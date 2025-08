Výběr šatů je nesmírně frustrující záležitost, protože zvolit správný střih úměrně k věku vůbec není jednoduché. Mainstreamové značky se drží modelu čím menší, tím hubenější a obráceně. Takže šance, že konfekční velikost trefí rozměry reálného člověka, je minimální. Také je většina konfekce šita tak, aby slušela figurínám s proporcemi předpubertálního chlapce, nikoli ženám, které obětovaly svou postavu na oltář posílení populace.

Moderní a dostupné řetězcové oblečení prostě sluší mladým dívkám, které jako mladé dívky vypadají. My nad 40, 50 a 60 jsme sice také dívky, ale už máme vypadat dospěle. A crop top je opak dospělosti.

Dne 16. května 1945 se manželé Benešovi vrátili po letech exilu zpět do Prahy. A Hana ani v období třetí republiky nepřestávala inspirovat. V městském prostředí volila hladké, luxusní materiály a precizní střihy, zatímco pro letní pobyty v Sezimově Ústí, kde byli Benešovi doma, upřednostňovala pohodlnější šaty z lehkých látek. Často se nechávala vidět v květinových vzorech, za každých okolností však působila elegantně.

Jaké šaty jsou tedy vhodné pro starší ženy?

Dnešní nabídka stylů se pohybuje na škále stylů od antiky a středověku až po trendy, které teprve přijdou. I Woodstock by nám mohl závidět svobodu v oblékání, jakou moderní doba přinesla. Jenže od určitého věku už se zkrátka očekává, že dostaneme rozum. Odhodíme volánky, tylové sukýnky, gothic a emo a budeme se už navždy oblékat jako princezna Diana. Jenže bez její britské postavy a sasko-kobursko-gothajsko-hannoverských prostředků. Ráda bych v kostýmku vypadala jako Diana, ale spíš připomínám Angelu Merklovou.

Jaký letní styl je tedy nestárnoucí stejně jako krása ženy?

Boho styl kombinuje jemné smetanové odstíny a přírodní materiály. Na léto je ideální, protože je ležérní, ale ne křiklavý. Jeho součástí jsou volné střihy, jemné materiály a pletené doplňky, například světlé svetry s kontrastními tmavými knoflíky, které letos ovládly většinu e-shopů.

Jen máloco je pro boho styl tak typické, jako dlouhé rozevláté šaty s řasením v jednoduché, leč sofistikované krémové barvě. Jejich nespornou výhodou je, že lichotí jakékoli postavě a pouhým doplněním koženého pásku si vytvoříte jednoduše ženské křivky. Šaty můžete kombinovat se vším, co v šatníku najdete. Aby celek vynikl, volte vždy přírodní odstíny. Dejte vale vytahaným bavlněným teplákům a mikině, které se co nevidět rozpadnou. Také domácí oblečení může být slušivé, aniž aby ztrácelo na funkčnosti. Tento pletený komplet v jemné béžové barvě se hodí jako oblečení po horké lázni nebo na venčení pejska. A ruku na srdce – střih svetru je tak nadčasový, že jej unosíte třeba i ve spojení s oblíbenými džínami.

Žádný jiný styl tolik neevokuje léto a prázdniny, ovšem boho halenku užijete doslova po celý rok. Lněný materiál je náchylný k mačkání, stačí však tkaninu lehce namočit a přejet dlaní, tím se zmačkaný efekt minimalizuje. V horkých dnech oceníte modely z přírodních materiálů. Jistotou je příjemný a skvěle vypadající len.

Old money znamená přeneseně tradici a staré rodinné hodnoty, v módě pak nejen styl vyšší třídy, ale především kvalitu, jednoduché střihy a celkový minimalismus ve službách neokázalé elegance. Je to styl britské aristokracie, který přijala a modernizuje mladší generace tak jako celou monarchii.

Princezna Diana se syny v roce 1985 a vévodkyně Kate s dětmi v roce 2016 Lněná košile je variabilní, můžete ji tak kombinovat napříč módními styly. Máte ráda praktické kousky? Pak je plisovaná sukně tím pravým ořechovým.

Tygří a leopardí vzor se do módy stále vrací a při správně volbě šatů je i elegantní. Na léto však působí těžkopádně. Mnohem živější jsou zebří pruhy nebo se na léto přestrojte za nevyzpytatelnou milovnici slunce zmiji.

Safari styl frčel hlavně v sedmdesátkách, ale nikdy úplně nezmizel, jenom se přizpůsobil současným trendům. Letos jsou nesmírně in jednoduché propínací šaty béžové, pískové, hnědé, khaki barvy, které jsou sportovní, elegantní značkou pro skutečné šelmy.

Slušivé přírodní odstíny jsou pro safari look charakteristické. S barvou těchto šatů byste prorazila u armády, na safari by pro vás nebyl problém splynout s krajinou. A ve městě? Spodní řasený díl, veselý pásek i zdobení dodávají onen šmrnc, který moderní safari styl potřebuje. Maxi délky se mnohdy nedoporučují malým a plnější postavám, ale to je omyl. Stačí být jen při výběru obezřetná a znát módní pravidla. Overaly jsou pohodlné, přitom maximálně módní a elegantní. I ty do safari módy neodmyslitelně patří.

