše móda dostala i na trh, a výborně se prodávala,“ vzpomíná.
Překážkou nebyli ani politici. „Naopak – manželky papalášů se chtěly hezky oblékat, takže jsme dveře měli spíš otevřené,“ dodává s úsměvem. V salonech Styl a Eva, které navazovaly na legendární prvorepublikové značky Rosenbaum a Podolská se šily exklusivní modely přímo na míru, jednoduše pokračovaly ve skvělé tradici zakázkového krejčovství z první republiky. „Ale samozřejmě jen pro ty, kdo na to měli. Takový model stál samozřejmě víc než jeden průměrný měsíční plat.“
Z Paříže si odvezl lekci o sex-appealu
Později návrháře Ťapťucha stipendia zavedla nejprve do Itálie, kde navrhoval pro Valentina, později do Francie. „U Pierra Cardina jsem pochopil, co je to skutečný sex-appeal – souhra přitažlivosti těla, oduševnělé osobnosti a dokonalého a nápaditého střihu. To bylo pro mě nové,“ popisuje. Setkal se s řadou osobností – od Karla Lagerfelda po slavného ilustrátora Erté.
„Byla to doba, kdy i největší návrháři byli dostupní, a nebyla kolem nich aureola dnešních celebrit. Byli to ještě žijící zakladatelé těch slavných módních domů, každodenně přítomní ve studiu, většinou velmi skromní a pracovití lidé, ostatně móda vždy byla a je tvrdá dřina,“ připomíná.
Jako pedagog dnes sleduje práci nové generace českých návrhářů. „Jsou pragmatičtí a velmi pracovití, covid je naučil i technickým dovednostem. Daří se jim, a to je skvělé. Autorská móda v Česku sice nemá jednoduchou pozici na trhu, ale vidím tu velkou renesanci zakázkové tvorby,“ hodnotí.
Naopak k fast fashion má kritický postoj. „Velké řetězce se sice chovají logicky – jdou za ziskem a stále nabízejí více dostupnější módu, ale nabídka dnes mnohonásobně překračuje poptávku, a důsledkem je obrovské množství odpadu. Dřív se kolekce přirozeně doprodávaly, zboží bylo méně, ale dnes se ty přebytky už musí hromadně likvidovat. Ekologická rétorika už nestačí, je to problém, který se musí řešit i legislativně,“ upozorňuje.
Jaké největší chyby podle profesora Ťapťucha dělají Češi při výběru oblečení? Které okamžiky z pařížských ateliérů mu nejvíc utkvěly v paměti? A proč si myslí, že éra fast fashion už brzy narazí na své limity? I na to odpovídal Josef Ťapťuch v Rozstřelu.