Zlepšete si náladu, poskládejte si nadčasově praktický základní šatník

1. Bílá košile

Bílá košile pánského střihu se dá nosit na mnoho způsobů. Chcete zdůraznit pas? Zastrčte ji do džínsů nebo sukně, poutky klidně provlečte pásek, třeba s nápadnou zlatou sponou. Máte kulatější zadeček? Nechte zadní část košile vytaženou. Širší boky a bříško zamaskuje košile nošená volně a doplněná nápadným šperkem. Nebo ji lze nechat rozepnutou a pod ni vzít tričko. Jestliže vás klasická košile omrzela, sáhněte po ženštější variantě, třeba blůze ve viktoriánském stylu.

Základní, nebo chcete-li „kapsulový šatník“ by mělo tvořit několik klíčových, dobře padnoucích, kvalitních a nadčasových kusů oděvu, které lze vzájemně kombinovat. Cílem je dát dohromady co nejvíce outfitů pro různé příležitosti, aniž potřebujete kupovat další a další věci. Tyto outfity lze oživit několika málo trendy kousky. Základní šatník (v angličtině capsule wardrobe) vymyslela Susie Fauxová, majitelka londýnského butiku Wardrobe v 70. letech minulého století. Pojem zpopularizovala americká návrhářka Donna Karanová v roce 1985, kdy navrhla kolekci sedmi kusů vzájemně kombinovatelného oblečení.

2. Úzké džínsy

Dobře padnoucí skinny džínsy s elastanem jsou dnes nezbytnou součástí ženského šatníku. I když se to nezdá, jsou vhodné pro každou postavu. Máte širší boky? Vezměte k nim delší košili, košilové šaty nebo propínací svetr. Chcete-li opticky prodloužit nohy, volte kratší délku a obujte vykrojené lodičky nebo baleríny. A vyzkoušejte i trendy bootcut džínsy, tedy takové, které jsou od kolena rozšířené. S botami na vyšším podpatku dokážou končetiny protáhnout o pěkných pár čísel.

3. Bílé tričko

Jednoduché bílé tričko vypadá dobře k džínsům, klasickým černým kalhotám i úzké černé sukni. Je to dobrý základ pro vrstvení. Lze přes něj nosit košili, sako i košilové šaty. A může vypadat velmi elegantně – třeba když k němu na krk uvážete barevný hedvábný šátek. Při pořizování vybírejte kvalitní bavlnu vyšší gramáže. Tenké strečové materiály si může dovolit jen málokdo, odhalí každou nechtěnou křivku.

4. Kašmírový svetr

Kvalitní jednobarevný svetr v neutrální barvě (šedá, eccru, tělová) se dá nosit se všemi kusy oblečení a všemi barvami: s košilí se zapnutým límečkem, džínsy, sukní, ale i přes rozevláté letní šaty s květinovým potiskem. Boubelkám lépe svědčí propínací a delší varianta svetru, kardigan. Pokud si pořídíte kvalitní svetr z kašmírové vlny, je to při správné péči investice na řadu let.

5. Sako nebo kostým

Sako a kalhoty, případně sako a sukně, jsou hned dva nadčasové a variabilní kusy oděvu. Ideálním materiálem pro kostým je kvalitní vlna, která se nemačká, a ideální barvou neutrální šedá. Že se vám zdá jednobarevný kostým fádní? Trendy alternativou jsou letos různé typy kostky včetně nesmrtelné preppy. Jdou skvěle dohromady s bílou romantickou halenkou, bílým tričkem, ale i topy a svetry snad všech barev.

6. Černá pouzdrová sukně

Bez úzké černé sukně se neobejde žádná z nás. Nepřidává přes boky, nejde na ní znát ušpinění ani tečka od propisky. Můžete k ní obléct cokoli: košili, tričko, svetr i sako. Pokud vás už obyčejná černá sukně omrzela, zkuste kůži. Je prodyšná, praktická, neelektrizuje a vypadá sexy. A jestli pravou kůži nemusíte, sáhněte po některé ze syntetických imitací.



7. Trenčkot

Trenčkot je evergreen, který je na módní scéně už přes sto let. Pro chladnější jarní i letní dny je to nezbytný kus oděvu. Tou pravou barvou pro trenčkot, a platí to i pro letošek, je camel odstín. Dohromady jde snad se všemi barvami i vzory: s modrými džínsy, bílou košilí, šedým svetrem, černobílou kostkou i různými potisky.

8. Košilové šaty

Nic není tak variabilní a pohodlné jako košilové šaty v midi délce. A mají ještě jednu velkou výhodu. Nepřetahují se přes hlavu, takže do nich bez úhony vklouznete, když jste nalíčená a učesaná. I košilové šaty lze nosit na mnoho způsobů. Klasicky zapnuté, rozepnuté jako lehký plášť přes rolák, tričko nebo nátělník a džínsy. Když je chladno, doplňte je svetrem přes hlavu.

9. Šaty s potiskem

Aspoň jedny rozevláté šaty s potiskem by měla vlastnit každá z nás bez ohledu na věk. V chladnějších dnech unosíte ty s rukávem, ale ani letní modely s ramínky nebo bez rukávu nezavrhujte. Stačí pod ně vzít jednobarevné tričko, nebo na ně bílou košili s páskem. Letos se nosí náběrky a volány, takže na své si přijdou i milovnice romantiky.



10. Lodičky nebo baleríny

Alespoň jedny černé lodičky nebo baleríny určitě máte. Na jaře a v létě však udělá skvělou službu tělová barva. Je univerzální a ke světlým oděvům se hodí lépe než černá. A pokud zvolíte lodičky s otevřenou patou na pohodlném širším nebo rovném podpatku, užijete je od časného jara do pozdního podzimu.



11. Vycházkové polobotky nebo tenisky

Bez klasických černých šněrovacích polobotek nedá většina z nás ani ránu. Oxfordky se hodí ke kalhotám, kostýmu i sukni a pro většinu příležitostí. Že jsou už okoukané? Prostřídejte je s mokasíny. Ty klasické černé se stanou stálicí vašeho šatníku. Sportovní alternativou oxfordek a mokasínů jsou bílé tenisky. Dají se nosit ke stejným outfitům jako polobotky, ale jsou pohodlnější a outfitu dodají mladistvý ráz.



12. Kabela typu shopper

Bez praktické velké kabely typu shopper se žít nedá. I když jí směle konkurují batohy, stala se nezbytnou součástí dámského outfitu. Vejdou se do ní složky formátu A4, tablet nebo notebook, a když na to přijde, i menší nákup. A každý outfit s ní vypadá elegantně.

13. Sluneční brýle

Sluneční brýle, a nemusí být jen černé, udělají z každé z nás tak trochu femme fatale. Že o to nestojíte? Opatřete si tedy jedny kvalitní a slušivé sluneční brýle proto, abyste chránila svůj zrak před slunečním zářením. Vedlejší efekt budou mít tak jako tak. Outfitu i vám dodají na atraktivnosti a zajímavosti.