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Kráska v týdnu pomáhá onkologickým pacientům, o víkendech pilotuje letadla

Autor:
  8:11
Kristina Hendersonová

Kristina Hendersonová | foto: Profimedia.cz

Kristina Hendersonová
Kristina Hendersonová
Kristina Hendersonová
Kristina Hendersonová
6 fotografií
Sedmadvacetiletá Kristina Hendersonová z USA si splnila hned dva své dětské sny. Přes týden je zdravotnicí, která pomáhá onkologickým pacientům a o víkendu pilotuje letadla a připravuje se na dráhu profesionální pilotky. Navíc je ještě sexy a muži jsou z ní vedle. „Nepřipadám si výjimečná,“ říká.

Kristina působí ve dvou nemocnicích v Kalifornii, kde se stará o pacienty s rakovinou. Což je pochopitelně nesmírně náročné. Po směně však místo odpočinku často míří na letiště. Večer nebo o víkendech obléká leteckou uniformu a vyráží do vzduchu nad kalifornským pobřežím.

Kristina Hendersonová
Kristina Hendersonová
Kristina Hendersonová
Kristina Hendersonová
6 fotografií

„Někdo by mohl říct, že nemám žádný volný čas na své oblíbené aktivity. Jenže moje práce jsou mé nejoblíbenější aktivity. Dělám přesně to, co mě baví a co mě dělá šťastnou. Někdo si jde zajezdit na kole, já jdu létat – a je to to nejlepší, co bych mohla zažít. Nikdy jsem se necítila lépe. V nemocnici pomáhám lidem a ve vzduchu se vznáším jako pták,“ uvedla kráska.

S létáním začala nedávno. Má sice nalétáno přes tisíc hodin, ale zpočátku to byl jen koníček, se kterým začala poté, co se zabydlela v Kalifornii. Už první let pro ni však byl natolik silným zážitkem, že hned po příchodu domů věděla, co chce dělat.

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„Rozhodně nemám v plánu dělat jedno, nebo druhé. Chci dělat oboje tak dlouho, jak jen to bude možné. Splnila jsem si své tajné dětské sny a cítím se skvěle. Myslím, že přesně tak vypadá spokojený život. Když děláte, co milujete, je váš život neskutečně naplněný,“ doplnila pro Needtoknow.

Nikdy neměla z létání strach. Rodiče ji vychovávali tak, aby se nebála zkoušet nové věci. Jednou chce takovou myšlenku dál předávat i svým dětem. Na založení rodiny však zatím v nejbližší době nepomýšlí. Chce se zatím plně věnovat kariéře a věří, že za pár let půjde skloubit milovaná práce i s rodinou.

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