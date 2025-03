Co říká naše čtenářstvo „Mně přijdou uniformy takové neslané, nemastné. Nechci se nikoho dotknout, ale myslím, že nikoho příliš nezaujmou. Ty do Paříže se mi sice nelíbily, ale na druhou stranu byly nepřehlédnutelné.“

Jitka, 65 let „Líbí se mi baggy styl uniforem. Mám takovou módu ráda, je pohodlná a člověk se v ní nemusí pořád hlídat. Dokážu si představit, že bych si něco podobného vzala na sebe.“

Aneta, 21 let „Nejvíc se mi líbí dvoubarevné varianty s dlouhými rukávy a černá uniforma. Neformální styl oblečení může podle mě své okolí ovlivňovat v tom smyslu, že se v tom prostředí budou lidé cítit uvolněněji. Všechny jednobarevné kousky včetně zástěry možná působí až příliš strohým dojmem. Boty se barevně i stylově hodí ke všemu, takže za mne v pohodě. Klidně si umím představit, že bych cokoliv z této kolekce denně nosil.“

František, 17 let „Zatímco třeba olympijská nástupní kolekce od Jana Černého na mne velký dojem neudělala, uniformy pro Expo 2025 se mi docela líbí. Působí pohodlně a mladistvě, ale určitě mě víc baví světlá varianta, ty modré mi trochu evokují nudnou socialistickou uniformitu. Oversize střihy jsou fajn a vím, že je v současnosti nosí i dívky, přesto by jim podle mne slušely trošku ženštější střihy. Boty Prestige jsou super volba, mám s nimi sama velmi dobrou zkušenost.“

Johana, 57 let „Po rozporuplných pocitech z olympijské kolekce, kdy vám většina dotázaných nad čtyřicet řekla, že se jim to nelíbí, a ti mladší byli většinou nadšení, by Janova kolekce pro Expo 2025 mohla být přijatelnější pro všechny. Proč ne, když většina dnešních čtyřicátníků strávila pubertu v oversize věcech a mít v šatníku nějaký džínový kousek je téměř povinné? A inspirace montérkami? Ty byly v letech našeho dětství nepřehlédnutelně téměř všude. V pojetí návrháře je to moderní a svěží návrh, který by mohl oslovit každého napříč generacemi.“

Lucie, 45 let