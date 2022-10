Musel jsem začít u zubařů, říká průkopník výroby grillz Jiří Výmola

S kamarádem založil firmu Yo Grillz a kovové násady na zuby postupně zdokonaloval. Mezitím se zlaté grillz staly hodně populární na rapové scéně a patří mezi nejdiskutovanější šperky posledních let. „Chcete jít proti proudu, šokovat a být vždy o krok napřed? Potom jste na správném místě.“

Grillz jsou pro slavné hudebníky nejen součástí jejich image, ale i uměleckým dílem, s nímž se při každé příležitosti rádi pochlubí.

Jiří svou práci jako správný profesionál také prezentuje. Jakmile ovšem skončí focení, sáhne do pusy, grillz sundá a výraz drsného rapera se změní v pohled přemýšlivého podnikatele.

Nosíte sám grillz často?

Ne. Dneska ráno jsem ho vytáhl, celý ho leštil, čistil a po dlouhé době nasadil. Je potřeba svou práci ukazovat.

Jaký to je pocit mít je v puse, vadí to?

Ne. V první moment je samozřejmě cítíte jazykem, pociťujete, že tam máte něco nového, ale člověk si rychle zvykne. Začne to být něco jako hodinky - když je na sobě nemáte, tak vám chybějí. Ale mám klienty, kteří násady nosí čtrnáct dní v kuse. I ve spánku.

Nemohou grillz spolknout, když s ním usnou?

O tom nevím, ale mám zákazníky, kteří je snědli. Byli na párty, v trochu divočejším rozpoložení a bylo to.

Takto vytváří Jiří Výmola své grillz - udělá otisky zubů, ty vylije sádrou a na ni tvoří své zubní násady.

Děláte grillz i pro někoho jiného než pro rapery a jejich fanoušky?

Teď už ano. Běžně se stává, že za mnou přijde maminka se synem, že by chtěl zlatý zub. A jedné holčičce jsem dělal zlatou násadu v pěti letech, měla grillz jako dárek, když šla do první třídy. Viděla ho u nějakých zpěváků a moc po něm toužila.

Není tam problém, že malé děti mají ještě mléčné zuby?

Je to složitější, protože rychle rostou a zuby jim vypadnou. Tahle holčička mi říkala, že si zub vytrhne i s grillz a nechá ho tam pro zoubkovou vílu.

Prsten pro Rytmuse

Jak jste se ke grillz dostal?

Před pěti lety jsem na Ibize viděl klip rapera Tekashiho 6ix9ine, kde jezdí v drahých autech a měl v puse grillz. Dost mě to zaujalo. Říkal jsem si, že tohle bude hit a za chvíli to bude chtít každý. Ptal jsem se, kdo to vyrábí v Česku nebo na Slovensku. Nikdo. Pro celou Evropu, pro stovky milionů lidí, byli dva výrobci. Takže jsem do toho šel.

DOTAZNÍK Jaký je muž 21. století?

Nedokážu úplně definovat, jaký je, protože každý chce být nějakým způsobem zajímavý a jedinečný. Co vám zaručeně rozpumpuje krev v žilách?

Když na něčem pracuju a nedaří se to podle mých představ. A to bývá často, protože jsem věčně se vším nespokojený a ve všem hledám chybu. Málokdy se stane, že řeknu: Tohle je přesně, co jsem chtěl. Kde nacházíte vnitřní klid?

Na jižní Moravě, uprostřed lesů na Smraďavce v oblasti Buchlovic. Máme tam chatku, kde není nic slyšet, jen ptáci. Když už toho mám v Praze moc, tak volám domů – půjčte mi na víkend klíčky. Co ráno uděláte jako první?

Bohužel zapnu telefon. A je to hodně brzo ráno, poslední dva roky mám problémy se spánkem. Ať je to neděle nebo Vánoce, vstávám v sedm ráno. Bojíte se něčeho?

Že nesplním své cíle, své poslání. Nejsou to jen grillz, šperky, ale mám nějakou představu, kde chci být za deset let, co chci udělat pro lidi ve svém okolí.

Jak se o vás umělci dozvěděli?

Začátek je nejtěžší. Založíte si Instagram, máte dvacet sledujících… Ale potom stačí, když vás někdo známý označí na svém profilu. Na Instagramu mi pomohl britský raper, který má osmdesát milionů views na Youtube. To potom jde samo.

Podnikat jste začínal s kamarádem Draganem, jakou má roli?

Už žádnou. Byli jsme dva, ale po roce a půl se rozdělily naše ideje. Kamarád chtěl investovat do něčeho trochu jiného, já dělám šperky a šli jsme každý svou cestou. Teď mám tři zaměstnance, nemohl bych to stíhat sám. Kolem prodejny v Holešovicích je strašně práce a kromě toho tam máme dílnu i ateliér.

Vyrábíte i jiné šperky?

Kompletně všechny, některé hodně drahé s diamanty i jinými kameny. Teď dělám myslím největší prsten, který v Česku a Slovensku vznikl. Má mít 900 až tisíc diamantů. A to bylo hodně těžké.

Pro koho jste ho dělal?

Pro Rytmuse. Vyrobil jsem první verzi, která měla dvacet gramů a Patrik mi řekl, že chce dvakrát větší. Takže je obří, hodně náročná práce. Musel jsem vymýšlet různé kombinace, aby to bylo zajímavé. Ale dělám i jiné věci. Například jsem letos vyráběl násadu na prst pro holku, která spadla na elektrické koloběžce a přišla o jeden článek malíčku.

Z čeho to děláte?

Ze zlata, proto přišla za mnou. Neměl jsem s tím moc zkušeností, ale šlo to. Použil jsem otiskovací hmotou, kterou beru otisky zubů, do toho dal sádru a potom vyráběl. Vypadá to trochu jako prsten Kleopatry.

