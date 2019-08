Oděvy s flitry i do práce. Naučte se nosit současný módní hit

Metalické oděvy s třpytivými odlesky byly vždy výsadou společenských událostí. Dámy je nosily na plesy, večírky či do opery. Dnes se však nemusíte bát obléknout se do kousků posetých flitry i přes den. Je to totiž trendy. Při správné kombinaci navíc působí úchvatně. Naučte se je nosit.