Animální potisk není pouze pro mladé. Ilustrační snímek Zvířecí vzor může mít nespočet podob. Prodloužené délky topů jsou praktickým kouskem, který zakryje tělesné neduhy.

Business casual se dá přizpůsobit i pro teplé letní měsíce. Stačí zvolit lehčí materiály, například plátěná saka. Dokonce i šortky mohou být elegantní, pokud jsou vhodně zapojené do outfitu. Vzpomeňte si na Pretty woman!

Zvláště působivě vypadají elegantní komplety v základu se sakem, které jsou vyhotovené ze lnu. Dobře padnoucí sako se svislým pruhem se v šatníku neztratí. Vyměňte tělový svršek za proužkovaný top a rázem získáte atraktivní, vysoce elegantní námořnický vzhled. Nesmrtelná klasika v černé a bílé kombinaci. Do práce ideální.

Jsou vhodné žluté šaty? (Ne)bojte se zazářit!

Agresivní květinové vzory mohou působit trochu zastarale. Květiny je třeba je vkusně kombinovat s jemnými odstíny bílé, krémové, béžové...

To však zdaleka neznamená, že se ženy ve středním věku musí oblékat do barev jutové pytloviny, i když skutečná krása mnohdy vynikne právě v nenápadnosti. K létu patří živé teplé barvy a nemusíte se bát ani slunečnicově žluté, exoticky tyrkysové či sytě červené, která je barvou královen. Decentní a současně výrazná.

Naopak limetkovou nechme policistům, oranžovou popelářům a svítivě růžovou jednorožcům. Stejně jako všechny neonové odstíny!

Romantické květované šaty v midi délce by měla mít v šatníku každá žena. Můžete je kombinovat jak v ležérním duchu, jak vidíte na modelce, ale hodí se i na společenské události, jako je třeba zahradní party nebo letní svatba. Proč se na jaře a v létě necítit někdy jako víla?

V barvách zapadajícího slunce Výhodou zavinovacích šatů je, že se nabízí v mnoha střizích, takže na své si přijdou ženy, které rády poutají na své křivky, ale i ty, jež preferují oděvy méně přiléhavé. Modrá je dobrá, námořnické vzory též. Na košilových šatech se svislými pruhy, které teď nejvíc letí, žádné mouchy nehledejte, ovšem pokud v nich chcete být opravdu šik, nakombinujte je se žlutou. Světlé odstíny a lesklé materiály perfektně vyniknou na sluncem políbené pokožce.

Čemu se po padesátce v oblékání vyhnout? Příliš volné oblečení působí zbytečně usedle. Přiléhavé a příliš „vyprsené“ topy zase lacině. Čím méně ukážete, tím větší prostor dáte představivosti.

působí zbytečně usedle. zase lacině. Čím méně ukážete, tím větší prostor dáte představivosti. Šaty a topy bez ramínek je obvykle potřeba nosit bez podprsenky a tady už pro většinu z nás začíná jasná stopka. Co snesou plavky, se nemusí vždy hodit do města. Splývavé tunikové šaty sluší opravdu velmi štíhlým a vyšším ženám. Šaty na tělo zase potřebují pevnou, sportovní postavu.

sluší opravdu velmi štíhlým a vyšším ženám. zase potřebují pevnou, sportovní postavu. Vyhněte se nabíraným rukávům , které nosily šlechtičny na obrazech ze začátku 19. století, kdy byla boubelatost znamením krásy. Nabírané rukávy rozšiřují ramena a hrudník, a opticky tak přidávají kila.

, které nosily šlechtičny na obrazech ze začátku 19. století, kdy byla boubelatost znamením krásy. Nabírané rukávy rozšiřují ramena a hrudník, a opticky tak přidávají kila. Šaty v romantickém duchu jsou celkově neadekvátní věku. Pokud chcete outfit trochu zněžnit, zvolte starorůžovou barvu. V tom případě je ale vhodný jenom strohý jednoduchý střih bez dalších ozdob.

jsou celkově neadekvátní věku. Pokud chcete outfit trochu zněžnit, zvolte starorůžovou barvu. V tom případě je ale vhodný jenom strohý jednoduchý střih bez dalších ozdob. Černá barva zeštíhluje, ale přidává vrásek a truchlivý výraz. Vždy je lepší ji kombinovat s veselejšími barvami.

Hledání rovnováhy

Síla středního věku je v tom, že už jsme našly a také dokážeme vysílat vyrovnanost zevnitř i zvenku. Vysíláme ji k lidem především klidem. Takže milé dámy, vyvažujeme!

Letní must-have kousky: pruhované tričko

bílé tílko a košile

džínové šortky

košilové a džínové šaty

Ani příliš volné, ani příliš upnuté! Raději zkombinujte přiléhavý vršek a splývavou sukni nebo volné plátěné kalhoty. Případně naopak dlouhé tričko se slim tříčtvrťáky. Legíny patří na kolo nebo na jógu, do práce jen ke košilovým šatům nebo dlouhé tunice, aby vynikly štíhlé nohy.

