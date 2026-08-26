Erin s manželem si moc přáli vlastní miminko, uvažovali i nad náhradní matkou, ale nejvíc se přikláněli k variantě, kdy by byla těhotná sama zpěvačka. K vytouženému dítěti se však dopracovali až po dvaceti kolech IVF. V Česku hradí veřejné zdravotní pojišťovny základní cykly IVF (umělého oplodnění) třikrát za život, respektive až čtyřikrát v případě, že je v prvních dvou cyklech zavedeno vždy jen jedno embryo.
Je až nepředstavitelné, že jich tedy měla modelka za sebou dvacet, než se jim podařilo těhotenství udržet do konce a přivítat na svět vlastního potomka. Problémy s otěhotněním řešila několik let a snažila se ze všech sil být co nejvíc v pohodě, aby se miminka dočkala. Jak jistě mnoho žen s podobnými problémy ví, není to vždy jen otázka nějakého problému souvisejícího s hormony nebo orgány. Velmi často blokuje početí i psychika.
„Čtyřikrát jsem potratila, jednou jsem měla mimoděložní těhotenství. Už jsem začínala ztrácet naději a pomalu přestala myslet na to, že bych se jednou matkou stala a dítě sama odnosila. Možná jsem otěhotněla ve chvíli, kdy už jsem všechnu snahu vzdala,“ uvedla před pár měsíci zpěvačka. Dvě čárky na těhotenském testu viděla nesčetněkrát. Většinou však velmi záhy na to přišla menstruace nebo po čase potratila, když už věřila, že je vše na dobré cestě.
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„Díky narození našeho zázračného děťátka náš život konečně dává smysl. Jsme kompletní a neskutečně šťastní,“ uvedla po narození miminka. O všech svých problémech otevřeně hovoří, aby podpořila všechny ženy, které zoufale touží počít dítě, ale opakovaně se jim to nedaří. „Dokud se vám to nestanete, nepochopíte, jak neskutečně bolestivé to je,“ dodala pro server Nine.
Zároveň se také svěřila s tím, že vyzkoušela všechny přípravky pro podporu otěhotnění, utratila obrovské sumy peněz, vypila litry speciálních čajů a navštívila mnoho odborníků. Vše pro ni bylo psychicky velmi náročné, ale je ráda, že cestu za vytouženým dítětem nevzdala.
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Trnitá cesta za vytouženým potomkem byla plná komplikací, strachu a zklamání