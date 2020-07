Buďte eko. Tři snadné kroky, jak ušetřit přírodu, peníze a žít lépe

Pozvolný start

Pro začátek se zamyslete, co je ve vašich silách udělat pro ulehčení planety. Základem by mělo být třídění odpadu. Jde o nenáročný krok kupředu. Nejenže je potřeba rozdělovat papír, plast a sklo, od věci není ani vlastnit kompost. Ulevíte přírodě a kromě toho eliminujete obsah odpadků. To ocení především ti, kdo mají dům s vlastní popelnicí. Její vyvážení tak může být místo jednou týdně jednou za 14 dní a déle. Ušetříte svou peněženku a uděláte naší planetě dobře. Pokud nemáte zahradu, porozhlédněte se po domácím kompostéru.

Již zmíněný plast patří k obrovským bubákům životního prostředí. Každý den nám projde pod rukama nespočet umělého „bordelu”. Ač potravinářské řetězce zpoplatnily či zcela zamezily výdeji igelitových tašek, stejně je to málo. Neustále mějte při sobě nejen látkovou tašku, ale také textilní sáčky. Ty lze pořídit za pár korun, případně je lehce vytvořit doma. Do nich pak můžete dávat ovoce a zeleninu, které by jinak putovaly do sáčku mikrotenového, který byste doma později stejně vyhodili.

Chystáte se na výlet? Pak nezapomeňte dodržovat pitný režim. Ne ale klasickou vodou v PET lahvi, vyzbrojte se ekolahví. Jsou nejen stylové, ale také praktické. Máte ráda ranní kávu před prací, kterou si pravidelně berete s sebou? Investujte do nápaditého opakovaně použitelného kelímku. Mějte na paměti, že téměř u všech denních záležitostí existuje varianta snadně a sobecky, nebo chytře a „zeleně”.