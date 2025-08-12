Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu

Zuzana Stiboříková
  4:00
Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.
Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, aby pohled do zrcadla nebyl horor? | foto: ChatGPT

Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce?
Pro léto jako stvořené jsou vzdušné tunikové šaty v atraktivním přírodní...
I safari styl může být postavený na ryze ženském stylu s notnou dávkou...
30 fotografií

Možná to také znáte. Vidíte ve výkladu cenově dostupného obchodu nádherné letní šaty. Dokonce mají i vaši velikost. Jenže pak se něco pokazí a v kabince zjistíte, že se konfekční velikost přes zimu zase smrštila a šaty vám celkově vůbec nesluší. Prostě je něco špatně a nevíte co. Aha, tyhle šaty by mi naposledy padly před deseti lety, ale teď vypadám jako prošlá pralinka.

Noční můra v Pařížské

Peklo letních veder začíná už někdy v květnu, když na pulty dorazí „summer kolekce“. Vždycky si říkám: nechoď tam, nedělej to, špatně to dopadne, jako bych byla v kině na pěkně děsivém hororu. A pak se zachovám stejně iracionálně jako většina budoucích filmových obětí a do té kabinky s líbivě vyhlížejícím kouskem oděvu vstoupím. Ani zeštíhlující zrcadla, která v obchodech s oblečením mají, mi ale nepomůžou. A když se v nich uvidím, jsem současně vyděšeným divákem i obětí toho hororu, který se v zrcadle odehrává.

I Freddy Kruger vypadal ve svém oranžovém svetru mladší než teď já a navíc je ten něžný květinkový topík o dost menší, než se zdál. Aspoň ho můžu použít jako kapesník, než se zdrceně převléknu do svého starého, ale bezpečného černého oblečení a potupně se vyplížím z kabiny to posmrkané tričko vrátit na regál. Aspoň už jsem pochopila, proč se Michael Myers nebo Ghostface z Vřískotu oblékali zásadně do tmavého oblečení a na obličeji měli masku.

Jak se tedy oblékat ve 40 letech?

Když jsme stále příliš mladé na módu pro „starší dámy“, ale dost moudré, abychom se vyhnuly stylu diblíka…

Hlavní je pohodlí! Tím rozhodně nemyslím teplákové soupravy, jako by čtyřicítka byla pro ženu vězením. Základem jsou šaty nebo kombinované outfity, ve kterých se budete cítit pohodlně, a tedy uvolněně a sebejistě. To vám dá mnohem větší pocit svěžesti vevnitř i navenek, než když budete „honit vodu“ v omezujících polyesterových skafandrech.

Nedržte se jen toho, co se vám líbí, ale zkoušejte i jiné modely. Třeba objevíte nové možnosti!

Jaké letní šaty zvolit po padesátce, abyste se cítila sama sebou

Ideální šaty na léto: minimalistické a lehoučké

Jaký typ šatů zvolit v létě?

  • Košilové šaty s páskem ke zdůraznění pasu jsou elegantní i casual současně
  • Zavinovací šaty jsou pohodlné a podtrhují postavu
  • Boho a etno styl je ležérní a přitom nevšední, nabízí volné siluety, takže se k létu ideálně hodí
  • Safari, styl inspirovány cestovateli v Africe nebo Austrálii, je velkým hitem letošního léta

Základní pravidlem pro letní šaty přitom není minimum látky, ale lehké, prodyšné, přírodní materiály a rafinované střihy, které poskytují volnost pohybu a pohodlí. Ve velkém horku a na ostrém slunci vám pak mnohem větší službu udělá tunika z čistého hedvábí s delšími rukávy, než silonové šaty bez rukávů. Nenechte se ovlivnit trendy a radši sáhněte po nestárnoucích udržitelných modelech, které se umí přizpůsobit změnám postavy a vydrží vám několik sezon. Přidejte zajímavé doplňky a perfektní outfit je na světě!

I když to znamená vyšší investici, rozhodně se vyplatí vsadit na přírodní materiály, biobavlnu, len nebo lyocell z vláken eukalyptu.

Pro léto jako stvořené jsou vzdušné tunikové šaty v atraktivním přírodní odstínu. 749 Kč

I safari styl může být postavený na ryze ženském stylu s notnou dávkou smyslnosti.

Ve chvílích, kdy máte chvíli „nemám co na sebe“, chcete se cítit dobře a pohodlně, sáhněte po komfortních lněných košilových šatech.

