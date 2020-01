Bílá barva nesmí v ženském šatníku chybět. Naučte se ji nosit i v zimě

Sázka na jistotu

V jakémkoli ročním období tento neutrální odstín užijete. Nezáleží totiž na barevném spektru, nýbrž na materiálech. Samozřejmě se příliš nehodí oblékat bílé krajkové šaty s volánky, ale takovou košili či huňatý svetřík lze bez obav vynést i v těch největších mrazech.

Co se týká bílé košile, tak ta se řadí mezi takzvané must have kousky. Je základním pilířem, s nímž dokážete vykouzlit jakýkoli outfit. Pro model hodný sofistikované dámy ji kombinujte s pouzdrovou sukní ke kolenům a sakem projmutém v pase.

Ležérní eleganci vytvoříte navrstvením košile a svetru, kdy necháte ledabyle „vyčuhovat” spodní lem, rukávy a límeček. Nesmrtelnou klasikou je pak souhra džínů pospolu s bílým svrškem.