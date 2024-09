Krev je na něm dodnes. Kostým Jacqueline Kennedyové se stal symbolem atentátu

Psal se rok 1963, John Fitzgerald Kennedy byl prezidentem již víc než dva roky a jeho žena Jacqueline tou nejobletovanější dámou ve Státech. Byla módní ikonou, vzorem žen ze střední a vyšší třídy. Její charakteristický styl v sobě skloubil to nejlepší z francouzské a americké módy. Růžový kostým mohl být jen další v řadě úchvatných modelů.

Hromádka navátých květů

To by ale kdosi, nejspíš Lee Harvey Oswald, nesměl zastřelit Johna F. Kennedyho. Stalo se tak 22. listopadu 1963 v texaském Dallasu. Když střelec zasáhl Kennedyho, jeho manželka se k němu sklonila a snažila se mu pomoct. V ten moment Kennedyho krev potřísnila její růžový kostým.

„Jednu nohu měla celou od krve a její pravá rukavička byla slepená krví – krví jejího manžela.“ Claudia Alta Johnsonová, přezdívaná Lady Bird, 1963

„V prezidentském voze jsem viděla hromádku růžové, jako naváté květy, ležící na zadním sedadle. Byla to paní Kennedyová ležící na prezidentově těle,“ popsala hrůznou scénu před nemocnicí Parkland Claudia Alta Johnsonová, manželka viceprezidenta Lyndona B. Johnsona, která se měla krátce na to stát novou první dámou.

Ona a několik dalších lidí nezávisle na sobě nabídli Jacqueline čisté šaty, do kterých by se mohla převléct. Ona však odmítla se slovy: „Chci, aby viděli, co udělali Jackovi.“ Po boku Lyndona B. Johnsona pak v zakrváceném kostýmu stanula na palubě letounu Air Force One, když formálně přebíral prezidentský úřad.

Tento ikonický moment zachytil nejen její osobní tragédii, ale také šok a bolest celé Ameriky. Krvavé skvrny na jejím elegantním růžovém kostýmu se staly mrazivým svědectvím a připomínkou jednoho z nejtemnějších dní v historii USA.

Chanel, zn. Vyrobeno v Americe

Své manželce ho přitom vybral samotný Kennedy. Jak později prozradila v rozhovoru, před plánovanou cestou jí řekl: „Budou tam samé bohaté republikánky [...] navlečené v norkových kožiších a s briliantovými náramky. A ty musíš být stejně úchvatná. Jdi na to jednoduše a ukaž jim, co je to doopravdy dobrý vkus.“ Předvedla mu vybrané modely a on jí radil, které si vzít s sebou.

Byl mezi nimi i slavný kostým z malinově růžového buklé s tmavě modrými klopami a zlatými knoflíky. Jackie ho oblékla předtím již několikrát. Třeba na návštěvě Londýna o rok dřív nebo při schůzce s alžírským prezidentem. Patřil tedy k nejosvědčenějším kouskům v jejím šatníku. Kennedy jí ho okamžitě odkýval, růžová barva byla údajně jeho oblíbená.

Odborná i laická veřejnost dlouhé roky spekulovala, kdo byl pod ním podepsaný. Vypadá sice jako klasický výtvor Chanelu, nejspíš ho však vytvořil americký designér Chez Ninon. Ten šil se svolením Chanelu oděvy z jejich látek a podle jejich střihů tak, aby vyhovovaly společenskému požadavku „Made in America“, tedy „Vyrobeno v Americe“. Design kostýmu vychází z originálního návrhu Coco Chanel, který se objevil v její kolekci z roku 1961.

3. února 2017

Osud klobouku je neznámý

Jacqueline v kostýmu absolvovala i zpáteční cestu z Dallasu do Washingtonu. Svlékla ho až další ráno, 23. listopadu v Bílém domě, aby se vykoupala. Její komorná Providencia Paredesová ho pak zabalila do ručníku, aniž by ho poslala do čistírny.

Na nějakou dobu skončil na půdě Jackiiny matky, odkud byl nejspíš v první polovině roku 1964 zaslán Národnímu archivu v Marylandu společně s jednoduchým vzkazem „Jackiin kostým a kabelka – oblečené 22. listopadu 1963“.

V blíže neurčeném depozitáři ve speciální, na míru vyrobené nekyselé krabici zůstává dodnes, společně s kabelkou, botami a punčochami. Přísně se tu kontroluje teplota i vlhkost, aby byla látka i s krvavými skvrnami zachována i v následujících dekádách a staletích.

Až do roku 2003 patřil celý soubor Caroline Kennedyové, dceři prezidentského páru. Ačkoli se ho nakonec rozhodla věnovat národu, podle jejího přání je očím veřejnosti skrytý minimálně do roku 2103.

Rodina si dále přeje zajistit, aby se věci nestaly předmětem veřejné výstavy, zkoumání či jiného užití, které by jakýmkoli způsobem pošpinily památku paní Kennedyové a prezidenta Kennedyho, nebo způsobily zármutek a trápení členů jejich rodiny. Caroline Kennedyová, 2003

Ladící klobouček zvaný pillbox či toka a rukavičky se 22. listopadu 1963 kamsi ztratily. Pamětníci vzpomínali, že po cestě do nemocnice si Jacqueline klobouk strhla z hlavy i s kloboukovou jehlou a pramenem vlasů. Co se s ním stalo potom, je záhadou.

Její osobní asistentka Mary Gallagherová, která ho viděla naposledy, si tajemství odnesla v roce 2022 do hrobu. A to i přesto, že byla ohledně ztraceného klobouku několikrát novináři konfrontována.

Ve svém memoáru z roku 1969 totiž přiznala, že ho dostala na starost v nemocnici: „Nemohla jsem si nevšimnout pramenů jejích vlasů na kloboukové jehle. Živě jsem si ji mohla představit, jak ho strhává z hlavy.“ Klobouk byl nejspíš prodán soukromému sběrateli.