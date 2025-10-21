Jedovatá zelená je hit. Propadněte trendu, díky kterému vás nepřehlédnou

Když zpěvačka Charli XCX loni v létě spustila zelenou módní mánii, asi sama netušila, jak dlouho se trend udrží. V době rychlokvašených trendů je to až s podivem: obsese jedovatě zelenými odstíny pokračuje už druhým rokem. Návrháři si ji zamilovali natolik, že ovládla i kolekce pro jaro a léto 2026.
Když zpěvačka Charli XCX loni v létě spustila zelenou módní mánii, asi sama... Kdo už trendu stihl propadnout, nebude litovat ani příští rok. Zelenkavé šaty... V jarní kolekci Erdem najdete také inspiraci, jak zelené kousky kombinovat.... Do třetice Erdem, tentokrát v podobě svěží variace na „velkou večerní“. Kdo... Elegantně a přitom svěže tento trend pojala i Amy Smilovic, zakladatelka a... Síťovaný model z newyorské přehlídky značky Diotima, která se proslavila... V kolekci Diotima pro jaro a léto 2026 se podobný odstín objevil vícekrát.... Tlumenější zelená varianta z kolekce britské designérky Emilie Wickstead bude... Že barvám tolik neholdujete? Pak platí stará dobrá rada: vyzkoušejte je na... Osvěžující může být také kombinace s béžovými či krémovými odstíny. Inspirovat... Návrhářské duo Miuccia Prada a Raf Simons se letos do zelené opravdu... Hledáte něco extravagantnějšího? Vize britského designéra Connera Ivese bude...

