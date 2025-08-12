Možná to také znáte. Vidíte ve výkladu cenově dostupného obchodu nádherné letní šaty. Dokonce mají i vaši velikost. Jenže pak se něco pokazí a v kabince zjistíte, že se konfekční velikost přes zimu zase smrštila a šaty vám celkově vůbec nesluší. Prostě je něco špatně a nevíte co. Aha, tyhle šaty by mi naposledy padly před deseti lety, ale teď vypadám jako prošlá pralinka.
Noční můra v Pařížské
Peklo letních veder začíná už někdy v květnu, když na pulty dorazí „summer kolekce“. Vždycky si říkám: nechoď tam, nedělej to, špatně to dopadne, jako bych byla v kině na pěkně děsivém hororu. A pak se zachovám stejně iracionálně jako většina budoucích filmových obětí a do té kabinky s líbivě vyhlížejícím kouskem oděvu vstoupím. Ani zeštíhlující zrcadla, která v obchodech s oblečením mají, mi ale nepomůžou. A když se v nich uvidím, jsem současně vyděšeným divákem i obětí toho hororu, který se v zrcadle odehrává.
I Freddy Kruger vypadal ve svém oranžovém svetru mladší než teď já a navíc je ten něžný květinkový topík o dost menší, než se zdál. Aspoň ho můžu použít jako kapesník, než se zdrceně převléknu do svého starého, ale bezpečného černého oblečení a potupně se vyplížím z kabiny to posmrkané tričko vrátit na regál. Aspoň už jsem pochopila, proč se Michael Myers nebo Ghostface z Vřískotu oblékali zásadně do tmavého oblečení a na obličeji měli masku.
Jak se tedy oblékat ve 40 letech?
Když jsme stále příliš mladé na módu pro „starší dámy“, ale dost moudré, abychom se vyhnuly stylu diblíka…
Hlavní je pohodlí! Tím rozhodně nemyslím teplákové soupravy, jako by čtyřicítka byla pro ženu vězením. Základem jsou šaty nebo kombinované outfity, ve kterých se budete cítit pohodlně, a tedy uvolněně a sebejistě. To vám dá mnohem větší pocit svěžesti vevnitř i navenek, než když budete „honit vodu“ v omezujících polyesterových skafandrech.
Nedržte se jen toho, co se vám líbí, ale zkoušejte i jiné modely. Třeba objevíte nové možnosti!
|
Jaké letní šaty zvolit po padesátce, abyste se cítila sama sebou
Ideální šaty na léto: minimalistické a lehoučké
Jaký typ šatů zvolit v létě?
Základní pravidlem pro letní šaty přitom není minimum látky, ale lehké, prodyšné, přírodní materiály a rafinované střihy, které poskytují volnost pohybu a pohodlí. Ve velkém horku a na ostrém slunci vám pak mnohem větší službu udělá tunika z čistého hedvábí s delšími rukávy, než silonové šaty bez rukávů. Nenechte se ovlivnit trendy a radši sáhněte po nestárnoucích udržitelných modelech, které se umí přizpůsobit změnám postavy a vydrží vám několik sezon. Přidejte zajímavé doplňky a perfektní outfit je na světě!
I když to znamená vyšší investici, rozhodně se vyplatí vsadit na přírodní materiály, biobavlnu, len nebo lyocell z vláken eukalyptu.
Ve chvílích, kdy máte chvíli „nemám co na sebe“, chcete se cítit dobře a pohodlně, sáhněte po komfortních lněných košilových šatech.
V horkých dnech oceníte modely z přírodních materiálů. Jistotou je příjemný a skvěle vypadající len. 1999 Kč
|
Letošnímu létu vládnou přírodní materiály. Vsaďte na jednoduché, ale efektní doplňky
Barvy letošního léta
Nemusíte se pochopitelně omezovat jen na tmavé barvy, i když zeštíhlují. K létu naopak patří:
- Všechny myslitelné odstíny bílé: krémová, smetanová, písková, sněhobílá i slonová kost.
- Jásavé pastelové barvy, které křičí, že léto je jen pár dní v roce a musíme si ho užít: červená, žlutá, okrová, světle zelená, tyrkysová, blankytná. Při troše fantazie se dají i zajímavě a vkusně kombinovat, aniž by člověk vypadal jako papoušek.
- Nemusíte se bát ani velmi ženské fuchsiové či o něco červenější magenty. Své kouzlo má i sytá starorůžová.
- Safari letos do ulic vneslo také monochromatické zemité barvy: béžovou, khaki nebo olivovou.
Světlé odstíny a lesklé materiály perfektně vyniknou na sluncem políbené pokožce
TIP: Už několikátou sezonu si nemůžu vynachválit námořnickou modř, která je zejména s proužky nestárnoucím symbolem letní pohody u vody.
Na co si dát pozor?
- Fialová je trochu zrádná, stejně jako šedá, protože v ní můžete vypadat starší.
- Také bych se vyhnula a přehnanému kombinování přeslazených zmrzlinových barev, abyste nevypadala jako My little pony.
