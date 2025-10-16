1. Definujte svůj styl
Než vyrazíte do obchodu nebo na monitoru kliknete na tlačítko „přidat do košíku“, je potřeba udělat si inventuru šatníku. Projděte své skříně nebo šatnu a zjistěte, co vám skutečně chybí a co máte naopak v několika variantách.
Zeptejte se sama sebe, co ráda nosíte, jaké barvy a střihy vám lichotí a jaké příležitosti ve vašem životě momentálně převládají – například práce z domova, kancelář nebo společenské události.
Největší slevová akce podzimu je tu. Nákupy Ona Dnes potěší vás i peněženku
Když zvážíte svůj styl a potřeby, máte za sebou polovinu úspěchu. Základem totiž je nenakupovat jen proto, že je něco zrovna trendy, ale zásadní je, jestli se uvedený kousek hodí do vašeho života a vaší garderóby.