Bageta je možná gastronomickým symbolem Francie, ale může vás taky pěkně otrávit. Jsem toho živým důkazem. Kdysi jsme se s rodinou vydali autem na Azurové pobřeží s blaženým pocitem, že v místních hospůdkách ochutnáme ty nejlepší lokální speciality, ryby, plody moře.
Tušili jsme, že to nebude levná sranda. Ale realita místních cen… ehm… překonala naše očekávání. Kdybychom měli ty dva týdny jíst v restauracích, stálo by nás to víc než ubytování a benzin dohromady. A tak jsme si řekli: No co, jsme ve Francii, budeme jíst bagety a sýr, ne? Po týdnu už jsme tu zlatavou křupavou věc nemohli ani vidět – a bílá mouka se nám protivila ještě dva měsíce.
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Chobotnice, šašlik i cannoli. Pochlubte se fotkou z dovolené a vyhrajte knihu
Příští rok už jsme věděli: Je potřeba mít to trochu víc promyšlené! Každý cestujeme jinak. Někdo miluje klid někde pod širákem, jinému vyhovuje rozlehlý resort s all inclusive. Ale jíst potřebujeme všichni. Proto se vám bude hodit sbírka tipů, jak se na všech těch krásných místech dobře najíst. Užívejte!