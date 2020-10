Své outfity skládají z výprodejových stojanů vintage second handů a z toho, co zdědí. Utrácejí za investiční kusy, jako jsou kabelky francouzských módních domů. Usmívají se více než dříve, pouštějí se do barev, přesto zůstávají originální a své. Jak vypadá pouliční móda v Paříži na podzim 2020?

Autor: Profimedia.cz