Hydrogenuhličitan sodný, známější jako jedlá soda nebo soda bicarbona, se stal hitem především na TikToku. Tentokrát ovšem nikoliv v roli univerzálního pomocníka v domácnosti, ale jako hlavní ingredience domácích kosmetických „hacků“.
Peeling, maska, krém. Nebo radši ne?
Někteří uživatelé radí rozmělnit jedlou sodu ve vodě a tuto směs používat jako exfoliant – jakýsi domácí peeling. Jiní ji míchají s kokosovým olejem, a vyrábějí si tak odličovač (nebo také zubní pastu). Zejména v oblasti pánských kosmetických tipů je populární směs jedlé sody z vazelínou. Má se používat jako hutný hydratační krém nebo jako maska na obličej, ruce či nohy.
Podle TikTokerů má jedlá soda téměř zázračné schopnosti. Tvrdí o ní, že pleť projasňuje, sjednocuje její tón, odstraňuje pigmentové skvrny, čistí akné nebo přímo omlazuje. Dermatologové naopak varují, že může pleť dráždit a dlouhodobě jí uškodit.
„Neexistují téměř žádné vědecké důkazy o tom, že by jedlá soda byla vhodná na pleť,“ uvedla pro magazín Healthline dermatoložka Pooja Sodha z americké Univerzity George Washingtona. Víra, že jedna ingredience ze spíže může mít všechny zmiňované vlastnosti, je podle ní nejen zjednodušující, ale také nebezpečná.
„Na sociálních sítích to může vypadat, že mají lidé po použití jedlé sody zářivou nebo čistou pleť, ale je důležité si uvědomit, že vzhled pokožky ovlivňuje mnohem víc faktorů. Například genetické předpoklady, životní styl, spánek nebo jídelníček,“ dodává lékařka.
Jedlá soda a pigmentové skvrny
„Klienti mi často říkají, že jedlá soda jejich pleť opravdu projasnila,“ doplňuje americká dermatoložka Hannah Kopelmanová. „Ve skutečnosti však jde jen o dočasnou změnu, protože z povrchu kůže odstraníte mastnotu a odumřelé buňky.“
Hyperpigmentace, která se projevuje tmavými pigmentovými skvrnami, ovšem nevzniká na povrchu. Tvoří ji melanin nahromaděný v hlubších vrstvách pokožky, do kterých podomácku připravené výrobky „nedosáhnou“. Podle Kopelmanové naopak existuje vysoká pravděpodobnost, že jedlá soda tento stav dlouhodobě zhorší.
Na pupínky? Rozhodně ne!
Podobně se podle slov dermatoložky může zprvu zdát, že maska nebo peeling z jedlé sody zlepšily akné: „Je to proto, že pupínky rychle vysuší. Ale u lidí, kteří je aplikují dlouhodobě, často pozorujeme, že kůže zarudne, začne se loupat a akné přibývá.“
Jedlá soda je pro pokožku obličeje příliš agresivní a může narušit její přirozenou ochrannou bariéru, shodují se odbornice. Do kůže se tak snáze dostanou bakterie a může se ještě víc zanítit – což je přesný opak toho, co uživatelé chtějí.
„Jedlá soda z pokožky odstraňuje lipidy, které se v ní přirozeně tvoří. Už po první aplikaci to může vést k vysušení nebo zčervenání pleti, zvýšené citlivosti nebo vyrážkám,“ varuje Sodha. Pozor by si měli dát zejména lidé, kteří trpí chronickými kožními nemocemi, jako je ekzém nebo lupénka. Hydrogenuhličitan sodný může jejich projevy ještě zhoršit.
Jedlá soda a pH pleti
Zásaditá jedlá soda může podle lékařek také narušit tzv. acidobazickou rovnováhu pleti – tedy správný poměr kyselin a zásad. „Lidská pokožka má mírně kyselé pH, což jí pomáhá zadržovat vlhkost a bránit se bakteriím. Jedlá soda může rovnováhu zcela narušit,“ říká Hannah Kopelmanová. „Je to, jako kdybyste odstranili přirozený štít pleti, která se tak stane zranitelnější.“
Takto „odhalená“ pleť může být podrážděná a možná začne reagovat i na podněty, které jí předtím nevadily. Následovat mohou i chronické obtíže: časté pálení, svědění, viditelně narušená kůže, permanentní začervenání nebo zvýšená citlivost pleti. Nejsilnější reakce se objevují u lidí, kteří mají od přírody citlivou pleť nebo sklon k akné.
Peeling ze zbytků chleba, parfém z pekárny. Pečivo je kosmetický trend
Čím jedlou sodu nahradit?
Nejlépe přípravky, které jsou schválené pro kosmetické použití – k těm jedlá soda určitě nepatří. „Obecně je nejlepší jednoduchá rutina: jemný přípravek na čištění pleti, lehký hydratační krém a SPF. Pro exfoliaci jsou nejvhodnější ingredience s prokazatelnými účinky, jako je kyselina salicylová, kyselina glykolová nebo niacinamid,“ radí Kopelmanová.
Pokud už jste jedlou sodu vyzkoušeli, a vaše pleť je proto napjatá, vysušená nebo zarudlá, zaměřte se hlavně na to, abyste ji dál nedráždili: „Většinou klientům radím, aby používali hydratační přípravek na čištění a zklidňující krém, například s ceramidy, skvalanem nebo panthenolem, a to nejméně po dobu jednoho týdne,“ dodává dermatoložka.
Během této regenerace doporučuje vyhlásit stop stav na všechny peelingy i jiné kosmetické produkty, které by mohly pleť dráždit. Pokud se stav ani po týdnu nezlepšuje, objednejte se na kontrolu ke kožnímu lékaři.