Podnikatel od základní školy

Dostáváme se k technice výroby. Jak jste vlastně získal know-how? A určitě je k tomu potřeba i nemalá řemeslná zručnost.

Maminka má obchod, kde dělá šperky. Takové ty šperky z polodrahokamů s energií. Takže jsem k tomu z rodiny nějaký vztah měl, ale šperky jsem nikdy dělat nechtěl, nejsem zlatník. U mě to všechno začalo od zubů. A když jsem dělal grillz, lidi začali chtít šperky. Takže jsem si udělal nějaká školení, zjistil, jak se vyrábějí. Je to dost podobné jako výroba grillz, používají se podobné materiály.

To je zajímavé, čekal jsem, že musíte být původem šperkař.

Nene, studoval jsem ekonomku. Ale grillz jsou spíš zubařská záležitost, jinak by je vyráběl každý zlatník. Těch jsou v Evropě tisíce, ale grillz jsem začal dělat jako třetí.

Tak málo výrobců grillz bylo asi i proto, že to nebude snadné. Jak jste se to naučil?

Když jsem se vrátil ze zmiňovaného výletu na Ibizu, začal jsem obcházet pražské zlatnické firmy, ale každý mi řekl: „Bohužel, nevíme, jak se to vyrábí, to se nikde nevyučuje.“ Takže jsem musel jít zubařskou cestou. Jedna paní mě naučila dělat otisky zubů a to, jak se vylijí sádrou. Tak se dělají keramické zuby. Začali jsme to s Draganem na bytě zkoušet a vyrobili svůj první zub.

Přívěsek ze 16 částí se stovkami diamantů. Yo Grillz ho vyrobili pro rappera Huga Toxxxe. Jeden z výtvorů Jiřího Výmoly, zakladatele firmy Yo Grillz.

To zní jako celkem riskantní projekt.

Nikdo nevěřil, že to bude fungovat. Ani nejlepší kamarádi, ani Dragan, ani rodiče. „Kdo bude nosit zlatý zub,“ poslouchal jsem. „To tady nikdo nemá rád, jen vyhazuješ peníze.“ A teď dělám šperky pro hvězdy a baví mě to. Nejvíc vymýšlení – podívat se na výrobu trochu s odstupem a přijít s nějakým nápadem. Udělat to jinak, než ostatní. A riskovat mi přišlo normální, já podnikal už od osmé třídy.

V čem jste podnikal ve čtrnácti?

Tehdy si sousedka objednávala něco ze zahraničního e-shopu a bylo to hrozně levné. A tehdy u nás ještě takové obchody nikdo neznal. Takže jsem začínal prodejem krytů a obalů na mobily. A tehdy jsem narazil na to, že vzniká hodně e-shopů, stavějí internetové stránky, ale neměli nikoho, kdy by jim ty produkty správně fotil. Za peníze z pokladničky jsem si koupil kvalitní foťák a začal fotit pro firmy. To jsem potom dělal ještě několik let.

Takže jste vydělával hodně brzo.

Ale firmu jsem si založil až na vysoké škole. Měl jsem jednu značku, s kterou jsme vyráběli dřevěné brýle a dřevěné motýlky. Už jsem ji prodal, tehdy jsme byli jedni z prvních, ale dnes už je vyrábí hodně lidí.

Spolupráce na ČVUT

Asi budete manuálně zručný, když něco začnete vyrábět, máte úspěch.

Občas jsem nemotorný, ale zručný určitý způsobem asi jsem. Ale to podle mě není to zásadní. Pokaždé jsem začínal od nuly a chtěl dělat něco jinak, než ostatní. Když dokážete najít potřebu zákazníka a to potřebu uspokojit, automaticky budete prodávat. Teď jsem třeba zjistil, že je u nás přibližně devět set tetovacích salónů a chybějí jim dodavatelé. Takže si zakládám prodejnu tetovací potřeb, i když tetování vůbec nerozumím. Konkurence je ve všem a já hledám mezery. Podnikání mám asi v genech, babička měla pekárnu, máma dělá šperky.

Jiří Výmola Je mu 28 let Výrobce grillz a šperků Pochází z Uherského Hradiště Studoval ČZU v Praze Podniká od 14 let, od přeprodávání zboží, produktového focení pro e-shopy, výroby dřevěných brýlí a motýlků se dostal ke grillz. Stal se jeho průkopníkem ve střední Evropě Dnes vyrábí grillz a šperky pro hvězdy jako jsou Rytmus, Smack One, Hugo Toxxx, Yaksha, Dalyb, Samey, Lena 𝕭𝖗𝖆𝖚𝖓𝖊𝖗, Jan Strach a další

Co je pro vás vrcholem vaší kariéry?

Asi to, že z vesničky u Uherského Hradiště jsem se přesunul do Prahy, kde mám v centru byt 120 m2 a chodí ke mně hvězdy showbyznysu.

Co velkého plánujete do budoucna?

Pracuju na zdravotnickém robotovi. Je to hodně komplikovaná záležitost, ale pokud se povede, každý ho bude chtít. Nic podobného neexistuje.

Co bude ten robot dělat?

To vám zatím nemůžu říct. Ale je to něco, co používáme všichni každý den. Dělám na tom s vedoucími katedry na ČVUT.

To mi přijde zajímavé, jak jste se k nim dostal?

Našel jsem si číslo, zavolal jsem na vrátnici, že chci přepojit, že mám pro vedoucího katedry robotiky nabídku. Jemu přišel ten nápad zajímavý a začali jsme na tom dělat... Nedávno mě zkoušeli doktorandi, teď s vědci, kteří mají pět titulů, pracuju na revolučním robotickém zařízení. Zároveň hledám investory a technické know-how od firem.

