Jedovatá zelená je hit. Propadněte trendu, díky kterému vás nepřehlédnou
KVÍZ: 30 historických zajímavostí: Stalo se to, nebo jsme vás nachytali?
Víte, kdo objevil Ameriku, jak dopadly manželky Jindřicha VIII. nebo jak to bylo s Enigmou? Tento kvíz plný historických zajímavostí vás provede staletími lidských dějin – od antického Říma přes...
Plastiky odmítly. Tyto hvězdy dokazují, že jde stárnout i s noblesou
Některé slavné tváře si nemohou pomoct a volí cestu životem s plastikami. Jiné naopak podporují přirozenost a stárnou s grácií. Podívejte se, jak se světové hvězdy v průběhu let změnily. Zub času už...
Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Její kulinářská show je spíš o módě
Na Netflixu běží druhá řada lifestylové show S láskou, Meghan. V ní vévodkyně ze Sussexu a její hosté vaří, pečou, vyrábějí šátky a keramiku, vážou květiny. To nejzajímavější na pořadu ovšem nejsou...
Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat
U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?
Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily
Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...
Roztroušená skleróza: nemoc, která zasahuje mozek i míchu. Jak ji poznat
Roztroušená skleróza zasahuje mozek i míchu a dokáže změnit život od základů. Postihuje mladé lidi v plné síle a její první příznaky bývají nenápadné. Jak ji rozpoznat a jak probíhá léčba?
Plné rty, rovné čelo, velké oči. Co o vás prozradí vaše tvář?
Tvar nosu, obočí, ušní lalůčky… Je vůbec možné určit za kratičkou chvíli, jaká je osobnost nějakého člověka? Odborníci tvrdí, že je. Čtěte dál, možná vás souvislost mezi fyziognomií a povahou...
Nedejte podzimnímu splínu šanci. Často si ho děláme sami
Podzimní návrat k běžnému režimu může být pro psychiku náročný. Stres, úzkost i ztráta energie jsou častými společníky. Jak si udržet pohodu, zvládnout povinnosti a zároveň neztratit radost ze...
Po nemoci a operaci zhubla 10 kilo. Květuše dokazuje, že nikdy není pozdě
S paní Květuší, které se podařilo i přes vážnou nemoc shodit 10 kilogramů, jsme se po dvou letech znovu setkali ve Františkových Lázních. Štíhlejší postavu se jí stále daří udržet, i když se u ní...
Když zpěvačka Charli XCX loni v létě spustila zelenou módní mánii, asi sama netušila, jak dlouho se trend udrží. V době rychlokvašených trendů je to až s podivem: obsese jedovatě zelenými odstíny...
Voucher na zpackané vztahy. Jak absence otce ovlivňuje vztahy dívek v dospělosti
Nepřítomnost otce může v životě dcery zanechat hluboké stopy. Ženy, které vyrůstaly bez něj, často nevědí, jak funguje partnerský život, a volí si nevhodné partnery. Ale nic není ztraceno –...
Mrkvové lívance s jogurtem
Střední
45 min
Zpříjemněte si ráno a připravte lahodnou snídani.
Nejčastější příčinou úmrtí jsou tři nejvíce rizikové faktory, popisuje lékař
V 58 letech si připadám naprosto zdráv. Mám se tedy lékařům vyhýbat obloukem? Z omylu mne vyvedl pražský internista MUDr. Tomáš Vařeka, který se rozpovídal nejen o zdravém životním stylu, ale i o...
Novoluní ve Vahách 2025 nastolí harmonii a rovnováhu
Blížící se podzim s sebou přinese jeden z nejdůležitějších astrologických momentů roku pro vaše vztahy a vnitřní klid: Novoluní ve znamení Vah, které nastane 21. října 2025 ve 14:24.
Prodej rodinného domu 90 m2, pozemek 264 m2
Skalka, okres Prostějov
3 090 000 Kč
Milovaly peníze, nebo své protějšky? Tyto slavné ženy šokovaly svět
Lidé po celém světě je měli za zlatokopky. Byly ale slavné ženy opravdu takové? Mnoho z nich tvrdí, že jim šlo hlavně o lásku. Peníze po rozvodech ovšem neodmítly a ve většině případů se o ně dlouhou...