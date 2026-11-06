Název „opera coat“ odkazuje na pompézní večer v opeře nebo ples ve vznešené společnosti, šampaňské, masky, lesk saténu a dráždivá péřová boa. Pokud se tedy chcete při běžné cestě do práce proměnit v celebritu a všednímu dni dát šmrnc slavnostní události, nechte se inspirovat nejen J.Lo, která v „operním kabátu“ zářila na červeném koberci, ale i modelkami Kate Moss a Alexou Chung a jejich nápady, jak ho kreativně kombinovat s neformálním outfitem.
Co je opera coat a odkud se vzal?
Luxusní kožešinové nebo vyšívané, volně splývající peleríny kdysi sloužily především jako společenský svrchník, který se dříve nosil přes večerní šaty. Toalety s nabíranými sukněmi totiž potřebovaly dostatek prostoru a operní kabáty bez rukávů nebo pouze s prostřihy na ruce se lehce oblékaly a zavazovaly nebo zapínaly v oblasti krku, aby se slavnostní šaty nepomačkaly. Často pak kabáty sahaly ke kotníkům nebo až na zem, aby před vstupem do opery či plesového sálu neodhalily z róby příliš mnoho.
Jeden z ikonických příkladů je uchován v londýnském Victoria and Albert Museu. Jedná se o tmavomodrý hedvábný model Cristóbala Balenciagy přibližně z roku 1954, s jednoduchým tubusovým střihem a výrazným pelerínovým límcem.
Dnešní módní označení je volnější a zahrnuje také kratší, zdobné varianty. Nemusíte si tedy představovat jen dlouhý plášť, který zabere polovinu šatny.
Opera coat na přehlídkách
Není to tak dávno, co svět zalila vlna minimalismu. Styly Old money i Quiet Luxury sázely na kvalitní látky, jednoduché střihy a neutrální barvy a přinášely nenásilnou eleganci, která na sebe příliš neupozorňuje. Jenže letos se móda rozhodla vydat opačným směrem.
Již v lednu 2026 vyrazila Kate Moss na pařížský Týden módy v úzkých džínách a semišových kozačkách doplněných zdobeným svrchníkem značky Conner Ives
Hned v únoru 2026 se na přehlídce Connera Ivese pro podzim 2026 objevil bohatě zdobený hedvábný vintage kabát s kožešinou. Modelka Tish Weinstock ho předvedla spolu s tričkem a džínami zdobenými zlatou výšivkou. V té době ještě tato kombinace mohla působit jako odvážný experiment. Byla však jasným důkazem, že v módě se nekladou meze extravaganci ani osobitosti.
A nejde jen o letošní zimu. Na přehlídkách pro jaro a léto 2027 se objevila další vlna historizujících střihů a výrazných kabátů ve stylu „opera coat“. Jonathan Anderson pro Dior pracoval s lehkými materiály a neobvyklými siluetami. Dolce & Gabbana zase představila kolekci inspirovanou starými rodinnými modely, v níž se krajky, slavnostní látky a oblečení různých generací mísily se současnou módou.
Současné módní trendy tedy spojuje hlavně jedna myšlenka: oblečení nemusí být jen praktické a nenápadné. Může v sobě nést trochu nostalgie, romantiky a osobitosti.
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Jak nosit „operní kabát“?
„Letošní podzimní kolekce nám dávají svolení na chvíli uniknout do světa operní okázalosti. Vybízejí nás, abychom se zahalily do sametu, výšivek a třásní a s hravostí vykročily do nadcházející sezony. Já tomuto trendu říkám ‚podzim v opeře‘,“ vysvětlila stylistka Alexis Badiyi pro magazín Marie Claire.
„Operní kabát, často ušitý ze sametu nebo hedvábí, je nepřehlédnutelný kousek, který vás doslova pohltí. Patří k mým nejoblíbenějším podzimním siluetám. Když si ho přehodím přes šaty a punčocháče, vznikne model, který je pohodlný a zároveň příjemně nenucený. Je to skoro jako vyrazit ven v noční košili – jen nesrovnatelně elegantnější,“ popsala dále, proč si opera coat tak oblíbila.
Podívejte se, jak ho zajímavě kombinovat ve stylu celebrit.
1. S džínami podle Kate Moss
Modelka zvolila kratší černý kabát od Connera Ivese, modré úzké džíny a zmíněné semišové kozačky. Na této kombinaci je zajímavý především kontrast: kabát si ponechává slavnostní charakter, zbytek outfitu je však civilnější.
Inspirace Kate Moss je možné snadno přenést do vlastního šatníku. Pokud vás výrazný svrchník láká, zkuste ho nejprve přes jednoduché tričko a džíny, které běžně nosíte. Nemusíte k němu rovnou vymýšlet další slavnostní garderobu.
2. S krajkovými minišaty podle Zoë Kravitz
Původní funci coby doplňku k večerní toaletě není třeba zapírat. Zoë Kravitz na březnovou afterparty pořadu Saturday Night Live v New Yorku oblékla světle modrý krátký kabát Connera Ivese, lehké šaty ve stylu spodničky a páskové sandály. Místo kontrastu s denimem tu funguje rozdíl mezi zdobnou vrchní vrstvou a subtilními šaty.
Za pozornost stojí také materiál lemu. Jak popsal módní web Who What Wear, u tohoto konkrétního kabátu šlo o umělou kožešinu z vlny a recyklovaného polyesteru ze zásob návrháře. Luxusní efekt tak nevznikl na úkor současného volání po ekologické a udržitelné módě.
Chcete-li se inspirovat touto večerní variantou, zkuste k výraznému kabátu šaty jednoduchého střihu. Nápad Zoë Kravitz nestojí na hromadění ozdob, ale na přitažlivosti dvou zdánlivě neslučitelných světů. Páskové sandály pak berte jako součást večírkového oblečení, nikoli jako povinnou listopadovou výbavu.
3. Místo šatů podle Alexy Chung
Alexa Chung patřila k prvním průkopnicím tohoto výrazného módního kousku. Na prosincovou vánoční večeři Mikea Skinnera v Londýně v roce 2025 si vzala žakárový kabát Viktora Gicheva jako šaty, s holýma nohama a páskovými sandály. Kabát tentokrát nebyl doprovodem, ale hlavní pointou celého looku.
A měl i neobvyklý původ. Podle Vogue vznikl z květovaných závěsů a znovu použité norkové kožešiny. Nešlo tedy o stejný materiál jako u světle modrého modelu Zoë Kravitz, jakkoli oba kabáty patří do současného „new luxury looku“.
Pokud vás také láká nosit kabát místo šatů, při zkoušení se neposuzujte jen vestoje před zrcadlem. Sedněte si, projděte se a zkontrolujte délku i zapínání. Efektní příchod je příjemný bonus, ale večeři je potřeba také pohodlně odsedět.