náhledy
Když zpěvačka Charli XCX loni v létě spustila zelenou módní mánii, asi sama netušila, jak dlouho se trend udrží. V době rychlokvašených trendů je to až s podivem: obsese jedovatě zelenými odstíny pokračuje už druhým rokem. Návrháři si ji zamilovali natolik, že ovládla i kolekce pro jaro a léto 2026.
Autor: Profimedia.cz
Kdo už trendu stihl propadnout, nebude litovat ani příští rok. Zelenkavé šaty můžete na jaře s klidem zase vytáhnout ze skříně. Inspirací vám může být třeba londýnská značka Erdem.
Autor: Profimedia.cz
V jarní kolekci Erdem najdete také inspiraci, jak zelené kousky kombinovat. Lehce toxická zelená + sytě růžová? Odvážné, ovšem osvědčené párování.
Autor: Profimedia.cz
Do třetice Erdem, tentokrát v podobě svěží variace na „velkou večerní“. Kdo říká, že světle zelené odstíny nemohou být elegantní?
Autor: ČTK
Elegantně a přitom svěže tento trend pojala i Amy Smilovic, zakladatelka a kreativní ředitelka newyorské značky Tibi.
Autor: Profimedia.cz
Síťovaný model z newyorské přehlídky značky Diotima, která se proslavila netradičními háčkovanými modely.
Autor: Profimedia.cz
V kolekci Diotima pro jaro a léto 2026 se podobný odstín objevil vícekrát. Například i v podobě asymetrických třásní.
Autor: Profimedia.cz
Tlumenější zelená varianta z kolekce britské designérky Emilie Wickstead bude slušet zejména jarním a podzimním typům.
Autor: Profimedia.cz
Že barvám tolik neholdujete? Pak platí stará dobrá rada: vyzkoušejte je na menší ploše a kombinujte s neutrálními odstíny. Černo-zelenou kombinací nic nezkazíte.
Autor: Profimedia.cz
Osvěžující může být také kombinace s béžovými či krémovými odstíny. Inspirovat se můžete i v jarní kolekci módního domu Prada.
Autor: ČTK
Návrhářské duo Miuccia Prada a Raf Simons se letos do zelené opravdu zamilovalo. Málokdo dokáže přelétavé trendy měnit v nadčasový styl tak, jako právě Prada.
Autor: Profimedia.cz
Hledáte něco extravagantnějšího? Vize britského designéra Connera Ivese bude možná to pravé. Jeho nejnovější kolekci plnou neonových barev prý inspirovala zpěvačka Addison Rae a další popové ikony.
Autor: Profimedia.cz
Jedovatá zelená ve sportovně-futuristickém podání. I tak vypadá jarní kolekce francouzského módního domu Maison Margiela.
Autor: Profimedia.cz
Ještě jeden, zase trochu jiný odstín zelené: letní model z přehlídky britské módní návrhářky Priyi Ahluwalii.
Autor: Profimedia.cz
Obálka alba Brat od britské zpěvačky Charli XCX rozpoutala v roce 2024 zelenou mánii. A „brat summer“ od té doby tak docela neskončilo...
Autor: Profimedia.cz
Řada jejích fanoušků se už tehdy začala oblékat do stejného odstínu. Ten brzy pronikl do popkultury i na přehlídková mola.
Autor: Profimedia.cz
Sama Charli XCX ovšem trendu nepropadla, aspoň pokud jde o oblékání. Zejména v civilu chodí nejčastěji v černé.
Autor: Profimedia.cz