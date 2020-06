Trend pro odvážné. Populární bagančata se nosí ke všemu

Možná si právě teď klepete na čelo, proč máte ve dnech, kdy slunce pálí o sto šest, nosit teplé boty? Pařit nohy v neprodyšné obuvi. V první řadě, samozřejmě bagančata nevezmete na koupaliště nebo grilovačku, pokud vás však čeká běhání po úřadech, vyřizování nespočtu restů, případně máte v plánu procházku vylidněným městem, bagančata budou skvělou volbou.

Jde totiž o maximálně pohodlné a stylové obutí. A pokud zvolíte správný model, vyberete kvalitní ponožky ze stoprocentní bavlny, tak nemusíte „trpět”, jak se zprvu může zdát.



Jsou to právě mediálně známé krásky, co vdechly kotníkové obuvi zcela nový rozměr. A pozor, nenosí je pouze ženy pod „třicet”. S oblibou je vynáší také dámy starší. Teď by mohla vyvstat další námitka, já nepotřebuji být za každou cenu extravagantní a podle posledních trendů, vězte, že pokud máte cit pro módu, lze za pomoci bagančat vykouzlit nápaditý leč méně okatý outfit. Takový, který oceníte tehdy, kdy není ani teplo, ani zima.

Celebrity u nás i v zahraničí nosí kotníkové obutí na nespočet možných způsobů. Nejčastěji v kombinaci s mini šaty a koženou či džínovou bundičkou, případně se sukněmi a šortkami různých střihů. Bagančata se perfektně hodí nejen k rebelskému či ležérnímu vzhledu, líbivě podtrhnou také elegantní oděvy, jako jsou saténové kousky. Kromě toho se dnes propojují i jinak neslučitelné styly. Například romantické šaty s volánky můžete bez obav doplnit právě o výše zmíněný doplněk.

Mahulena Bočanová ví, jak zaujmout. Za svou kreaci si zaslouží jedničku.

Pokud vám ve vaší výzbroji kotníkové botky chybí, porozhlédněte se po atraktivním modelu ihned. Velkou výhodou je, že díky sezoně otevřených bot je lze pořídit ve slevách, tedy za pár korun. Investice do bagančat se vám vyplatí. Když zjistíte, že je aktuálně neunosíte, můžete je uklidit a vytáhnout s prvním citelným ochlazením. Trend kotníkové obuvi jen tak nezmizí, takže vám poslouží dlouhé měsíce. A to hlavně v případě, kdy vyberete kvalitní kožený kousek.

Módní značky nabízejí širokou škálu těchto krásných a komfortních botiček. Není tedy možné, že byste neobjevila vhodný doplněk, co splní všechny vaše požadavky.

Ač masivní podrážka a lehce extravagantní pojetí je v kurzu, vedle nešlápnete ani sofistikovanějším kouskem. Místo moderní bílé barvy můžete vsadit na nesmrtelnou klasiku v podobě černé. Cvočky vyměnit za něžnější potisk nebo výšivku květin, ani perličky nejsou špatné, kulatou přední část nahradit botkami s moderním zúžením. Důležité je nebát se vystoupit z davu.