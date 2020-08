Módní klasika není nuda. Naučte se pracovat s černou a bílou

Jako kočka a myš, jako bouře a slunečno, černá a bílá barva jsou dva protiklady. Zatímco jedna symbolizuje nevinnost a čistotu, druhá je znakem smutku. Přesto pospolu tvoří líbivou dvojici. Aby také ne, vždyť všichni víme, že protiklady se přitahují.

Jestli ale chcete dodat svému vzhledu nápaditost, znásobit atraktivitu vzezření, sáhnout po černých kalhotách a bílém tričku nestačí. Chce to mnohem více. Nebojte, propojit je v jeden moderní celek není až tak těžké.

Možností, jak s bílou a černou pracovat, je nespočet.

Hra začíná

Nikdy vedle nešlápnete s basic bílou košilí. Ta se totiž řadí mezi takzvané must have kousky, neboli prvky, co v šatníku žádné ženy nesmějí chybět. Důvod je prostý – jsou maximálně lichotivé, padnoucí v jakémkoliv věku, perfektně se kombinují napříč styly. Kromě toho, využijete je kdykoliv, při každé příležitosti.

Pak zde máme černé kalhoty či džíny. Milujeme je. Který jiný kousek umí na oko postavě ubrat hned několik kilogramů? Žádný! Aby ovšem nebyla tato dvojka prostá, je potřeba ji dodat šťávu. Možností je nespočet, od výrazných doplňků přes svrchníky až po správnou volbu materiálu a velikosti.

U velikosti ještě zůstaneme. U již zmíněných košil se trendy hodně změnily. Sice dobře padnoucím oděvem nic nezkazíte, co ale obléknout moderní oversized? Střih o několik čísel větší sice zprvu může vypadat zvláštně, ale stačí designový pásek a rázem máte vyhráno. Figura získá sexy křivky přesýpacích hodin a kreace nezůstane bez povšimnutí okolí.

Dlouhých nohavic nalezneme v kolekcích mnoho. Popusťte uzdu fantazii, vybavte šatník univerzálními a tolik pohodlnými palazzo kalhotami, vděčnými džínsy či kalhotami s nápadem v podobě průstřihu v dolní části.

(Ne)tradičně

U kombinování černé a bílé vsaďte hlavně na zpracování jednotlivých kousků. Snažte se módní monolit „rozbít”. Ideální volbou zde bude různorodost tkanin. Základem by měl být alespoň jeden kousek ze saténu, nebo ještě lépe z hedvábí. Bez povšimnutí by neměly zůstat ani vzory. Skvěle fungují pruhy, kostky ve všech svých podobách a retro puntíky, co ohlásily letos svůj velký návrat. Jen pamatujte na jedno důležité pravidlo, výraznější oblečení nosíme na té části těla, kterou chceme vyzdvihnout, ne potlačit.

S budoucí podzimní sezonou se na scénu vrátí kůže a její imitace. Nezatracujte koženku dopředu. Nemusíte vypadat jako vyznavačka drsných sexuálních praktik, ideální volbou jsou v tomto směru sukně. Když už vám bylo více než 30 let, raději zvolte prodloužené délky, nikoliv prvoplánové a ošemetné mini. Plisovaná midi sukně bude trefou do černého. A pozor, lichotí i tehdy, kdy už vám bylo půl století.

Třešnička na dortu

Minulý rok se velké oblibě těšilo obutí v bílém provedení. Letos tomu nebude jinak. Kozačky a obecně vyšší obuv v barvě padlého sněhu bude znovu hrát prim, proto ji zahrňte i do svého módního arzenálu. Když budete přemýšlet nad koupí nových botek, vyberte takové, co mají kulatou špičku a blokový, širší podpatek.



Místo syntetiky vsaďte na kvalitu, investice se v tomto případě vyplatí. Ještě si neodpustíme malou vsuvku, kabelka již dávno nemusí ladit s obutím. Klidně tak propojte psaníčko s teniskami. Jen opatrně u batohů, zde jsou elegantní lodičky velkým přešlapem.

Nesmíme opomenout ani šperky. Právě ty u nenápadných outfitů patří k důležitým detailům. Bez nich nebude mít celek ten správný drive. Ač je minimalismus in, nebojte se vrstvit doplňky, neohlížet se na barvy kovů. Sice se říká, že méně je více, ale zde je tomu přesně naopak.