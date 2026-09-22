Kristina působí ve dvou nemocnicích v Kalifornii, kde se stará o pacienty s rakovinou. Což je pochopitelně nesmírně náročné. Po směně však místo odpočinku často míří na letiště. Večer nebo o víkendech obléká leteckou uniformu a vyráží do vzduchu nad kalifornským pobřežím.
„Někdo by mohl říct, že nemám žádný volný čas na své oblíbené aktivity. Jenže moje práce jsou mé nejoblíbenější aktivity. Dělám přesně to, co mě baví a co mě dělá šťastnou. Někdo si jde zajezdit na kole, já jdu létat – a je to to nejlepší, co bych mohla zažít. Nikdy jsem se necítila lépe. V nemocnici pomáhám lidem a ve vzduchu se vznáším jako pták,“ uvedla kráska.
S létáním začala nedávno. Má sice nalétáno přes tisíc hodin, ale zpočátku to byl jen koníček, se kterým začala poté, co se zabydlela v Kalifornii. Už první let pro ni však byl natolik silným zážitkem, že hned po příchodu domů věděla, co chce dělat.
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„Rozhodně nemám v plánu dělat jedno, nebo druhé. Chci dělat oboje tak dlouho, jak jen to bude možné. Splnila jsem si své tajné dětské sny a cítím se skvěle. Myslím, že přesně tak vypadá spokojený život. Když děláte, co milujete, je váš život neskutečně naplněný,“ doplnila pro Needtoknow.
Nikdy neměla z létání strach. Rodiče ji vychovávali tak, aby se nebála zkoušet nové věci. Jednou chce takovou myšlenku dál předávat i svým dětem. Na založení rodiny však zatím v nejbližší době nepomýšlí. Chce se zatím plně věnovat kariéře a věří, že za pár let půjde skloubit milovaná práce i s rodinou.