Učitelé mě posílali domů se převléct. Návrhářka o předsudcích i pravé kvalitě

Jako jediná z českých módních designerů jste držitelkou zlatého evropského módního „Oscara“. Jak moc je ta cena prestižní?

Že by se uděloval Oscar za nejlepší kolekci, to v naší branži profesionálů neexistuje. Možná proto Italové vychytali před devíti lety „díru“ a vymysleli evropskou módní cenu. Odborná porota složená z lidí pohybujících se v módním byznysu vytipovává módní designéry z celého světa a uděluje titul Premio Europeo St. Oscar della Moda. U každého z ocenění rozhodují pevně stanovená kritéria. Zlato můžete získat jen v případě, že v oboru působíte nejméně dvacet let, máte za sebou několik vlastních módní show a podobně. Roli hraje zřejmě i to, že jsem tři desetiletí představovala své kolekce v zahraničí i pětkrát ročně. Dost možná jsem tam dokonce známější než v Česku nebo na Slovensku, kde jsem svou profesní kariéru začínala.

O trhu s módou rozhoduje v Česku především cena, a pokud chci být úspěšná, bohužel nemohu ani v linii běžné módy pracovat s kvalitními materiály.