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Quiet luxury už nefrčí. Vrací se opera coat ve stylu společenských pelerín

Zuzana Stiboříková
  5:00

Jennifer Lopez (J.Lo) přichází v kabátě Dolce and Gabbana Alta Moda na slavnostní zahájení plesu v Los Angeles Opera Ball 2026, který se konal 17. října 2026 v pavilonu Dorothy Chandler v Hudebním centru v Los Angeles. | foto: Profimedia.cz

Mezi nejsilnější trendy uplynulých let patřil quiet luxury ve znamení decentní elegance. Letos se ale vrací do módy bohatě zdobené látky, a velkorysé střihy s výrazným límcem. „Opera coat“ ve stylu společenských pelerín se dá nosit i ve všední den a oblíbily si jej například Jennifer Lopez, Kate Moss nebo Zoë Kravitz.

Název „opera coat“ odkazuje na pompézní večer v opeře nebo ples ve vznešené společnosti, šampaňské, masky, lesk saténu a dráždivá péřová boa. Pokud se tedy chcete při běžné cestě do práce proměnit v celebritu a všednímu dni dát šmrnc slavnostní události, nechte se inspirovat nejen J.Lo, která v „operním kabátu“ zářila na červeném koberci, ale i modelkami Kate Moss a Alexou Chung a jejich nápady, jak ho kreativně kombinovat s neformálním outfitem.

Co je opera coat a odkud se vzal?

Luxusní kožešinové nebo vyšívané, volně splývající peleríny kdysi sloužily především jako společenský svrchník, který se dříve nosil přes večerní šaty. Toalety s nabíranými sukněmi totiž potřebovaly dostatek prostoru a operní kabáty bez rukávů nebo pouze s prostřihy na ruce se lehce oblékaly a zavazovaly nebo zapínaly v oblasti krku, aby se slavnostní šaty nepomačkaly. Často pak kabáty sahaly ke kotníkům nebo až na zem, aby před vstupem do opery či plesového sálu neodhalily z róby příliš mnoho.

Jeden z ikonických příkladů je uchován v londýnském Victoria and Albert Museu. Jedná se o tmavomodrý hedvábný model Cristóbala Balenciagy přibližně z roku 1954, s jednoduchým tubusovým střihem a výrazným pelerínovým límcem.

Dnešní módní označení je volnější a zahrnuje také kratší, zdobné varianty. Nemusíte si tedy představovat jen dlouhý plášť, který zabere polovinu šatny.

checkthetag

Who: Jennifer Lawrence
Wearing: Armani Privé FW05 Couture dress, Conner Ives FW25 RTW jacket, and Glenn Spiro jewelry
Where: 2025 BFI London Film Festival
Styled by: @sweetbabyjamie

17. října 2025 v 22:14, příspěvek archivován: 5. listopadu 2026 v 15:33
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Opera coat na přehlídkách

Není to tak dávno, co svět zalila vlna minimalismu. Styly Old money i Quiet Luxury sázely na kvalitní látky, jednoduché střihy a neutrální barvy a přinášely nenásilnou eleganci, která na sebe příliš neupozorňuje. Jenže letos se móda rozhodla vydat opačným směrem.

Již v lednu 2026 vyrazila Kate Moss na pařížský Týden módy v úzkých džínách a semišových kozačkách doplněných zdobeným svrchníkem značky Conner Ives

Hned v únoru 2026 se na přehlídce Connera Ivese pro podzim 2026 objevil bohatě zdobený hedvábný vintage kabát s kožešinou. Modelka Tish Weinstock ho předvedla spolu s tričkem a džínami zdobenými zlatou výšivkou. V té době ještě tato kombinace mohla působit jako odvážný experiment. Byla však jasným důkazem, že v módě se nekladou meze extravaganci ani osobitosti.

connerives

Eldorado
Autumn Winter 2026

Look 1

Tish Weinstock wears the Demi couture reconstituted fur maxi robe, @connerives x @poogpodcast t-shirt, reconstituted denim bullion jeans and buckle kitten heel

Styling @vanessareidofficial
Casting @ben_grimes_casting
Make-up in partnership with @MACcosmetics @maccosmeticsuki
Hair @claire__grech using @bumbleandbumbleuk
Art Direction @bellabruton.ottiliethompson
Soundtrack @cajm_ @intentionallycold

Production @cebestudio
Show calling @sourcedlondon
Lighting @faro__________
PR @dlx

Shoes by Conner Ives x Jimmy Choo @jimmychoo
@sandrachoiofficial

Shown in the Claridges Ballroom
@claridgeshotel

CI LTD
Managing director @aisling_connell
Image Director @sexsimaxsi
Studio team @xalia_x
@julietwebster
@caramayforte

Interns
@oluwalanii
@mae_webster
@phoebe.hope_
@matildacornaia
@willswhitingadams
@arallopezz

Image by @dieglago

24. února 2026 v 16:18, příspěvek archivován: 5. listopadu 2026 v 15:33
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A nejde jen o letošní zimu. Na přehlídkách pro jaro a léto 2027 se objevila další vlna historizujících střihů a výrazných kabátů ve stylu „opera coat“. Jonathan Anderson pro Dior pracoval s lehkými materiály a neobvyklými siluetami. Dolce & Gabbana zase představila kolekci inspirovanou starými rodinnými modely, v níž se krajky, slavnostní látky a oblečení různých generací mísily se současnou módou.

