Krásný bronz i po prázdninách. Jak pečovat o opálenou pokožku

Základem pro získání bronzového nádechu a jeho udržení je používání kosmetiky pro opalování. Nejenže je zárukou bezpečnějšího slunění, ale je také nezbytným pomocníkem pro zachování mladé a krásné pokožky. Díky obsahu antioxidantů, UVA a UVB filtrů a aktivních látek navíc zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky a vzniku vrásek.

Pamatujte na to, že i ten nejúčinnější systém UV filtrů bude optimálně fungovat pouze tehdy, pokud jej v dostatečném množství a rovnoměrně aplikujete na pokožku.



„Řada výzkumů odhalila, že uživatelé často nanesou pouze poloviční množství, než je ve skutečnosti nezbytné. To pak snižuje účinnost například z OF 50 na OF 30 a méně,“ říká Katja Warnke z oddělení vývoje sluneční kosmetiky značky Nivea.

Pro optimální ochranu pokožky potřebujete nanést na celé tělo zhruba šest čajových lžiček přípravku na opalování, jednu na každou paži, jednu na každou nohu, jednu na horní část těla a jednu na záda. Stejné množství také musíte nanést znovu po koupání či osušení, aby účinná ochrana zůstala zachována.



Pokožka políbená sluncem působí velmi líbivě a sexy. Aby opálení zůstalo dlouhý čas, je potřeba nejen na něm pracovat, ale také dopřávat kůži dávku hydratace v podobě správně zvolených produktů.

Nebezpečný čas

Během letních měsíců pokožka skutečně ve velkém ztrácí přirozenou, tolik potřebnou hydrataci. Dochází nejen k narušení zdravé struktury pleti, dehydrovaná pokožka krásnou, sluncem získanou barvu rychle ztrácí. Aby tedy opálení neztratilo půvab, dodržujte pitný režim a kůži zvláčňujte pomocí hydratačních krémů, mlék, olejů či masek.

„Vybírejte produkty s obsahem aloe vera, které zajistí hydrataci a regeneraci, či s kyselinou hyaluronovou, které zadrží v pokožce vláhu. Pomohou i speciální krémy po opalování. Nejenže pokožku krásně zvláční, ale většinou voní létem a navíc obsahují třpytky pro ještě zářivější a sytější barvu,” radí dermatoložka Hajnalka Méryová Faragó, skincare expertka prodejen Marionnaud.

Možná nevěříte, ale pokožka pravidelné hýčkání vnímá velmi intenzivně, proto stačí i poměrně málo času a účinky předčí vaše očekávání.

Pokožku obličeje hýčkejte speciálními osvěžujícími mlhami ve spreji. Můžete je použít kdykoliv během dne a zabít hned několik much jednou ranou. Dáte pleti „napít“, osvěžíte ji, zbavíte nežádoucího mastného lesku a zafixujete make-up.

Tip: Hutné mastné krémy, na něž nedáme dopustit v zimě, by ale v těchto dnech naši pokožku spíš zatížily. Proto je vhodné spolehnout se na přípravky, které mají lehkou konzistenci a jsou založeny na ingrediencích, jež dodají pleti potřebnou vlhkost, uzamknou ji tam, a výsledkem je pak dlouhodobě hydratovaná, vláčná, svěží a na první pohled zdravá pokožka obličeje.

Samozřejmostí by v péči o pleť měly být masky. V letních dnech, kdy je pokožka namáhaná sluncem a ostatními „dovolenkovými“ vlivy, vybírejte složení, které cílí hlavně na hydrataci a regeneraci pokožky.

Nebezpečí číhá ve sprše

Ale nejde jen o tvář. Důslednou pozornost vyžaduje pokožka celého těla. Zamyslete se i nad takovou maličkostí, jakou jsou přípravky, které používáte během koupele. Klasická tuhá mýdla opravdu kůži vysušují. Pokud na ně nedáte dopustit, obstarejte si aspoň vylepšenou verzi s přírodními složkami, nejlépe ruční výroby.

Sprchové gely a pěny budou však lepší alternativou denní hygieny. Na trhu naleznete také vychytávku v podobě tělového mléka do sprchy. Unikátní složení je aktivováno pouze při kontaktu s vodou, po nanesení na vlhkou pokožku se okamžitě vstřebává a po opláchnutí kůži zanechává úžasně jemnou. Po osušení je pokožka již ošetřená a používat klasické tělové mléko je již příjemným bonusem.

Vadí vám klasický film, který na pokožce ponechá tělové mléko? Pak zvolte moderní blahodárné oleje či másla s lehčí konzistencí.

Jakmile strávíte den na slunci, k následnému ošetření pokožky použijte speciální kosmetiku určenou k péči o pokožku po opalování. Regenerační složky kůži hydratují a zmírňují nepříjemné příznaky vyvolávané pobytem na slunci.



Pravidelná péče navíc zabrání jejímu vysoušení a předčasnému olupování a prodlouží její čokoládově hnědý vzhled. Pro každodenní rozmazlování přizvěte následně mléka, pěny či oleje, dle toho, jaká textura vám vyhovuje nejvíce.