Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Po dvaceti kolech umělého oplodnění přišel zázrak. Zpěvačka porodila dceru

Autor:
  11:02
Erin Hollandová

Erin Hollandová | foto: Profimedia.cz

Erin Hollandová
Erin Hollandová
Erin Hollandová
Erin Hollandová
6 fotografií
Sedmatřicetiletá australská zpěvačka a modelka Erin Hollandová podstoupila dvacet kol umělého oplodnění. Už s manželem ani nedoufali, že by se mohli dočkat vytouženého potomka, ale jedno z embryí se nakonec uchytilo a po bezproblémovém těhotenství přivítali na světě dceru. „Je to zázrak,“ říká kráska.

Erin s manželem si moc přáli vlastní miminko, uvažovali i nad náhradní matkou, ale nejvíc se přikláněli k variantě, kdy by byla těhotná sama zpěvačka. K vytouženému dítěti se však dopracovali až po dvaceti kolech IVF. V Česku hradí veřejné zdravotní pojišťovny základní cykly IVF (umělého oplodnění) třikrát za život, respektive až čtyřikrát v případě, že je v prvních dvou cyklech zavedeno vždy jen jedno embryo.

Erin Hollandová
Erin Hollandová
Erin Hollandová
Erin Hollandová
6 fotografií

Je až nepředstavitelné, že jich tedy měla modelka za sebou dvacet, než se jim podařilo těhotenství udržet do konce a přivítat na svět vlastního potomka. Problémy s otěhotněním řešila několik let a snažila se ze všech sil být co nejvíc v pohodě, aby se miminka dočkala. Jak jistě mnoho žen s podobnými problémy ví, není to vždy jen otázka nějakého problému souvisejícího s hormony nebo orgány. Velmi často blokuje početí i psychika.

„Čtyřikrát jsem potratila, jednou jsem měla mimoděložní těhotenství. Už jsem začínala ztrácet naději a pomalu přestala myslet na to, že bych se jednou matkou stala a dítě sama odnosila. Možná jsem otěhotněla ve chvíli, kdy už jsem všechnu snahu vzdala,“ uvedla před pár měsíci zpěvačka. Dvě čárky na těhotenském testu viděla nesčetněkrát. Většinou však velmi záhy na to přišla menstruace nebo po čase potratila, když už věřila, že je vše na dobré cestě.

IVF není zkratka k dítěti, ale bolest i naděje, říká novinářka v Rozstřelu

„Díky narození našeho zázračného děťátka náš život konečně dává smysl. Jsme kompletní a neskutečně šťastní,“ uvedla po narození miminka. O všech svých problémech otevřeně hovoří, aby podpořila všechny ženy, které zoufale touží počít dítě, ale opakovaně se jim to nedaří. „Dokud se vám to nestanete, nepochopíte, jak neskutečně bolestivé to je,“ dodala pro server Nine.

Zároveň se také svěřila s tím, že vyzkoušela všechny přípravky pro podporu otěhotnění, utratila obrovské sumy peněz, vypila litry speciálních čajů a navštívila mnoho odborníků. Vše pro ni bylo psychicky velmi náročné, ale je ráda, že cestu za vytouženým dítětem nevzdala.

Trnitá cesta za vytouženým potomkem byla plná komplikací, strachu a zklamání
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Národní poklady i gastro podivnosti. Poznáte stát podle jídla?

Kuřecí tažin...

Patříte k těm, kdo na cestách rádi ochutnávají místní speciality? V tom případě pro vás bude tento kvíz hračkou. Vyzkoušejte si, jak dobře se vyznáte ve světové kuchyni, a zjistěte, jaký máte přehled.

Když přišla výplata, běžela do fastfoodu. Dominika zhubla 65 kilogramů

Ukázalo se, že během roku dokázala shodit neuvěřitelných 65 kilogramů. Její...

Teprve devatenáctiletá Dominika vyrůstala bez rodičů, od třinácti let se navíc musela starat o ochrnutou babičku. Smutek ventilovala emočním přejídáním. Postupně se dostala do začarovaného kruhu...

České hvězdy v plavkách. Letos bodují bikiny, barvy i sexy střihy

v plavkáchornella

Léto se pomalu chýlí ke konci, ale ještě je čas nachytat bronz s pár posledními slunečními paprsky. Podívejte se do naší galerie na české hvězdné krásky, které se letos ukázaly v plavkách. Můžete se...

Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie

Bikiny byly zapovězeny na plážích ve Španělsku, Itálii, Belgii, Portugalsku i...

Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....

