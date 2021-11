Šikanovali ji kvůli stehnům, dnes díky nim žena vydělává velké peníze

Mishamai měla vždy silnější postavu. Především stehna byla její problémovou partií. Těžko sháněla kalhoty a ač se snažila sebevíc, nikdy se jí nedařilo právě v oblasti nohou a hýždí zhubnout. Kvůli tomu si zažívala nepříjemné chvíle. Šikanoval ji i vlastní partner a byla psychicky na dně.

„Každý den jsem poslouchala strašné věci. Nikdo se se mnou nemazal, říkali mi ošklivé věci a bylo mi strašně. Došlo to tak daleko, že jsem propadla bulimii a anorexii. Přijímala jsem zhruba šest set kalorií denně,“ svěřila se žena pro server Dailystar.co.uk.



Často si brala volno, aby nemusela do práce. Nechtěla poslouchat hloupé poznámky kolegů. Utíkala domů, kde nacházela jiný svět. Zamilovala se do světa animovaných postav z počítačových her.

Začala se převlékat jako sexy hrdinky a pronikla i do online světa, kde zveřejňovala své fotografie. Zjistila, že právě tam nikdo neřeší její postavu. Naopak byla pro mnohé právě díky tomu velmi atraktivní. Netrvalo dlouho a právě v tomto světě se stala populární. Díky tomu se jí dařilo i slušně vydělávat.

„Jako cosplayerka jsem se cítila sebevědomá. Dodala mi to odvahu a chuť zase žít, přestala jsem s dietami a extrémním cvičením. Začala jsem si vyrábět kostýmy, postovala své fotografie na Instagramu a začaly přicházet nabídky na spolupráce. Jsem šťastná, že jsem našla zálibu, která mi změnila život. Moji fanoušci mě naučili mít se ráda. Nenechte si zničit život od ostatních, mějte se rádi,“ doplnila žena.