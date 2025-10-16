Jak jste se k designu šperku dostala?
Jelikož máme starý mlýn ve Lhenicích v jižních Čechách na místě, kde bývala svíčkárna, s nadšením jsem využila příležitosti a z nevyužitých odřezků vytvářela „sochy“ a nejrůznější objekty. A ve šperku se vlastně používá stejná technika – velká část šperků totiž vzniká metodou ztraceného vosku, což znamená, že se vytvoří voskový model, který se potom odlije do kovu a dál se opracovává. Takže vášeň pro vosk jsem měla už jako holčička. Když jsem ostatně nedávno seděla na tomtéž místě na našem dvoře a pracovala na nějakém šperku, matka se mi smála, že jsem se od svých osmi let daleko neposunula.
Vůbec není nutné, aby šperky byly kovové. Dnešní moderní šperk může být vyrobený z plastové láhve, ze staré knihy, z vinylové desky, ze dřeva nebo z kůže staré boty.