Španělský model dobývá svět. Emilio Alcaraz okouzluje svaly i úsměvem

Španělský model ve světě boduje.

Šestadvacetiletý Emilio Alcaraz je model, který se narodil ve Španělsku, ale už nyní je světovou hvězdou. Na Instagramu má téměř sedm set tisíc sledujících a jeho sláva stoupá. Za vše vděčí dokonalým...

Po dvaceti kolech umělého oplodnění přišel zázrak. Zpěvačka porodila dceru

Erin Hollandová

Sedmatřicetiletá australská zpěvačka a modelka Erin Hollandová podstoupila dvacet kol umělého oplodnění. Už s manželem ani nedoufali, že by se mohli dočkat vytouženého potomka, ale jedno z embryí se...

26. srpna 2026  11:02

Neodolatelná kráska Michelle Hunzikerová je sexy i před padesátkou

Dokonalé tělo slavné moderátorky.

Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se...

26. srpna 2026  8:45

Proč nehubnete po 40? Pomalý metabolismus za to nemůže, příčiny jsou jiné

Proč jde váha po 40 nahoru? Věk za to nemůže, pravé příčiny stagnace vás překvapí

Čtyřicátými narozeninami se metabolismus náhle nezastaví. Energetický výdej ale může nenápadně klesat s menším množstvím pohybu a změnami svalové hmoty, zatímco porce zůstávají stejné. Do hry se...

26. srpna 2026

Přepněte střeva na štíhlost. Mikrobiom je důležitější, než tušíte

Ilustrační snímek

Chtěla byste sundat nějaké to kilo? Klíčem k úspěchu jsou potraviny, které figurují ve vašem běžném jídelníčku. Pokud se budete soustředit na pestrou stravu bohatou na vlákninu, začnete automaticky...

26. srpna 2026

Konec dovolené bolí. Rychle si vybalte, dejte si čas na změnu

Ilustrační snímek

Zná to snad každý. Ještě včera jste seděli na terase s výhledem na moře, ráno jste snídali bez spěchu a největším problémem dne bylo rozhodnutí, zda půjdete k bazénu, nebo na pláž. O pár hodin...

26. srpna 2026

Mobil není problém. Důležité je, proč po něm děti sahají, říká terapeutka

Psychoterapeutka Lucie Horníková

Zákaz telefonů ve školách? Data z Minisčítání 2025 Českého statistického úřadu ukazují, že pětina českých dětí tráví online více než pět hodin denně. U patnáctiletých je to dokonce každý třetí....

26. srpna 2026

Po padesátce potřebuje tělo víc bílkovin. Kolik jich denně opravdu sníst

High protein, bílkovina

S přibývajícím věkem se mění chuť k jídlu. Mnoho lidí proto postupně omezuje maso a další zdroje bílkovin, přestože právě tehdy je organismus potřebuje více než kdy dřív.

26. srpna 2026

Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie

Bikiny byly zapovězeny na plážích ve Španělsku, Itálii, Belgii, Portugalsku i...

Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....

26. srpna 2026

Španělský model dobývá svět. Emilio Alcaraz okouzluje svaly i úsměvem

Španělský model ve světě boduje.

Šestadvacetiletý Emilio Alcaraz je model, který se narodil ve Španělsku, ale už nyní je světovou hvězdou. Na Instagramu má téměř sedm set tisíc sledujících a jeho sláva stoupá. Za vše vděčí dokonalým...

25. srpna 2026  8:39

Babí léto se blíží! Jaké letní a podzimní šaty sluší dámám i po šedesátce?

Přechod léta a podzimu je ideální období pro elegantní šaty. Jaké střihy a barvy jsou nejvhodnější pro ženy po šedesátce?

Konec září zpravidla provází mírné slunce a teplé počasí, které prodlužuje naši víru, že podzim je stále daleko. Přichází pravý čas na elegantní letní šaty v romantické bílé barvě nebo teplých...

25. srpna 2026

Cítil jsem se zdravý. Pak mi při běžné prohlídce odhalili rakovinu

Kolorektální karcinom zachycený při kolonoskopii

Celý život jsem sportoval, nic mě nebolelo a na svůj věk jsem se cítil zdravý. Pak mi ale při běžné preventivní prohlídce odhalili krev ve stolici a následné vyšetření ukázalo rakovinu. Kvůli nádoru...

25. srpna 2026

Protáhnete si léto barvami aperolu. Oranžová vám zvedne náladu

Ilustrační snímek

Nepřehlédnutelný sytý odstín oranžové rozzáří vaše léto. Dopřejete si ho v podobě legendárního drinku, nebo ho raději vpustíte do svého šatníku?

25. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.