Současné módní trendy tedy spojuje hlavně jedna myšlenka: oblečení nemusí být jen praktické a nenápadné. Může v sobě nést trochu nostalgie, romantiky a osobitosti.

Maxi kabáty slaví návrat. Mladé ženy volí kůži i výrazné kožešiny

Jak nosit „operní kabát“?

„Letošní podzimní kolekce nám dávají svolení na chvíli uniknout do světa operní okázalosti. Vybízejí nás, abychom se zahalily do sametu, výšivek a třásní a s hravostí vykročily do nadcházející sezony. Já tomuto trendu říkám ‚podzim v opeře‘,“ vysvětlila stylistka Alexis Badiyi pro magazín Marie Claire.

„Operní kabát, často ušitý ze sametu nebo hedvábí, je nepřehlédnutelný kousek, který vás doslova pohltí. Patří k mým nejoblíbenějším podzimním siluetám. Když si ho přehodím přes šaty a punčocháče, vznikne model, který je pohodlný a zároveň příjemně nenucený. Je to skoro jako vyrazit ven v noční košili – jen nesrovnatelně elegantnější,“ popsala dále, proč si opera coat tak oblíbila.

Podívejte se, jak ho zajímavě kombinovat ve stylu celebrit.

1. S džínami podle Kate Moss

Modelka zvolila kratší černý kabát od Connera Ivese, modré úzké džíny a zmíněné semišové kozačky. Na této kombinaci je zajímavý především kontrast: kabát si ponechává slavnostní charakter, zbytek outfitu je však civilnější.

connerives

Kate Moss wearing the reconstituted fur robe in Paris

29. ledna 2026 v 11:50, příspěvek archivován: 5. listopadu 2026 v 14:29
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Inspirace Kate Moss je možné snadno přenést do vlastního šatníku. Pokud vás výrazný svrchník láká, zkuste ho nejprve přes jednoduché tričko a džíny, které běžně nosíte. Nemusíte k němu rovnou vymýšlet další slavnostní garderobu.

2. S krajkovými minišaty podle Zoë Kravitz

Původní funci coby doplňku k večerní toaletě není třeba zapírat. Zoë Kravitz na březnovou afterparty pořadu Saturday Night Live v New Yorku oblékla světle modrý krátký kabát Connera Ivese, lehké šaty ve stylu spodničky a páskové sandály. Místo kontrastu s denimem tu funguje rozdíl mezi zdobnou vrchní vrstvou a subtilními šaty.

Za pozornost stojí také materiál lemu. Jak popsal módní web Who What Wear, u tohoto konkrétního kabátu šlo o umělou kožešinu z vlny a recyklovaného polyesteru ze zásob návrháře. Luxusní efekt tak nevznikl na úkor současného volání po ekologické a udržitelné módě.

connerives

Zoë Kravitz wearing a bespoke silk and faux shearling robe to the SNL after party. The faux shearling is made from a wool and recycled polyester which we had as dead stock from previous production.

Styled by my favorite @daniellegoldberg

15. března 2026 v 18:35, příspěvek archivován: 5. listopadu 2026 v 15:35
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Chcete-li se inspirovat touto večerní variantou, zkuste k výraznému kabátu šaty jednoduchého střihu. Nápad Zoë Kravitz nestojí na hromadění ozdob, ale na přitažlivosti dvou zdánlivě neslučitelných světů. Páskové sandály pak berte jako součást večírkového oblečení, nikoli jako povinnou listopadovou výbavu.

3. Místo šatů podle Alexy Chung

Alexa Chung patřila k prvním průkopnicím tohoto výrazného módního kousku. Na prosincovou vánoční večeři Mikea Skinnera v Londýně v roce 2025 si vzala žakárový kabát Viktora Gicheva jako šaty, s holýma nohama a páskovými sandály. Kabát tentokrát nebyl doprovodem, ale hlavní pointou celého looku.

A měl i neobvyklý původ. Podle Vogue vznikl z květovaných závěsů a znovu použité norkové kožešiny. Nešlo tedy o stejný materiál jako u světle modrého modelu Zoë Kravitz, jakkoli oba kabáty patří do současného „new luxury looku“.

gicheviktor

@alexachung in jacquard opera coat with repurposed vintage mink fur

Stylist @ellebritt
PR @daisy_hoppen

10. prosince 2025 v 14:54, příspěvek archivován: 5. listopadu 2026 v 15:35
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Pokud vás také láká nosit kabát místo šatů, při zkoušení se neposuzujte jen vestoje před zrcadlem. Sedněte si, projděte se a zkontrolujte délku i zapínání. Efektní příchod je příjemný bonus, ale večeři je potřeba také pohodlně odsedět.

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