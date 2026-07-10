Pryč jsou ty doby, kdy Češi putovali na dovolenou k moři se zásobami konzerv a polévkami z pytlíku. Čím dál více si chceme své letní zážitky užít na sto procent, a tak rádi ochutnáváme místní speciality a necháváme se překvapit a někdy i vyloženě nadchnout domácí kuchyní našich hostitelů.
Podívejte se do galerie ve svém telefonu, určitě i vy tam máte spousty krásných záběrů z letošní i minulých dovolených. Pošlete nám zajímavou fotku a napište pár slov o ní, autory těch nejzajímavějších snímků odměníme krásnou knihou z nakladatelství Jota.
Vaše fotky jídel z dovolené nahrávejte zde.
Všechny snímky, které budou odpovídat pravidlům soutěže, vložíme do galerie, kde si je můžete prohlédnout.