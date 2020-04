Sexy, ale hlavně pohodlně. Spodní prádlo, které je radost nosit

Za zenitem

Není tomu tak dlouho, co bychom v šuplíku většiny žen nalezli hned několik podprsenek s push-up efektem. Byly to především dámy, co jim bylo naděleno menšího poprsí. Za pomoci prádla s masivní vyplní zaháněly vlastní komplex.

Snažily se docílit dech beroucích proporcí. Jenže tomu je dnes konec. V současnosti se více vsází na přirozenost. „Nahoněná” ňadra in opravdu už nejsou. Ač stále nalezneme v kolekcích tento typ podprsenek, jde o záležitost neatraktivní. Mnohem lépe uděláte koupí modelu například v podobě moderní braletky.

Bralette podprsenky jsou nesmírně pohodlné. Mohou mít nespočet podob, ovšem nejčastěji jsou k vidění v trojúhelníkových podobách se širšími ramínky. Většinou nemají silné vyztužení pod prsy, avšak naleznete i varianty s kosticí. Výhodou braletek je design. Často působí jedinečným dojmem, takže jsou vhodné k nošení, kdy je alespoň část podprsenky vidět.