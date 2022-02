Klobouk, buklé a perly. Oblékněte se elegantně ve stylu Jacqueline Kennedyové

Americký prezident John F. Kennedy a první dáma USA Jacqueline „Jackie“ Kennedyová (West Palm Beach, 2. dubna 1961)

Američanka s evropským šarmem

Pokud by si některá persona minulého století zasloužila označení módní influencerka, byla by to rozhodně Jackie O., jak jí ve své době familiárně přezdívali Američané. Narodila se v roce 1929 v Southamptonu ve státě New York, nikdy se netajila láskou k evropské kultuře, zejména francouzské. Ta ji ovlivnila natolik, že se i její módní styl vyznačoval francouzskou elegancí a šarmem. Zalíbení našla i v luxusních evropských značkách jako Valentino, Saint Laurent a Chanel.

Výrazné kousky z jejího šatníku, bez kterých bychom si Jackie snad ani neuměli představit, nacházejí své místo ve světě i dnes. Pokud se někdy zaměříte na modely Kate, vévodkyně z Cambridge, či Amal Clooney, manželky George Clooneyho, zjistíte, že se často nápadně podobají těm, které před bezmála šedesáti lety nosila Kennedyová.