V čem večer do postele? Pyžama ke svádění i pro chladné noci

, aktualizováno

Brzký západ slunce a sychravé podzimní počasí přímo vybízejí k zachumlání se do peřin. Ovšem, už to není na ulehnutí bez pyžama, jako to šlo ještě před pár týdny. Je čas vyzbrojit se kvalitním spacím úborem. Dáte přednost smyslnosti, či pohodlí?