V horkých dnech oceníte modely z přírodních materiálů. Jistotou je příjemný a skvěle vypadající len. 1999 Kč

Absolutní letní nezbytností jsou široké lněné nohavice ve světlém provedení. 499 Kč

Na první pohled možná divoké, etno šaty mají však svůj nezaměnitelný šmrnc. 899 Kč

Letošnímu létu vládnou přírodní materiály. Vsaďte na jednoduché, ale efektní doplňky

Barvy letošního léta

Nemusíte se pochopitelně omezovat jen na tmavé barvy, i když zeštíhlují. K létu naopak patří:

  • Všechny myslitelné odstíny bílé: krémová, smetanová, písková, sněhobílá i slonová kost.
  • Jásavé pastelové barvy, které křičí, že léto je jen pár dní v roce a musíme si ho užít: červená, žlutá, okrová, světle zelená, tyrkysová, blankytná. Při troše fantazie se dají i zajímavě a vkusně kombinovat, aniž by člověk vypadal jako papoušek.
  • Nemusíte se bát ani velmi ženské fuchsiové či o něco červenější magenty. Své kouzlo má i sytá starorůžová.
  • Safari letos do ulic vneslo také monochromatické zemité barvy: béžovou, khaki nebo olivovou.
Ilustrační snímek
Do zaměstnání, na romantickou večeři či toulky městem, košilové šaty užijete...
Světlé odstíny a lesklé materiály perfektně vyniknou na sluncem políbené...
Lněné šaty mohou být i velmi ženské. 899 Kč
Samozřejmě můžete zvolit i variantu tlumenějšího odstínu zelené, chybu taktéž...

Světlé odstíny a lesklé materiály perfektně vyniknou na sluncem políbené pokožce

TIP: Už několikátou sezonu si nemůžu vynachválit námořnickou modř, která je zejména s proužky nestárnoucím symbolem letní pohody u vody.

Ilustrační snímek
Tmavě modré šaty s puntíky a zlatou nitkou mají lichotivý střih, záplavu volánů...
I minimalistické modely mají své kouzlo. Lindex.cz, 1299 Kč

Na co si dát pozor?

  • Fialová je trochu zrádná, stejně jako šedá, protože v ní můžete vypadat starší.
  • Také bych se vyhnula a přehnanému kombinování přeslazených zmrzlinových barev, abyste nevypadala jako My little pony.
  • A když už jsme u toho, tak růžová je v určitém věku opravdu barva módní smrti. Především u šatů, kvůli kterým pak mnohé zrající dívky připomínají muffiny s růžovou polevou a v případě větších konfekčních velikostí svatební dorty zalité růžovým fondánem. Růžová sice omlazuje, ale musí být použita vkusně, například ve spojení s výrazně kontrastní barvou. Raději se vyhněte příliš romantizujícím modelům, které v určitém věku působí lacině.
Ilustrační snímek
Stylové a slušivé jsou šaty ve stylu boho, když mají navíc i výstřih v zadní...
Není romantičtějšího materiálu než krajky. Reserved, 1299 Kč

Růžová je dívčí, něžná a romantická, musí se s ní ale šetřit. Pokud nechcete působit jako stárnoucí naivka, je lepší outfit shodit kontrastním sakem nebo džínovou bundou.

Co nosit pod krátké šaty? Návrháři nejsou kreativní, vy buďte!

Tip: Už jsem přemýšlela, že se budu muset starších šatů zbavit, protože se čtyřmi křížky už mini délka není ono. Ale vyzrála jsem na to a koupila si v galanterii širokou krajku. Našít ji na spodní okraj je hračka a šaty jsou najednou delší a nápaditější.

Další pastí řetězcového oblečení je nedostatečná kreativa stylistů, kteří si zjevně nedokážou představit, že existuje také něco mezi hobitem a Gandalfem, mezi miniaturními XS a vysokými XXL.

Délka rukávů, nohavic i spodní lem šatů plně odpovídají konfekční velikosti, takže najít letní šaty na drobnou postavu, které by současně nebyly až nemorálně krátké, je oříšek. Zejména když máte ještě malé děti a neustále se musíte k někomu nebo pro něco ohýbat.

Řešením mohou být tříčtvrteční nebo 2/3 legíny, jenže outfit se pak stává sportovním, což je fajn na výlet nebo procházku, ale do práce či na společenskou akci se tento look moc nehodí.

