Chci, aby vyvolala diskusi, přeje si návrhář olympijské kolekce Jan Černý

Navrhujete hlavně pánskou módu, ale vaši nástupovou kolekci si v Paříži obléknou i sportovkyně. Už víte, jak se s tím vypořádáte?

Nerozlišuju holky a kluky, oblečení bude tentokrát stejné pro všechny. Zdá se mi to jako správný a moderní přístup.

Musíte zvažovat, jak bude stejné oblečení vypadat na víc než stočlenné výpravě. I to pro vás musí být nové.

Taky musím brát v potaz to, jak to bude vypadat na obrazovce, jak to bude nasvícené, jak to bude vypadat v pohybu, v Paříži dokonce na řece.