Mladý návrhář si rád hraje s ohněm. Na klucích se mu líbí sukně a zvonáče

„Moje kolekce se jmenuje A boy who plays with fire (v překladu Kluk, který si hraje s ohněm) a jsem to tak trošku já,“ prozrazuje návrhář. „Když jsem byl malý, tak jsem si hrál s ohněm a naši mi vždycky říkali, ať to nedělám. Já jsem si s ním ale nepřestal hrát doteď, protože jsem si vybral takové povolání, jaké jsem si vybral.“

Jan Černý chce podporovat mladé lidi, aby se podobně jako on nebáli plnit si své sny. „Highlightů je tam víc, za mě to jsou asi velké tailorované kabáty. Je tam jeden třpytivý a potom jeden takový můj typický, ale jsem pyšný na mnohem víc věcí.“

Mladý módní tvůrce absolvoval několik pobytů v zahraničí, třeba v Paříži a Londýně, které ovlivnily i jeho práci. „Baví mě ten mix kultur,“ prozrazuje s tím, že se mu na západ od našich hranic líbí rozmanitost, jež je v protikladu k uniformitě, kterou často vidíme na našich ulicích.

Pozitivně ovšem hodnotí mladou generaci. Podle něj jsme na tom stále lépe a lépe právě zásluhou jeho vrstevníků a vrstevnic. Těší ho také, když vidí, že se jeho modely mladým líbí.

Kolekce Jana Černého pod názvem A boy who plays with fire měla premiéru 26. 11. 2022 ve Staroměstské tržnici v Praze.

„Motorem pro moji práci je, když potkávám na ulici lidi v mých věcech. Když vidím, že má někdo na sobě moje triko nebo boty, tak je tam přidaná hodnota, že ty věci jen nesedí tady v šatníku, ale že je lidi opravdu nosí a mají z nich radost,“ prozrazuje.

Sám mladý návrhář údajně módní trendy příliš neřeší. „Samozřejmě sleduju módní přehlídky velkých světových domů, protože ty udávají dikci,“ říká Jan Černý, kterému se prý momentálně nejvíc líbí, když kluci nosí sukně a zvonové kalhoty.