Z kolekce: Stradivarius
Něžné volánky a romantický květinový vzor, to je duo, které si společně skvěle...

Něžné volánky a romantický květinový vzor, to je duo, které si společně skvěle rozumí. Je ale třeba dát pozor na délku. Řešením mohou být krátké legíny nebo šaty s prodlouženou délkou v zadní části.

Plus size letní šaty pro plnoštíhlé. I volné střihy mohou být zeštíhlující

  • Empírový střih s pasem těsně pod prsy a se stupňovitým řasením, které odvádí pozornost od drobných nedokonalostí, působí romanticky a vzdušně současně, a přitom nenásilně.

Detail, který zdůrazňuje to, co je štíhlé, a odvádí pozornost od problematických partií:

  • Výborný služebník je pásek, který volné šaty opticky přepůlí a zjemní. Nesmírně rafinované je i řasení přes bříško a boky.
  • Bolerko schová povolené paže.
  • Dlouhá sukně s vysokými rozparky je uvolněná i sexy a současně zakrývá plnoštíhlé nohy.
  • Tunikové a oversized šaty podporují dojem volnosti , ale pozor aby nevypadaly jako kus beztvarého pytle, který kila i roky ještě přidává.
  • Opět je třeba zmínit košilové a zavinovací šaty, které umí být neskutečně lichotivé.

Pouzdrovým šatům bych se v létě vyhnula, protože jsou náročné na dokonalé křivky, které hlavně v období zmrzliny, sycených nápojů a grilovaček dostávají pěkně zabrat. Většinou bývají z těžších látek a obtahují postavu, takže tělo nenechávají dostatečně dýchat.

Ilustrační snímek

Řasení v bocích nebo vysoký empírový pas dokáží schovat drobné nedokonalosti

Ženy plus size křivek by měly zaměřit pozornost na mírně se rozšiřující střihy....
Plnějším tvarům zavinovací styl šatů sluší. 1315 Kč

Ženy plus size křivek by měly zaměřit pozornost na mírně se rozšiřující střihy. Ty jsou ostatně ideální volbou pro všechny typy postav. Plnoštíhlým ženám sluší rovněž zavinovací střih.

Jaké zvolit šaty na letní svatbu?

Léto je svatební sezona a letní šaty jsou dobrá volba, rozhodně víc než kostýmky, koktejlky nebo plesové šaty. Vždycky ale záleží, kde a kdy se bude svatba konat. Například pokud jde o neformální venkovní akci, je třeba počítat s jednodušším oblečením a vyhnout se například jehlovým podpatkům. Do kostela nebo zámeckých interiérů se zase nehodí tenisky ani tílka.

  • Dlouhé nebo krátké šaty? Ideální je midi délka, která se pohybuje mezi koleny a kotníky, a je tak elegantní, ale nikoli příliš formální.
  • Jednoduché maxi sukně z lehkých látek a s květinovými motivy se hodí na svatbu v přírodě, na zahradě nebo na pláži. Naopak róby jsou vhodné jen na skutečně luxusních svatbách.
    • Spíše než po šatech s výraznými vzory sáhněte po pastelových barvách.
    • Decentní, ale uvolněné jsou opět košilové šaty, ale volila bych je opět jen do neformálního prostředí.
  • Nemusíte se vyhýbat ani šatům na ramínka, ale pokud se jedná o duchovní požehnání v kostele, raději si vezměte ještě sako nebo svetřík. Jednak z respektu k tisícileté instituci, a jednak proto, že závan středověku v kostelech bývá dost chladný. Církevní obřady jsou navíc mnohem delší než desetiminutovky na radnicích.
Maxi šaty mohou mít mnoho podob.
Zavinovací šaty v neutrálním designu lze vynášet téměř po celý rok. 3999 Kč
Animální potisk není pouze pro mladé. H&M, 899 Kč

Bílou nechte nevěstě, klobouky britské aristokracii, večerní róby celebritám ve Varech. Svatba je společenská událost, ale úlohou hostů je, aby na fotkách nevěstě slušeli a neubírali jí pozornost. Celý svatební den byl přece stvořen proto, aby udělal nevěstu šťastnou pro případ, že by to bylo naposled...

Nevěstu ve svatební den nikdo nesmí zastínit!

Témata: oblečení, Léto

