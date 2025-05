Ačkoliv si Jayne Mansfieldová zahrála hned v několika filmech a televizních pořadech i reklamách, lidé ji znali především z magazínu Playboy. V něm se poprvé objevila jako Playmate měsíce v roce 1955, tedy dva roky po jeho založení. Redakce i čtenáři si ji oblíbili natolik, že její lechtivé fotky plnily stránky časopisu pravidelně každý rok v únoru.

Inspirace pro podprsenky Poprsí Jayne Mansfieldové bylo údajně popudem ke vzniku mnoha nových typů podprsenek. Vděčíme jí za košíčky s krajkovým lemem, který má nenuceně vykukovat zpod halenky, či modelu s důmyslným průstřihem, který umožnil nosit opravdu hluboké výstřihy.

Plakáty s Jayne v lascivních pózách vyzdobily v polovině padesátých let skříňku nejednoho dělníka, k vidění byly v kabinách řidičů a na jiných ryze mužských místech. Díky platinové hřívě a bujným vnadám ji studio Twentieth Century-Fox, se kterým měla smlouvu, začalo propagovat jako „Nadměrnou Marilyn Monroe“. Přezdívalo se jí také „Marilyn Monroe dělnické třídy“ a „nejchytřejší hloupá blondýna Hollywoodu“. Prý měla IQ 163 a domluvila se pěti jazyky.

Okouzlující i pobuřující pár

Po celý život to však byly křivky, a nikoliv intelekt, kterými si Jayne Mansfieldová ovíjela svět kolem prstu. V roce 1957 si pro jednu z rolí ve filmu Will Success Spoil Rock Hunter vymínila Miklóse Hargitaye, maďarsko-amerického herce a kulturistu. Hned si padli do oka. Nejenže se následujícího roku vzali, ale objevili se spolu v několika filmech a objížděli Státy s divadelními vystoupeními s prvky akrobacie.

Víc než samotná představení dostával diváky do kolen Jaynin kostým: bikiny různých vzorů. Ačkoliv dvoudílné plavky spatřily světlo světa už krátce po druhé světové válce, ještě o deset let později byly považovány za nemravné, nezřídka až vulgární.

Jayniny bikiny se staly propíraným tématem, a to nejen mezi přáteli u sklenky vína, ale i v tisku. Ona téma žhavě přiživovala, na vystoupeních rozhlašovala, že má nejrozsáhlejší sbírku bikin na světě.

Zdaleka největší ohlas si mezi nimi získal model s leopardím vzorem. Netrvalo dlouho a Mansfieldová začala nosit jenom jej a jako bonus nechala ladící plavky ušít i svému manželovi.

Prsa jí málem vypadla Prvními bikinami si Jayne získávala pozornost ještě před svatbou s Miklósem Hargitayem. Na návštěvě Floridy jí je půjčil přítel, fotograf Peter Growland. Miami se tehdy jen hemžilo fotografy, v rámci turné k novému filmu tam měla přijet skutečně velká filmová hvězda Jane Russellová. Fotografové se před jejím příjezdem nudili, a tak se je Jayne Mansfieldová rozhodla zabavit. Nořila se do veřejného bazénu, svůdně odvazovala vršek a skákala ve vodě tak, že jí z bikin, které byly příliš malé, prsa málem vypadla. Další den místní plátky nepsaly o ničem jiném. Scéna se donesla k uším novinářů i na protilehlém pobřeží a po návratu do Kalifornie ji u letadla čekal zástup fotografů. Šlo o velký impulz v její kariéře.

Oba se v nich nechali nesčetněkrát vyfotit, a i dnes tak máme dobrou představu, jak okouzlující a pobuřující museli být. Manžel Jayne při vystoupeních točil ve vzduchu, věšel za kotníky hlavou dolů a usazoval si ji na ramena. Obecenstvo šílelo.

Poprsí Jayne Mansfieldové mělo už samo o sobě úctyhodný obvod 102 cm, číslo však rostlo při každém z jejích pěti těhotenství. Ona se do něj ovšem naučila nabírat vzduch tak, že působilo ještě větší. Známý evangelík a bojovník za lidská práva Billy Graham si tak povzdechl, že „tento národ toho ví více o mírách Jayne Mansfieldové než o druhém přikázání“.

Bikiny si herečka neschovávala jen pro vystoupení, mnohokrát se v nich procházela po ulicích Hollywoodu a rozdávala autogramy. Neváhala v nich vyrazit také na nákupy či na večírek. Nikdo jí nic neřekl, byla přece slavnou „dívkou v leopardích bikinách“. Aby ještě více přiživila pověst divoké šelmy, vyšla si jednou na procházku s dvěma oceloty na vodítku.

Nesmrtelnost jí nebyla souzena

Ačkoliv zazářila v kasovním trháku Franka Tashlina z roku 1956 The Girl Can’t Help It, zájem o prsaté blondýny ke konci padesátých let upadal a žádné další velké role po roce 1959 už nepřišly.

Jayne Mansfieldovou obklopovala aura přílišné ochoty se odhalovat, která zkrátka a dobře přestala být v módě. Místo na výsluní si v té době dobývaly tajemnější, sofistikovanější krásky, jako třeba Sophia Lorenová.

Také o představení s Hargitayem byl čím dál menší zájem. Páru to navíc přestalo klapat, Jayne střídala od roku 1962 jednoho milence za druhým a o dva roky později se s Hargitayem rozvedla. V roce 1967 zemřela při autonehodě. Bylo jí pouhých 34 let.

Na rozdíl od platinové kolegyně Marilyn Monroe, ke které byla často přirovnávána, nebylo Jane Mansfieldové souzeno stát se nesmrtelnou popkulturní figurou. V obecné paměti zůstala zapsána jako bezejmenná pin-upka, jejíž podobiznu dodnes najdete na internetu v nesčetných variantách.

Většinou má na sobě své slavné leopardí bikiny. Vzhledem k široké nabídce plakátů a pohlednic je dost dobře možné, že i v současnosti zdobí dveře nejedné skříňky.