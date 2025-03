Vystoupila z moře a svět užasl. První Bond girl zpopularizovala bikiny

Ursula Andressová se stala nesmrtelnou díky roli v bondovce Dr. No. | foto: screenrush.co.uk

Snímek Dr. No z roku 1962 byl první zfilmovanou bondovkou a už velmi záhy se stal kultovním počinem. A švýcarská herečka Ursula Andressová k tomu přispěla nemalou měrou.

Scéna, ve které jako Bond girl Honey Ryderová, jamajská lovkyně mušlí, vystupuje z moře v bílých bikinách, bývá označována jako jeden z nejslavnějších momentů v dějinách kinematografie. V roce 2003 byla dokonce v britské anketě vyhlášena nejerotičtějším momentem.

Nebyla to jen Ursulina krása nebo suverénní aura první Bond girl, co diváky uchvátilo – byl to i její nezapomenutelný kostým: bílé bikiny se širokým armádním páskem a nožem pohupujícím se v pouzdře u boku.

Konzervativnější nátury si při sledování filmu možná zakrývaly oči. Ačkoliv byly bikiny představeny už v roce 1946, i po 16 letech byly stále víceméně považovány za nemístné a frivolní, zvlášť v prudérních USA a Velké Británii. Že je svět vzal na milost, vděčí bikiny právě Ursule Andressové a jejímu neodolatelnému sex appealu, kterým uhranula svět. A to tím spíš, že se na jejich výrobě sama aktivně podílela.

Natáčení první bondovky bylo poznamenáno nedostatkem hotových, připravených kostýmů, a tak bikiny vznikly až v průběhu. Andressová je navrhla společně s kostýmní výtvarnicí Tessou Prendergastovou. Výsledkem jejich spolupráce byl minimalistický, ale přesto dramatický kousek v jediném provedení, který dokonale zalichotil hereččině atletické postavě.

Na dnešní poměry byl kostým vcelku konzervativní. Bikiny měly barvu slonoviny a jejich vršek, našitý na Ursulinu vlastní podprsenku, byl decentně nabíraný. Díky tomu se světlá bavlna ani za mokra nestala průhlednou.

Model by ovšem jen těžko dosáhl takového úspěchu bez důležitého doplňku v podobě armádního pásu. Andressová jako Honey Ryderová nebyla žádnou pasivní femme fatale, nýbrž sebevědomou ženou. Její look kombinoval erotiku s nezávislostí, nůž v opasku podtrhoval dojem ženy, která se o sebe dokáže postarat.

Poklad zapomenutý na půdě

Fotografie Ursuly Andressové v bikinách zaplavily magazíny a noviny po celém světě. Někde jí cenzoři uměle zvýšili pas spodního dílu plavek, který byl na tu dobu troufale nízký. Možná ani netušili, že v knižní předloze má Honeychile Ryderová na sobě pouze pás a jinak je zcela nahá.

Herečka po letech přiznala, že za svůj úspěch vděčí právě slavnému modelu: „Díky bílým bikinám jsem získala svobodu vybírat si do budoucna role a stát se finančně nezávislou.“

Po premiéře Dr. No popularita bikin prudce vzrostla. Už nebyly jen doménou módních průkopnic s touhou odlišit se nebo dokonce šokovat, ale univerzálním dámským kouskem.

I běžné ženy je začaly nosit s potřebnou sebejistotou a módní značky horentně uspokojovaly poptávku. V 60. a 70. letech se bikiny staly neodmyslitelnou součástí plážového stylu. Nabyly také různé podoby, aby si mohla vybrat skutečně každá: od sportovních střihů až po provokativní mikro verze.

V roce 2001 se původní bikiny Ursuly Andressové vydražily za 41 125 liber (v přepočtu asi 1,2 milionu Kč). Prodala je samotná herečka, která je prý našla doma na půdě. V listopadu 2020 se dražily znova, a ačkoliv výtěžek aukce zůstal neznámý, podle odhadců mohl dosáhnout až 500 tisíc liber (v přepočtu téměř 15 milionů Kč).

Bond girl Halle Berry v ikonických plavkách v bondovce Dnes neumírej

Z modelu se stal fenomén, který přesáhl filmovou obrazovku a pronikl do mainstreamové kultury. Vzkříšení se dočkal v bondovce Dnes neumírej z roku 2002, kde jejich oranžovou verzi vynesla Halle Berry, Ursulina nástupkyně na pozici Bond girl.

Obdobnou scénu ovšem zažil i samotný James Bond v podání Daniela Craiga v Casinu Royale z roku 2006. Při sexy výstupu z moře měl na sobě upnuté modré boxerky.