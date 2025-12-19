Jednovaječná dvojčata měla snový porod, přivedla na svět děti v jeden den

Jednovaječná dvojčata Alex Melia a Faye Shore z Liverpoolu od mala dělala vše společně. A už jako malé dívenky si vysnily, že se jednou stanou matkami ve stejný den. Pak na to ale zapomněly a nic takového si nenaplánovaly. Přesto byly těhotné ve stejný čas a nakonec ve stejný den opravdu porodily.
Sestry jsou jednovaječná dvojčata. Už jako děti toužily po společném těhotenství i porodu. A v dospělosti se jim jejich sen splnil.

Miminka se narodila s časovým odstupem osmi hodin. V jeden den tak přivedly sestry na svět své vytoužené první potomky a následně spolu byly i na pokoji a prožívaly první hodiny jako novopečené maminky. „Máme úžasné chlapečky. Jsou hodní a opravdu nám dělají jen radost. Nikdo na světě by mi nebyl lepší oporou než moje sestra. Jsem vděčná, že jsme i první čas s miminky trávily dohromady,“ uvedla Alex.

Oběma začaly kontrakce ve stejný čas, takže se rozhodly vypravit do porodnice. Přijala je staniční sestra a následně dorazily i jejich porodní asistentky, které jim praskly vodu ve stejnou chvíli. „Smály se, že něco takového ještě za svou kariéru nezažily a ani o něčem takovém neslyšely. Stále ale nebylo jisté, zda miminka opravdu přijdou na svět ve stejný den,“ pokračovala Alex.

Porody probíhaly zprvu bez komplikací a vše šlo hladce. Pak ale nejprve jedno miminko začalo mít špatné ozvy a byl nutný akutní císařský řez. O pár hodin pro nepostupující porod a špatné ozvy miminka musela podstoupit akutní císařský řez i druhá žena.

„Jsme vděční lékařům, že vše vyhodnotili hlavně s ohledem na zdraví našich dětí. Jen díky nim přišly na svět zdravé děti. V porodnici jsme si nějaký čas pobyly kvůli zotavení po císaři a pak jsme se nadšeně rozjely domů. Od té doby jsme spolu každý den. A miminka jsou jako sourozenci,“ doplnila pro Whatsthejam.

Ačkoli spolu sestry nebydlí, mají domy nedaleko od sebe a jsou rády spolu. Navzájem si pomáhají a blízko nich bydlí i jejich maminka, která má pocit, jako by se se dvěma miminky vrátila v čase. „Kdybychom obě měly dvojčata, bylo by to horší,“ smála se žena.