- A když už jsme u toho, tak růžová je v určitém věku opravdu barva módní smrti. Především u šatů, kvůli kterým pak mnohé zrající dívky připomínají muffiny s růžovou polevou a v případě větších konfekčních velikostí svatební dorty zalité růžovým fondánem. Růžová sice omlazuje, ale musí být použita vkusně, například ve spojení s výrazně kontrastní barvou. Raději se vyhněte příliš romantizujícím modelům, které v určitém věku působí lacině.
Růžová je dívčí, něžná a romantická, musí se s ní ale šetřit. Pokud nechcete působit jako stárnoucí naivka, je lepší outfit shodit kontrastním sakem nebo džínovou bundou.
Co nosit pod krátké šaty? Návrháři nejsou kreativní, vy buďte!
Tip: Už jsem přemýšlela, že se budu muset starších šatů zbavit, protože se čtyřmi křížky už mini délka není ono. Ale vyzrála jsem na to a koupila si v galanterii širokou krajku. Našít ji na spodní okraj je hračka a šaty jsou najednou delší a nápaditější.
Další pastí řetězcového oblečení je nedostatečná kreativa stylistů, kteří si zjevně nedokážou představit, že existuje také něco mezi hobitem a Gandalfem, mezi miniaturními XS a vysokými XXL.
Délka rukávů, nohavic i spodní lem šatů plně odpovídají konfekční velikosti, takže najít letní šaty na drobnou postavu, které by současně nebyly až nemorálně krátké, je oříšek. Zejména když máte ještě malé děti a neustále se musíte k někomu nebo pro něco ohýbat.
Řešením mohou být tříčtvrteční nebo 2/3 legíny, jenže outfit se pak stává sportovním, což je fajn na výlet nebo procházku, ale do práce či na společenskou akci se tento look moc nehodí.
Něžné volánky a romantický květinový vzor, to je duo, které si společně skvěle rozumí. Je ale třeba dát pozor na délku. Řešením mohou být krátké legíny nebo šaty s prodlouženou délkou v zadní části.
Plus size letní šaty pro plnoštíhlé. I volné střihy mohou být zeštíhlující
- Empírový střih s pasem těsně pod prsy a se stupňovitým řasením, které odvádí pozornost od drobných nedokonalostí, působí romanticky a vzdušně současně, a přitom nenásilně.
Detail, který zdůrazňuje to, co je štíhlé, a odvádí pozornost od problematických partií:
- Asymetrický střih sluší skoro každé postavě.
- Tunikové a oversized šaty podporují dojem volnosti , ale pozor aby nevypadaly jako kus beztvarého pytle, který kila i roky ještě přidává.
- Delší šaty ke kolenům nebo midi opticky prodlužují nohy. Ale nezoufejte, pokud zvolíte šaty s lehkým rozšířením, A-linii nebo mírný volně splývavý áčkový střih, můžete si dovolit krátké šaty, i když máte silnější nohy.
- Opět je třeba zmínit košilové a zavinovací šaty, které umí být neskutečně lichotivé.
Pouzdrovým šatům bych se v létě vyhnula, protože jsou náročné na dokonalé křivky, které hlavně v období zmrzliny, sycených nápojů a grilovaček dostávají pěkně zabrat. Většinou bývají z těžších látek a obtahují postavu, takže tělo nenechávají dostatečně dýchat.
Řasení v bocích nebo vysoký empírový pas dokáží schovat drobné nedokonalosti
Ženy plus size křivek by měly zaměřit pozornost na mírně se rozšiřující střihy. Ty jsou ostatně ideální volbou pro všechny typy postav. Plnoštíhlým ženám sluší rovněž zavinovací střih.
Jaké zvolit šaty na letní svatbu?
Léto je svatební sezona a letní šaty jsou dobrá volba, rozhodně víc než kostýmky, koktejlky nebo plesové šaty. Vždycky ale záleží, kde a kdy se bude svatba konat. Například pokud jde o neformální venkovní akci, je třeba počítat s jednodušším oblečením a vyhnout se například jehlovým podpatkům. Do kostela nebo zámeckých interiérů se zase nehodí tenisky ani tílka.
- Dlouhé nebo krátké šaty? Ideální je midi délka, která se pohybuje mezi koleny a kotníky, a je tak elegantní, ale nikoli příliš formální.
- Jednoduché maxi sukně z lehkých látek a s květinovými motivy se hodí na svatbu v přírodě, na zahradě nebo na pláži. Naopak róby jsou vhodné jen na skutečně luxusních svatbách.
- Spíše než po šatech s výraznými vzory sáhněte po pastelových barvách.
- Decentní, ale uvolněné jsou opět košilové šaty, ale volila bych je opět jen do neformálního prostředí.
- Nemusíte se vyhýbat ani šatům na ramínka, ale pokud se jedná o duchovní požehnání v kostele, raději si vezměte ještě sako nebo svetřík. Jednak z respektu k tisícileté instituci, a jednak proto, že závan středověku v kostelech bývá dost chladný. Církevní obřady jsou navíc mnohem delší než desetiminutovky na radnicích.
Bílou nechte nevěstě, klobouky britské aristokracii, večerní róby celebritám ve Varech. Svatba je společenská událost, ale úlohou hostů je, aby na fotkách nevěstě slušeli a neubírali jí pozornost. Celý svatební den byl přece stvořen proto, aby udělal nevěstu šťastnou pro případ, že by to bylo naposled...