Vyrovnanost by měla panovat i v poměru ceny a výkonu. Není třeba vyhledávat předražené značky, ale na druhou stranu ani nekupovat nekvalitní věci jenom proto, že se zdají levnější. Dražší butiky mají lepší výběr decentního univerzálního oblečení i pro ženy středního věku, které bude za cenu vyšších nákladů kvalitnější a déle vydrží.

Tričko a džínsy, s tímto módním duem nikdy nešlápnete vedle.

Nestárnoucí černo-bílá

Kontrast černé a bílé barvy z módy nikdy nevyjde a unese siluety květin, geometrické tvary i stylizované psané písmo nebo novinový text. Kontrastní linie či boční vsadky navíc výrazně opticky zeštíhlují. Kohoutí stopa je vhodnější v zimních měsících. Z bezpečnostních důvodů bych se neuchylovala k šachovnicovému vzoru ani k ničemu, co připomíná fotbalový míč, aby kolemjdoucí radši zůstali v outu a nelákalo je táhnout pěšcem na G5.

Trápí vás povolené paže? Zvolte šaty s dlouhým rukávem, který je zamaskuje. I když jsou letní a tmavé, jsou vyrobeny z příjemného chladivého materiálu, ve kterém vám nebude horko! Střih sahající do půlky stehen se však nehodí na nošení do práce, nechte si je spíš na procházky nebo ideálně jako doplněk přes plavky.

Zeštíhlují volné šaty, nebo naopak? Móda pro plnoštíhlé

Jak už jsem se zmínila na začátku, vybírání šatů mi nečiní příliš velké potěšení, protože právě na nich se pozná, kde moje postava pokulhává za představami mými i návrhářů konfekčních značek. Ještěže existují kabelky, kterým je jedno, kolik mám nadváhu, a stejně se na mě smějí, aby mi v těžkém dni udělaly radost. Navíc odvádějí pozornost od všedních jednobarevných šatů i mírných nedokonalostí postavy.

Top a sukně místo šatů

Další trik, na který jsem přišla: spíš než šaty, na kterých je vidět každý fald, radši si vezmu tričko se sukní, což poskytuje větší kombinační možnosti. Také se lépe přizpůsobí disproporční postavě nás, které máme spodek o dvě čísla větší než vršek.

Šaty s vyšším a nižším pasem

Vosí pas a široká sukně, které po druhé světové válce vrátil do života Christian Dior, je nesmírně ženský střih. Je však velmi náročný na vosí pas a naopak přidává na mohutnosti hrudníku i boků. Takže pokud máme hrudník i boky, není třeba nosit dříví do lesa. V tomto případě se vrací empírový střih s vysokým pasem, nebo naopak s pasem sníženým v duchu dvacátých let. Oba při správné volbě velikosti i materiálu umí skrýt nedokonalosti.

Pro letní dny se skvěle hodí i šaty v indiánském stylu. Můžete je nosit samostatně nebo je přehodit přes plavky. Delší rukávy případně pomohou zamaskovat povislé paže. Maxišaty z biobavlny Len je přírodní materiál, proto je jasné, že si nejvíc rozumí se zemitými odstíny. Tyto šaty jsou díky volnému a sofistikovanému střihu vhodné na běžné nošení do práce a ve spojení s podpatky je můžete vynést i do společnosti. Byť nemají žádný výstřih, skvěle odvádí pot a zaručí maximální pohodlí. Pruhované šaty se žabičkovaným živůtkem a volány jsou z příjemného přírodního materiálu.

Pásek

Volné oblečení umí také leccos neutralizovat, celkový dojem je však kontraproduktivní, protože napohled rozšiřuje a ženy v něm působí usedleji. Pokud ale připojíte pásek, šatům i siluetě to jen prospěje.

Nemusíte se nutně oblékat jen do přírodních odstínů, službu udělá i nevinně bílá. Základem je střih – balónové rukávy, madeira a sukně do áčka. Abyste celek „rozbila«“, doporučujeme přidat kontrastní pásek. K létu sice patří rostlinné vzory, ale nemusí to být jen poupátka. Oblíbeným dekorem je i ovoce. Abyste mohla šaty unosit také do práce a nepůsobila infantilně, doporučujeme přidat elegantní prvek – třeba kožený pásek nebo výrazné korále. Lněné košilové maxi šaty by jen tak byly až moc volné a dělaly by vám hranatou siluetu. Když ovšem přiběhne na pomoc pásek, všechno je jiné a lepší. Zvýrazní pas a modelu dodá skutečnou ženskost.

Buďte svá

Nevybírejte šaty podle toho, co vypadá efektně na figurínách, nebo co slušelo vaší kolegyni nebo kamarádce. Vyzkoušejte si více šatů a pak se držte toho, co padne vám a v čem se budete cítit dobře. Protože sebevědomí znamená vědět, co nám v každém věku sluší nejvíc.