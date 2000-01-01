náhledy
Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou osobu v americké politice. Podívejte se, jak se její styl, image i životní role měnily v průběhu let.
Autor: koláž iDNES.cz
Ivanka Trumpová s bratrem Erikem, matkou Ivanou Trumpovou a jejím partnerem Riccardem Mazzucchellim.
Autor: AP
Spolu si užívaly společenského života a objevovaly na mnoha akcích, vždy v nepřehlédnutelných modelech.
Autor: Profimedia.cz
Jejím koníčkem byly také návštěvy prestižních společenských událostí. V roce 1998 zhlédla s dcerou Ivankou dostihy v anglickém Ascotu.
Autor: Profimedia.cz
Upnuté, saténové šaty a páskové střevíčky, tak vypadal před dvaceti lety typický model Ivanky Trumpové.
Autor: Profimedia.cz
V šatníku mladé Ivanky převažovaly lesklé materiály, které vypadaly poněkud lacině a často se mačkaly.
Autor: Profimedia.cz
Jared Kushner, Ivanka Trumpová a její otec Donald Trump během prezidentské kampaně (7. června 2016)
Autor: Reuters
Ivanka Trumpová v září 2015 oznámila třetí těhotenství se svými dětmi Josefem a Arabellou.
Autor: Instagram / Ivanka Trump
Ivanka Trumpová, její manžel Jared Kushner a děti Joseph, Theodore a Arabella (25. dubna 2016)
Autor: Facebook / Ivanka Trump
Ivanka se objevovala často i na sportovních akcích. V roce 2018 sledovala olympijské vítězství amerických curlerů.
Autor: AP
Dcera amerického prezidenta se angažovala i v byznysu a politice. Na snímku se šéfkou Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeovou.
Autor: Reuters
Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová na slavnostním otevření americké ambasády v Jeruzalémě (14. května 2018)
Autor: Reuters
Ivanka Trumpová a britský princ Harry v Buckinghamském paláci (Londýn, 3. června 2019)
Autor: Reuters
Ivanka Trumpová se společně se svým manželem Jaredem Kushnerem zúčastnila schůzky v demilitarizované zóně na hranici Jižní a Severní Koreje (30. června 2019).
Autor: Reuters
Ivanka Trumpová v časopisu Harper´s Bazaar
Autor: Harper´s Bazaar
Ivanka Trumpová a Jared Kushner na předvolebním shromáždění v Michiganu (2. listopadu 2020)
Autor: Profimedia.cz
Ivanka Trumpová se na Hradě setkala s prezidentem Milošem Zemanem. Ten jí předal dárek k narozeninám. (28. října 2022)
Autor: Twitter: Jiří Ovčáček
Ivanka Trumpová na návštěvě v Praze, kde převzala vyznamenání od Miloše Zemana pro svou zesnulou matku. (28.října 2022)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Prezident Miloš Zeman uděloval u příležitosti státního svátku 28. října státní vyznamenání (28. října 2022, Pražský hrad, Praha). Ivanka Trumpová a Donald Trump jr.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Marie Zelníčková a Ivanka Trumpová na oslavě 97. narozenin bývalé tchyně Donalda Trumpa (2023)
Autor: Instagram / Ivanka Trump
Ivanka Trumpová je nejen módní ikonou, ale také aktivně vystupuje nejen v byznysu a politice. Na fotce je s manželem Jaredem Kushnerem.
Autor: AP
Na společenských akcích Ivanka často zazářila. Tyto šaty od Oscara de la Renty byly vskutku uměleckým dílem.
Autor: ČTK
Styl Ivanky Trumpové se v posledních letech výrazně změnil a stala se z ní módní ikona.
Autor: Profimedia.cz
Pro inaugurační ples si Ivanka Trumpová vybrala ikonickou róbu, kterou ve filmu Sabrina oblékla její velká inspirace, herečka Audrey Hepburnová.
Autor: Profimedia.cz
Donalda Trumpa v den inaugurace doprovodila i dcera Ivanka Trumpová. (20. ledna 2025)
Autor: Reuters
Stala se nekorunovanou královnou inaugurace. Vsadila na monochromatický look. Dramatická lesní zelená jí velmi slušela, stejně jako asymetrický střih saka. Celek působil nápaditě, avšak decentně i kvůli černým detailům: pásku, lodičkám a luxusní kabelce Lady Dior.
Autor: Reuters
Ivanka Trumpová a její manžel Jared Kushner se objevili na svatbě miliardáře Jeffa Bezose a novinářky Lauren Sanchezové v Benátkách (26. června 2025)
Autor: ČTK
Ivanka Trumpová na Bahamách (2025)
Autor: Instagram / Ivanka Trump
Jared Kushner a Ivanka Trumpová pózují na summitu světových lídrů o ukončení války v Gaze v Šarm aš-Šajchu v Egyptě. (13. října 2025)
Autor: YOAN VALAT, Reuters