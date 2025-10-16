Poznejte svůj styl a vsaďte na slevy. Pět tipů, jak chytře nakupovat oblečení

Autor:
Nakupování oblečení je pro mnohé z nás příjemný relax, ale ruku na srdce: nemáte ve skříni něco, co jste na sobě měla jen párkrát, nebo dokonce vůbec nikdy? Chytré nakupování není o škudlení peněz, ale o jejich šikovnějším vynakládání. Jak si sestavit šatník a kde najít ty nejlepší kousky?
Část 1/5
Ilustrační snímek

1. Definujte svůj styl

Než vyrazíte do obchodu nebo na monitoru kliknete na tlačítko „přidat do košíku“, je potřeba udělat si inventuru šatníku. Projděte své skříně nebo šatnu a zjistěte, co vám skutečně chybí a co máte naopak v několika variantách.

Zeptejte se sama sebe, co ráda nosíte, jaké barvy a střihy vám lichotí a jaké příležitosti ve vašem životě momentálně převládají – například práce z domova, kancelář nebo společenské události.

Největší slevová akce podzimu je tu. Nákupy Ona Dnes potěší vás i peněženku

Když zvážíte svůj styl a potřeby, máte za sebou polovinu úspěchu. Základem totiž je nenakupovat jen proto, že je něco zrovna trendy, ale zásadní je, jestli se uvedený kousek hodí do vašeho života a vaší garderóby.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mezinárodní den bez podprsenky. Tyto krásky se nebojí ukázat přirozenost

Nejen v létě je prima chodit bez podprsenky a své o tom ví i slavné krásky. Podívejte se do naší galerie na ty, které podprsenky čas od času bojkotují. Celý svět slaví mezinárodní den bez podprsenek,...

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

Plastiky odmítly. Tyto hvězdy dokazují, že jde stárnout i s noblesou

Některé slavné tváře si nemohou pomoct a volí cestu životem s plastikami. Jiné naopak podporují přirozenost a stárnou s grácií. Podívejte se, jak se světové hvězdy v průběhu let změnily. Zub času už...

Rakovina slinivky je často skrytá. Jaké příznaky vás mohou varovat?

Když je objevena, bývá už mnohdy pozdě. Rakovina slinivky patří mezi nejnebezpečnější typy nádorů. Kvůli svému anatomickému uložení totiž bývá diagnostikována až ve značně pokročilém stadiu, navíc...

Chlupaté modelky i vesmírná show. To nejlepší z podzimních týdnů módy

V kalendáři sotva začal podzim, módní svět je však jako obvykle o krok napřed a již vyhlíží teplé měsíce. Návrháři během září a začátkem října představili v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku...

Jak získat obří charisma? Dívejte se do očí a snižte hlas

Někdo ho má na rozdávání, další jím zrovna nepřekypuje. Krása je na první dobrou důležitá, charisma ale hraje prim. Chtěla byste oslnit? Být opravdu vnímána jako ta záhadná a okouzlující žena? máme...

16. října 2025

Podzimu vévodí kůže. Oblékněte ji a zazáříte v šedých dnech

Jestli existuje materiál, který nese punc noblesy, elegance a luxusu, je to bezesporu kůže, v kvalitním provedení i ta umělá. A je jedno, jestli je vám dvacet nebo padesát let, slušet vám bude za...

16. října 2025

Recepty s vůní skořice, hřebíčku i kardamomu. Dýňové hvězdy sociálních sítí

Dýně nepatří jen do polévek a slaných koláčů. Je jemně nasládlá a skvěle si rozumí s podzimním kořením, jako je skořice, zázvor nebo muškátový oříšek. Je tedy ideální surovinou do koláčů, buchet,...

16. října 2025

Neviditelní hrdinové v naší krvi. Tipy, jak pečovat o krevní destičky

O krevních destičkách slyšel každý, ale málokdo o nich ví něco víc. Jsou velmi důležité. Kdykoli se zraníte, je právě jejich úkolem zastavit krvácení. A to je navýsost důležité. I proto byste o ně...

16. října 2025

Poznejte svůj styl a vsaďte na slevy. Pět tipů, jak chytře nakupovat oblečení

Nakupování oblečení je pro mnohé z nás příjemný relax, ale ruku na srdce: nemáte ve skříni něco, co jste na sobě měla jen párkrát, nebo dokonce vůbec nikdy? Chytré nakupování není o škudlení peněz,...

16. října 2025

Víte, že 16. října se slaví Světový den chleba? Upečte si chlebové placky s náplní.

Chlebové placky plněné dvěma druhy sýra a špenátem
Recept

Střední

55 min

Zapečená svačinka, kterou oceníte v práci nebo ve škole.

Nejšťastnější žena. Betty White přežila válku i tři sňatky, poté dobyla Hollywood

Premium

Americká komička a osobnost televizní zábavy Betty White si může na své konto připsat hned několik nej. Byla nejdéle hrající herečkou, první ženou, která se objevila v sitcomu, i jedinou držitelkou...

15. října 2025

Šikana v těhotenství kvůli tetování. Ženě lidé přáli smrt

Loki Honanová z australského Sunshine Coast má na těle šedesát tetování a v těhotenství právě kvůli nim zažívala velmi krušné chvíle. Lidé na ni zírali a pokřikovali nadávky. Přáli smrt jí i dítěti a...

15. října 2025  8:28

Štěstí je stav mysli. Nastavte se na pozitivno, optimismus se dá naučit

Někdo je šťastný ze šálku kávy, úsměvu vnoučete, z procházky. Jiný ať dělá, co dělá, ke štěstí mu pořád něco chybí. Je optimismus vrozený? A dá se naučit?

15. října 2025

Pestré, barevné, zemité. Podzimní líčení není jen o hnědých odstínech

Příroda začíná hýřit barvami a dává zapomenout na to, že léto už skončilo. Kvetou podzimní květiny a listí se zbarvuje do pestrobarevné palety. Které barvy ze zahrad, luk a lesů si letos přenášíme do...

15. října 2025

Mdloba většinou rychle odezní, ale někdy signalizuje nemoc. Kdy zpozornět?

Mdloba přijde nečekaně a většinou nás pořádně vyděsí. Přitom jde často jen o krátký výpadek, ze kterého se tělo rychle vzpamatuje. Může to být ale také příznak vážné nemoci. Kdy bychom měli zpozornět?

15. října 2025

Vadí mi, že bydlí se svou bývalkou. Vztah, který dělí tisíce kilometrů

Dá se udržet vztah, který dělí stovky (ne-li tisíce) kilometrů? Nebo je to jen planá naděje, která dřív či později vyhasne?

15. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.