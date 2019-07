Pohodlné kalhoty, které musíte mít. Seznamte se s culottes

Co jsou culottes kalhoty?

Jde o široké kalhoty příjemných materiálů se zkrácenými nohavicemi. Již před několika lety se staly hitem číslo jedna v jarních kolekcích. Od té doby se nepřetržitě drží mezi hlavními sezonními stálicemi.

Tím, že si je ženy zamilovaly, je návrháři začínají zahrnovat i do podzimních a zimních trendů. Jen tak mimochodem, také v letošním sychravém čase budou opět in.

Ptáte se, proč by zrovna vám „kulotky“ neměly chybět? Je to oděv s mnoha možnostmi využití, to ovšem není vše. Umí učiněné zázraky s postavou. Propůjčí nositelce dokonalé křivky a zároveň potlačí nedostatky.

Do společnosti i na výlet

Culottes kalhoty se rozhodně vyplatí mít v šatníku. Zvláště tehdy, kdy preferujete pohodlí. „Kulotky“ unosíte do práce, je jedno, zda jste vysoce postavenou manažerkou či obchodní asistentkou, na romantickou schůzku či na kávu s kamarádkami. Jejich komfortní zpracování užijete i na výletě. A jestli tápete, s čím je sladit, už nemusíte. Lze k nim obléci jakýkoliv svršek. Záleží, kam se zrovna chystáte. Nikdy nic nezkazíte vzdušným saténovým tílkem.

„Kulotky“ se hodí také na společenské akce. Model s pánským šmrncem bude nejlepší možnou volbou. K jednobarevným širokým kalhotám si pořiďte upnuté body, může mít rafinovaný průstřih na zádech, nebo hlubší výstřih, na něj navrstvěte elegantní dvouřadé sáčko v prodloužené délce stejné barvy jako kalhoty.

Na nohy obujte smyslně lodičky do špičky na vysokém podpatku, a do ruky vezměte pestrobarevné psaníčko. S tímto sofistikovaný, zároveň sexy outfitem se stanete hlavní ozdobou každého večírku.