Neždímat, načechrat. Jak správně pečovat o péřový kabát nebo bundu

Aby vám péřová bunda či kabát sloužily dlouhá léta, je potřeba v první řadě si dobře vybrat. Záleží nejen na velikosti, ale také na střihu, který se liší kousek od kousku. Momentálně jsou navíc velkým hitem oversize modely.

Vždy si hlídejte především délku rukávů. Pokud zvednete ruce nahoru a rukávy jsou příliš krátké, zvolte jinou velikost. V případě, že vás bude bunda příliš táhnout na zádech, je to špatně. Péřovka se nošením nevytáhne. Jestli zkoušíte svrchník jen s tričkem, počítejte s rezervou pro svetr.

Žijete na horách, jste vyloženě zimomřivá, či vášnivě milujete zimní sporty? Pak nezaměřujte pozornost na klasickou konfekci, kde jde upřímně spíše o módní stránku než o tu praktickou. Navštivte specializovanou sportovní prodejnu. Zde najdete širokou škálu odolných péřových bund a kabátů i do extrémních podmínek, navíc vám vyškolený personál poradí s koupí ideálního kousku přímo pro vaše potřeby.

Opatrné zacházení je základ

Údržba péřovky naštěstí není tak náročná, jak by se mohlo zdát. Vhodnou péčí navíc prodloužíte životnost svého parťáka do studených dní, který vydrží sloužit několik dlouhých let.

Ideální je bundu či kabát hned před prvním použitím ošetřit impregnací určenou na péřové oděvy. Jakmile v péřovce zmoknete nebo strávíte byť jen krátký čas venku, když sněží nebo poprchává, je nutné nechat oblečení dobře proschnout.

Svrchník pověste na ramínko, případně bundu či kabát „oblékněte“ přes opěradlo židle. Rozhodně ale oděv nedávejte do těsné blízkosti přímého tepla, nechte ho proschnout nejlépe dva dny při pokojové teplotě.

Pokud tak neučiníte, peří by zplihlo a také by mohlo začít plesnivět. Po důkladném proschnutí svrchník znovu naimpregnujte.

Rada: Tepelné vlastnosti výplně v podobě prachového peří stojí na vzduchových kapsách. Ty mohou být narušeny nejen vlhkem, ale také stlačením. Tím pádem se mohou ztratit jedinečné izolační schopnosti peří. Skladujte tedy kabát tak, aby měl dostatek prostoru, nezatěžujte ho vrstvením dalších kousků, nestlačujte do krabice, naopak ho nechte načechraný.

Čištění nechte na odbornících

Během chladných měsíců se bunda nebo kabát zašpiní, ovšem než kousek dáte do pračky, dobře si toto rozhodnutí rozmyslete. A to i v případě, že vaše pračka disponuje šetrným programem zaměřeným na péřové kousky.

Raději nešetřete na nesprávném místě a po každé sezoně odneste svůj model do čistírny, kde vědí, jak na věc. Při domácím praní totiž může vyvstat hned několik problémů. Nejčastěji peří příliš sesedne a není nadýchané, vytvoří se hrudky nebo se výplň přesune k jedné straně. Také se může stát, že peří, zvláště to prachové, začne přes svrchní tkaninu prolézat ven.

Když se přeci jen rozhodnete vyprat péřový oděv doma, mějte po ruce prací přípravek určený speciálně na peří. Kousek perte na nízkou teplotu, neměla by překročit 30 °C a zapomeňte na ždímání.

Můžete využít i sušičku, ale to jen tehdy, když máte po ruce speciální míčky do sušičky. Že ji nemáte? Nevadí, jen před pověšením bundy či kabátu důkladně odstraňte vodu, ale neždímejte. Stačí vysušit oděv pomocí ručníků, stejně jako třeba u kašmírových svetrů.