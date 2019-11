Buďte královnou vánočního večírku. Kousky, ve kterých zazáříte

A je to tady. Zanedlouho se přehoupneme do měsíce prosince, což znamená jediné – vánoční čas je tu. S ním jsou spojené nejen nákupy dárků, přeplněné obchody, rychle mizející výplata, ale také divoké večírky. Buďte tento rok ozdobou zaměstnanecké oslavy. Blýskněte se v atraktivním modelu. Poradíme, jak na to.